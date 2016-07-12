Из обычного дома в сказочное шале

Отделка помещения предполагает полную интеграцию в природную среду, ведь не стоит забывать, что отныне дом будет служить для круглогодичного проживания. Легкие деревянные панели в сочетании темных деревянных балок на потолке создают приятный визуальный тандем. Изюминкой, безусловно, стало увеличение площади балкона.

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