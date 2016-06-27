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Уютный семейный дом

Перла Вереника Перла Вереника
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Дом для всей семьи – вместительный и радушный, уютный и практичный, как много задач для архитекторов и дизайнеров. Команда польской студии ARCHON взявшись за такой проект сделала ставку на соединение классики и функциональности и не прогадала. Дом получился стильным и респектабельным, как и положено быть семейному гнездышку, и в тоже время в нем чувствуется свое своеобразие и характер, отличающий это светлое и здание в деревянной окантовки от типовых строений. Всю оригинальность этого проекта можно оценить не только на фотографиях внешней экспозиции, но и с помощью подробных поэтажных планов. 

Взгляд с улицы

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Фасадная сторона дома со стороны улицы гармонично дополнена деревянными гаражными воротами, деревянную тему в отделке продолжает панель возле крыльца, а центральная часть выделена серым камнем. Такая отделка на фоне белой облицовки фасада выделяется своей элегантностью. Особое украшение дома – это, конечно, графитового цвета черепичная крыша, сложная форма которой уравновешивает простой белый прямоугольник фасада.  

Вид со стороны сада

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Как ни странно, именно со стороны сада этот дома раскрывает себя во всей красе: балкончик и деревянная отделка веранды, легкая отсылка к стилю фахверк – графичная окантовка прямоугольниками козырьков крыши.

Невероятно стильная гостиная

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homify

homify
homify
homify

Первый этаж  дома сконструирован с использованием открытой планировки, свободно комбинируя между собой зоны гостиной, столовой и кухни.  Центральную часть пространства занимает великолепный камин и фактурная кирпичная стена со встроенными полками. Этот островок условно разделяет комнату на гостиную и столовую. Интерьер построен на сочетании ярких фактур, начиная от живой энергии огня и мягкого пушистого ковра, до серого бетонного покрытия стен. Все здесь дышит свободой, простором и на этом строится особый уют гостиной.

Столовая с уголком для детей

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Столовая зона оформлена на первый взгляд достаточно лаконично, но тут вмешивается в дело маленький столик и игрушечные кресла для юных обителей дома, и интерьер снова приобретает свою домашнюю теплоту. 

Кухня

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Кухне в этом доме отдано небольшое место, но функциональность ее от этого ничуть не пострадала. Вдоль широкого окна – шкафы и рабочая поверхность с мойкой, в центре – белый остров с плитой и барной стойкой. Несомненным украшением этого простого интерьера выступают такие полезные предметы, как высокие барные стулья из полупрозрачного пластика и графитовая доска для заметок и детских рисунков.

План первого этажа

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homify
homify

Общая площадь дома составляет чуть более 171 квадратных метров. В планировке первого этажа присутствует  гараж площадью 20 кв. метров, мансарда размером 8 квадратных метров и котельная размером 7 квадратных метров. Если Вам нравится проект этого дома, земельный участок, на котором он может стоять, он должен иметь минимальные размеры 24 на 19 метров.

План второго этажа

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homify
homify
homify

Как видно из поэтажных планов, в доме имеется 5 комнат, кухня, 2 ванные комнаты, кладовая, столовая, котельная, прачечная, гардероб, гараж и чердак. Таким образом, этот дом идеально подходит на роль традиционного семейного жилища, где каждый имеет свое необходимое пространство и может жить в уюте и комфорте.

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