Уютный семейный дом

Дом для всей семьи – вместительный и радушный, уютный и практичный, как много задач для архитекторов и дизайнеров. Команда польской студии ARCHON взявшись за такой проект сделала ставку на соединение классики и функциональности и не прогадала. Дом получился стильным и респектабельным, как и положено быть семейному гнездышку, и в тоже время в нем чувствуется свое своеобразие и характер, отличающий это светлое и здание в деревянной окантовки от типовых строений. Всю оригинальность этого проекта можно оценить не только на фотографиях внешней экспозиции, но и с помощью подробных поэтажных планов.
Фасадная сторона дома со стороны улицы гармонично дополнена деревянными гаражными воротами, деревянную тему в отделке продолжает панель возле крыльца, а центральная часть выделена серым камнем. Такая отделка на фоне белой облицовки фасада выделяется своей элегантностью. Особое украшение дома – это, конечно, графитового цвета черепичная крыша, сложная форма которой уравновешивает простой белый прямоугольник фасада.
Как ни странно, именно со стороны сада этот дома раскрывает себя во всей красе: балкончик и деревянная отделка веранды, легкая отсылка к стилю фахверк – графичная окантовка прямоугольниками козырьков крыши.
Первый этаж дома сконструирован с использованием открытой планировки, свободно комбинируя между собой зоны гостиной, столовой и кухни. Центральную часть пространства занимает великолепный камин и фактурная кирпичная стена со встроенными полками. Этот островок условно разделяет комнату на гостиную и столовую. Интерьер построен на сочетании ярких фактур, начиная от живой энергии огня и мягкого пушистого ковра, до серого бетонного покрытия стен. Все здесь дышит свободой, простором и на этом строится особый уют гостиной.
Столовая зона оформлена на первый взгляд достаточно лаконично, но тут вмешивается в дело маленький столик и игрушечные кресла для юных обителей дома, и интерьер снова приобретает свою домашнюю теплоту.
Кухне в этом доме отдано небольшое место, но функциональность ее от этого ничуть не пострадала. Вдоль широкого окна – шкафы и рабочая поверхность с мойкой, в центре – белый остров с плитой и барной стойкой. Несомненным украшением этого простого интерьера выступают такие полезные предметы, как высокие барные стулья из полупрозрачного пластика и графитовая доска для заметок и детских рисунков.
Общая площадь дома составляет чуть более 171 квадратных метров. В планировке первого этажа присутствует гараж площадью 20 кв. метров, мансарда размером 8 квадратных метров и котельная размером 7 квадратных метров. Если Вам нравится проект этого дома, земельный участок, на котором он может стоять, он должен иметь минимальные размеры 24 на 19 метров.
Как видно из поэтажных планов, в доме имеется 5 комнат, кухня, 2 ванные комнаты, кладовая, столовая, котельная, прачечная, гардероб, гараж и чердак. Таким образом, этот дом идеально подходит на роль традиционного семейного жилища, где каждый имеет свое необходимое пространство и может жить в уюте и комфорте.