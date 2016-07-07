Прекрасный дом в окружении сакуры

Захватывающий дом, окруженный вишневыми деревьями, выглядит очень романтично. Цветение этих деревьев начинается ранней весной и приносит обитателям дома незабываемые впечатления, дарит прекрасное, романтическое настроение. Очаровательный вид белоснежных и розовых цветов, которым усыпана сакура весной, отражается также и в интерьере строения. Так выглядит дом, знакомство с которым нам сегодня предстоит.
Это здание построено архитекторами Маркусом и Даниэлой Сейферманн, которые разрабатывают совместные проекты уже не первый год.
Реализация данной разработки является, скорее всего, исключением для этих талантливых архитекторов, так как фирма, в которой они трудятся, занимается проектированием и строительством общественных зданий и сооружений. Хоть реализация проекта была исключительной ввиду ее гражданского назначения, ее целесообразность доказана полученными архитектурной компанией наградами за внедрение этой уникальной строительной разработки.
Фасад полностью отделан деревянной вагонкой, придающей дому особенный внешний вид. Она уложена тонкими полосами, идеально ровно и аккуратно.
Объемные окна первого этажа встроены в стену от карниза до потолка, как бы соединяя пространство снаружи и внутри дома. Это позволяет иметь большой угол обзора из внутренней части дома.
Кубические формы оконных проемов первого этажа придают облику дома достаточно упорядоченный внешний вид. Планирование внутреннего пространства здания гармонизировано с формами внешнего планирования, и поэтому отсюда открываются очень привлекательные виды, позволяющие создавать прекрасную атмосферу в зоне отдыха.
Окна второго этажа имеют немного другую форму и сконструированы целостным удлиненным прямоугольником, за исключением угловой части дома. Такая конструкция дает возможность наполнить второй этаж максимальным количеством дневного света, в котором так нуждается каждый уголок этого уникального строения.
Вишневогодома
Фотограф René Lamb,
сделав множество снимков этого оазиса
процветания, назвал дом
Вишневым.
Действительно, с какой бы стороны дома
вы не зашли, а также наблюдая вид,
открывающийся изнутри, вы всегда будете
иметь возможность наблюдать прекрасные
виды этих нежных и безумно красивых
деревьев.
В этом жилище воплощены уникальные идеи архитектурного, дизайнерского плана, а также применены приемы, относящиеся к разряду искусства. Внешний вид всего здания и его фасадной части представляет собой завораживающее зрелище.
Очень лаконично и осмысленно расположены оконные и дверные проемы в стенах построенного здания. Дом ориентирован на восток-запад и поэтому окна в конструкции находятся именно там, где они максимально могут вобрать в себя солнечный свет. С северной стороны в стенах дома окон нет вообще. В принципе, они там и не нужны, для доступа в дом естественного света внедрены определенные дизайнерские приемы.
Здание было построено на покатом склоне, и одна из его сторон, северная, установлена на специально рассчитанных на такие нагрузки опорах. Это помогло найти и рационально использовать достаточно свободного пространства для оборудования здесь оригинальной стоянки для автомобилей.
Внешне здание выглядит строго и монументально, но интересная конструкция окон и дверных проемов делает его очень современным, необычным и интересным. Окружающая природа, цветущие сакуры смягчают строгость форм этого здания и наделяют его еще большей привлекательностью и оптимизмом.
Большая, полностью открытая терраса, расположенная на длинной стороне дома, используется в летнее время в качестве дополнительной комнаты. Здесь можно просто отдыхать, купаясь в солнечных лучах, или вечером собираться шумной компанией для веселого и интересного времяпрепровождения.
Раздвижные стеклянные двери с впечатляющими размерами от пола до потолка создают эффект смешивания внутреннего и наружного пространства. Такая конструкция дверей очень эффективна, так как позволяет беспрепятственно и быстро переходить из одной зоны в другую. При этом обеспечивается максимальное естественное освещение внутреннего пространства, не говоря уже о великолепных видах, открывающихся из внутренней части дома.
Освещение наружного пространства обеспечивается при помощи светильников, расположенных внутри здания. Этого освещения вполне достаточно, чтобы все прилегающее пространство рядом с домом было максимально освещено.
Вид дома в вечернее время при таком освещении позволяет оценить все величие и объемы комнат и всего пространства. Зеленая лужайка, цветущие сакуры добавляют романтических ноток в общее настроение всего дома.
Весь дом является воплощением нетрадиционных решений. Это касается, в первую очередь, деревянной дорожки, обрамленной с правой стороны массивной конструкцией интересной и необычной формы. Пустота внутри этой конструкции не закрывает окружающий ландшафт и выглядит как рама для огромной картины, в которой периодически все изменяется, наполняя эту картину новым смыслом и красивыми видами.
Поверхность этой конструкции сделана из стали кортен, которая имеет оригинальный внешний вид, схожий с ржавеющим металлом. Этот вид стали очень любят дизайнеры, которые стремятся создать стильные и необычные конструкции из металла. Кроме того, этот материал обладает высокой прочностью, стойкостью к окислению и отсутствием деформационного свойства. Он также не подвержен воздействию атмосферных осадков. Такой материал – выигрышное решение в создании оригинального дизайна, при помощи которого создаются определенные акценты в архитектуре.
Теперь приступим к рассмотрению интерьера внутри дома. На этом фото вы можете увидеть фрагмент необычной лестницы. Она разделена на две отдельные секции. Четыре нижние широкие ступени являются основой для фактической лестницы. Вдоль лестницы расположены полочки, на которых можно расположить предметы декорирования и книги. Даже сидя на ступеньках такой лестницы можно с огромным удовольствием проводить время за чтением любимой книги или созерцанием роскошного вида окружающей природы, открывающегося из этого места.
Большие окна обеспечивают отличное внутреннее освещение при помощи солнечного света. Естественный свет эффективно освещает просторные комнаты, которые становятся от этого светлыми и оптимистичными. Несмотря на отсутствие оконных проемов с северной стороны дома, все его внутреннее пространство имеет достаточную освещенность.
Энергосберегающий дом, созданный на основе деревянного каркаса, строился всего лишь одну неделю. Все здание изолировано экологически чистым материалом и будет хранить тепло в зимнее время года, расходуя минимальное количество тепловой энергии. Применение тройных стеклопакетов также играет огромную роль в утеплении дома и повышении его энергоэкономичности, а также надежной шумоизоляции и защиту от проникновения пыли.
На крыше дома расположены солнечные батареи и фотоэлектрическая система, которые позволяют обеспечить дом электричеством. Тепловой насос, нагнетающий теплый воздух, подает в дом тепловую энергию для отопления всех помещений.
Применение современных способов обогрева дома и обеспечения его электричеством позволило сделать это здание практически самодостаточным с точки зрения энергетической независимости.