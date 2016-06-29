Весной и летом погода побуждает нас проводить все больше и больше времени на открытом воздухе. Нет, наверное, ничего более приятного, чем отдых на природе. Особенно, если эта природа прямо у вас под носом! При многих частных домах имеются сады различного размера. Часто они несут чисто декоративную функцию, но могут стать и гораздо более функциональными, если вы решите обустроить в нем террасу. Терраса является идеальным местом для отдыха, семейных обедов или развлечений для детей, а также может стать прекрасным дополнением к архитектуре вашего дома!
Предлагаем вашему вниманию 6 прекрасных террас!
При планировании террасы важно учитывать стиль и архитектуру дома, к которому она будет примыкать. Так, например, терраса по проекту архитекторов из студии KOPP является идеальным отражением геометрической формы здания. В отделке использована террасная доска из экзотической породы дерева бангкирай. Сочетание различных его оттенки оживляет дизайн, а аналогичные вставки на фасаде делают террасу и дом единым целым.
Если вы тоже решили отделать свою террасу деревом, то вам будет интересна наша статья о том ’Какую древесину лучше выбрать для террасной доски?’.
Начнем мы, пожалуй, с самой удивительной террасы в нашем списке! Прекрасная терраса в лесу по проекту архитекторов из Ingarden i Ewý Architekci отлично интегрирована в окружающую природу. Ели, растущие сквозь нее, являются неотъемлемой частью композиции. В дальнем левом углу расположен небольшой прямоугольный пруд, в котором отражается лес и выглядит это очень таинственно. Ассиметричная композиция этой террасы выглядит очень современно, а гравийное покрытие делает ее практичной, устойчивой к атмосферному и световому воздействию.
Эта прекрасная сквозная терраса совершенно уникальна. Она является частью резиденции художника по проекту студии Anonimowi Architekci. Хозяин хотел объединить свою мастерскую и жизненное пространство. В результате открытая деревянная терраса стала
мостиком между двух сфер его жизни. Это место отдыха, где художник может расслабиться и насладиться потрясающим видом на лес.
Эта терраса реализована по проекту дизайнеров из Chałupko Design для дома под городом Констанцин в Польше. Она является идеальным местом для отдыха в жаркие дни. Роскошный навес придает террасе вид эксклюзивного шатра где-нибудь в пустыне. В дизайне архитекторы ограничились приглушенными оттенками: коричневым, кремово-белым, серо-коричневым. Плетеная мебель со множеством подушек придает террасе уют и делает отдых на природе очень удобным. На заднем плане мы видим печь барбекю, которая позволяет хозяевам устраивать чудесные трапезы на свежем воздухе.
На этой террасе мы видим мебель от Viva Design, которая очень похожа на комплект на предыдущем фото. Однако у этого плетеного гарнитура более теплый оттенок, который прекрасно гармонирует с насыщенным красновато-коричневым оттенком напольных досок. Деревом того же цвета отделана и главная стена. Теплая цветовая гамма является идеальным выбором для дизайна уютной террасы с камином для прохладных дней.
Закончим мы наш обзор красивых террас этим вариантом в особенном месте. Размещение террасы в патио – это не только отличный способ заполнить пространство, но и прекрасный способ превратить самое сердце дома в оазис спокойствия. Такой вариант может стать отличным решением и для семьи с маленькими детьми – тут их чада всегда будут под присмотром и позволят родителям расслабиться после трудового дня.
Какой вариант понравился вам больше всего? Оставляйте свои комментарии ниже, нам интересно ваше мнение.