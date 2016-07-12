Из обычного дома в сказочное шале

В Швейцарии также популярны дачи, как и в России. Собственный дом на берегу озера для отдыха летом или в период выходных и праздников, скорее, не роскошь, а явление само собой разумеющееся. В этом проекте мы посмотрим на ремонт и обновление одного из таких загородных коттеджей в восточной части Швейцарии, который был переделан для круглогодичного проживания.
Постройка расположена в коттеджем поселке, поэтому она имеет стандартный для этого места фасад (все дома в округе абсолютно такие же). Время взяло свое, да и в интерьеры практически не попадал дневной свет. В целом, здание не сколько нуждалось в реконструкции, сколько в аккуратной переделке.
Вот таким перед нами предстал этот дом после работы специалистов. Давайте внимательнее посмотрим на него, прежде чем перейти к внутреннему убранству. В первую очередь, аккуратные изменения были привнесены в фасад здания, которые заключались в увеличении оконных проемов и дверей. На втором этаже часть стены была на половину разобрана, чтобы установить панорамное окно. Хозяева дома заплатили немалые деньги за его приобретение и хотели наслаждаться прекрасным видом на Цюрихское озеро из собственной спальни. Возле дома было создано патио с прямым выходом на кухню для посиделок на свежем воздухе.
Строение является частью поселка, который был построен в 1981 году. 22 шале имеют единый дизайн, однако цветовое решение для каждого из них индивидуально. Подобная концепция не является уникальной, но позволяет оградить местность от чрезмерной застройки, сохранить природу и при этом поддержать уникальность каждого дома. С крутого склона, на котором расположены шале, открывается чудесный вид на горы и озера. Поселок окружают поля и лес.
Добраться до шале можно на автомобиле. Фасад здания со стороны улицы вряд ли подходит под определение уникальности, однако данное решение основано на идее создания комфортной домашней атмосферы и конфиденциальности. Отсутствие окон, выходящих на дорогу, было компенсировано расширением балкона и созданием панорамного вида.
Отделка помещения предполагает полную интеграцию в природную среду, ведь не стоит забывать, что отныне дом будет служить для круглогодичного проживания. Легкие деревянные панели в сочетании темных деревянных балок на потолке создают приятный визуальный тандем. Изюминкой, безусловно, стало увеличение площади балкона.
Все фотографии проекта можно увидеть на странице специалистов.