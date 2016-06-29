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6 прекрасных террас

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Luksusowe wnętrza z drewnem w roli głónej, Viva Design - projektowanie wnętrz Viva Design - projektowanie wnętrz Балконы и веранды в эклектичном стиле
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Весной и летом погода побуждает нас проводить все больше и больше времени на открытом воздухе. Нет, наверное, ничего более приятного, чем отдых на природе. Особенно, если эта природа прямо у вас под носом! При многих частных домах имеются сады различного размера. Часто они несут чисто декоративную функцию, но могут стать и гораздо более функциональными, если вы решите обустроить в нем террасу. Терраса является идеальным местом для отдыха, семейных обедов или развлечений для детей, а также может стать прекрасным дополнением к архитектуре вашего дома!

Предлагаем вашему вниманию 6 прекрасных террас!

1. Геометрическая терраса с деревянным покрытием

Drewniane deski tarasowe, Kopp Kopp Балкон и терраса в стиле модерн
Kopp

Kopp
Kopp
Kopp

При планировании террасы важно учитывать стиль и архитектуру дома, к которому она будет примыкать. Так, например, терраса по проекту архитекторов из студии KOPP является идеальным отражением геометрической формы здания. В отделке использована террасная доска из экзотической породы дерева бангкирай. Сочетание различных его оттенки оживляет дизайн, а аналогичные вставки на фасаде делают террасу и дом единым целым. 

Если вы тоже решили отделать свою террасу деревом, то вам будет интересна наша статья о том ’Какую древесину лучше выбрать для террасной доски?’.

2. Терраса в лесу

Dom B w Warszawie, Ingarden & Ewý Architekci Ingarden & Ewý Architekci Балкон и терраса в стиле модерн
Ingarden &amp; Ewý Architekci

Ingarden & Ewý Architekci
Ingarden &amp; Ewý Architekci
Ingarden & Ewý Architekci

Начнем мы, пожалуй, с самой удивительной террасы в нашем списке! Прекрасная терраса в лесу по проекту архитекторов из Ingarden i Ewý Architekci отлично интегрирована в окружающую природу. Ели, растущие сквозь нее, являются неотъемлемой частью композиции. В дальнем левом углу расположен небольшой прямоугольный пруд, в котором отражается лес и выглядит это очень таинственно. Ассиметричная композиция этой террасы выглядит очень современно, а гравийное покрытие делает ее практичной, устойчивой к атмосферному и световому воздействию. 

3. Сквозная терраса

Dom w Czarnowie k/Konstancina, ANONIMOWI ARCHITEKCI ANONIMOWI ARCHITEKCI Балкон в скандинавском стиле
ANONIMOWI ARCHITEKCI

ANONIMOWI ARCHITEKCI
ANONIMOWI ARCHITEKCI
ANONIMOWI ARCHITEKCI

Эта прекрасная сквозная терраса совершенно уникальна. Она является частью резиденции художника по проекту студии Anonimowi Architekci. Хозяин хотел объединить свою мастерскую и жизненное пространство. В результате открытая деревянная терраса стала мостиком между двух сфер его жизни. Это место отдыха, где художник может расслабиться и насладиться потрясающим видом на лес.  

4. Летняя терраса

Dom pod Konstancinem, Chałupko Design Chałupko Design Балкон и терраса в стиле модерн
Chałupko Design

Chałupko Design
Chałupko Design
Chałupko Design

Эта терраса реализована по проекту дизайнеров из Chałupko Design для дома под городом  Констанцин в Польше. Она является идеальным местом для отдыха в жаркие дни. Роскошный навес придает террасе вид эксклюзивного шатра где-нибудь в пустыне. В дизайне архитекторы ограничились приглушенными оттенками: коричневым, кремово-белым, серо-коричневым. Плетеная мебель со множеством подушек придает террасе уют и делает отдых на природе очень удобным. На заднем плане мы видим печь барбекю, которая позволяет хозяевам устраивать чудесные трапезы на свежем воздухе.  

5. Терраса с камином

Luksusowe wnętrza z drewnem w roli głónej, Viva Design - projektowanie wnętrz Viva Design - projektowanie wnętrz Балконы и веранды в эклектичном стиле
Viva Design – projektowanie wnętrz

Viva Design - projektowanie wnętrz
Viva Design – projektowanie wnętrz
Viva Design - projektowanie wnętrz

На этой террасе мы видим мебель от Viva Design, которая очень похожа на комплект на предыдущем фото. Однако у этого плетеного гарнитура более теплый оттенок, который прекрасно гармонирует с насыщенным красновато-коричневым оттенком напольных досок. Деревом того же цвета отделана и главная стена. Теплая цветовая гамма является идеальным выбором для дизайна уютной террасы с камином для прохладных дней. 

6. Терраса, как внутренний оазис

Dom z wewnętrznym PATIO, Autorskie Studio Projektu QUBATURA Autorskie Studio Projektu QUBATURA Балкон и терраса в стиле модерн
Autorskie Studio Projektu QUBATURA

Autorskie Studio Projektu QUBATURA
Autorskie Studio Projektu QUBATURA
Autorskie Studio Projektu QUBATURA

Закончим мы наш обзор красивых террас этим вариантом в особенном месте. Размещение террасы в патио – это не только отличный способ заполнить пространство, но и прекрасный способ превратить самое сердце дома в оазис спокойствия. Такой вариант может стать отличным решением и для семьи с маленькими детьми – тут их чада всегда будут под присмотром и позволят родителям расслабиться после трудового дня. 

Какой вариант понравился вам больше всего? Оставляйте свои комментарии ниже, нам интересно ваше мнение.

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