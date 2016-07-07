Прекрасный дом в окружении сакуры

Захватывающий дом, окруженный вишневыми деревьями, выглядит очень романтично. Цветение этих деревьев начинается ранней весной и приносит обитателям дома незабываемые впечатления, дарит прекрасное, романтическое настроение. Очаровательный вид белоснежных и розовых цветов, которым усыпана сакура весной, отражается также и в интерьере строения. Так выглядит дом, знакомство с которым нам сегодня предстоит.

Это здание построено архитекторами Маркусом и Даниэлой Сейферманн, которые разрабатывают совместные проекты уже не первый год.

Реализация данной разработки является, скорее всего, исключением для этих талантливых архитекторов, так как фирма, в которой они трудятся, занимается проектированием и строительством общественных зданий и сооружений. Хоть реализация проекта была исключительной ввиду ее гражданского назначения, ее целесообразность доказана полученными архитектурной компанией наградами за внедрение этой уникальной строительной разработки.