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Из обычного дома в сказочное шале

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Umbau & Sanierung Ferienhaus Gebertingen/CH, Singer Baenziger Architekten Singer Baenziger Architekten Гостиная в стиле модерн
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В Швейцарии также популярны дачи, как и в России. Собственный дом на берегу озера для отдыха летом или в период выходных и праздников, скорее, не роскошь, а явление само собой разумеющееся. В этом проекте мы посмотрим на ремонт и обновление одного из таких загородных коттеджей в восточной части Швейцарии, который был переделан для круглогодичного проживания.

Ждем перемен

Umbau & Sanierung Ferienhaus Gebertingen/CH, Singer Baenziger Architekten Singer Baenziger Architekten
Singer Baenziger Architekten

Singer Baenziger Architekten
Singer Baenziger Architekten
Singer Baenziger Architekten

Постройка расположена в коттеджем поселке, поэтому она имеет стандартный для этого места фасад (все дома в округе абсолютно такие же). Время взяло свое, да и в интерьеры практически не попадал дневной свет. В целом, здание не сколько нуждалось в реконструкции, сколько в аккуратной переделке.

Новая жизнь

Umbau & Sanierung Ferienhaus Gebertingen/CH, Singer Baenziger Architekten Singer Baenziger Architekten Дома в стиле модерн
Singer Baenziger Architekten

Singer Baenziger Architekten
Singer Baenziger Architekten
Singer Baenziger Architekten

Вот таким перед нами предстал этот дом после работы специалистов. Давайте внимательнее посмотрим на него, прежде чем перейти к внутреннему убранству. В первую очередь, аккуратные изменения были привнесены в фасад здания, которые заключались в увеличении оконных проемов и дверей. На втором этаже часть стены была на половину разобрана, чтобы установить панорамное окно. Хозяева дома заплатили немалые деньги за его приобретение и хотели наслаждаться прекрасным видом на Цюрихское озеро из собственной спальни. Возле дома было создано патио с прямым выходом на кухню для посиделок на свежем воздухе.

Панорамный вид

Umbau & Sanierung Ferienhaus Gebertingen/CH, Singer Baenziger Architekten Singer Baenziger Architekten Дома в стиле модерн
Singer Baenziger Architekten

Singer Baenziger Architekten
Singer Baenziger Architekten
Singer Baenziger Architekten

Строение является частью поселка, который был построен в 1981 году. 22 шале имеют единый дизайн, однако цветовое решение для каждого из них индивидуально. Подобная концепция не является уникальной, но позволяет оградить местность от чрезмерной застройки, сохранить природу и при этом поддержать уникальность каждого дома. С крутого склона, на котором расположены шале, открывается чудесный вид на горы и озера. Поселок окружают поля и лес.

Фасад со стороны улицы

Umbau & Sanierung Ferienhaus Gebertingen/CH, Singer Baenziger Architekten Singer Baenziger Architekten Дома в стиле модерн
Singer Baenziger Architekten

Singer Baenziger Architekten
Singer Baenziger Architekten
Singer Baenziger Architekten

Добраться до шале можно на автомобиле. Фасад здания со стороны улицы вряд ли подходит под определение уникальности, однако данное решение основано на идее создания комфортной домашней атмосферы и конфиденциальности. Отсутствие окон, выходящих на дорогу, было компенсировано расширением балкона и созданием панорамного вида.

Будущий интерьер

Umbau & Sanierung Ferienhaus Gebertingen/CH, Singer Baenziger Architekten Singer Baenziger Architekten Гостиная в стиле модерн
Singer Baenziger Architekten

Singer Baenziger Architekten
Singer Baenziger Architekten
Singer Baenziger Architekten

Отделка помещения предполагает полную интеграцию в природную среду, ведь не стоит забывать, что отныне дом будет служить для круглогодичного проживания. Легкие деревянные панели в сочетании темных деревянных балок на потолке создают приятный визуальный тандем. Изюминкой, безусловно, стало увеличение площади балкона.

Все фотографии проекта можно увидеть на странице специалистов.

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