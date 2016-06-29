6 прекрасных террас

При планировании террасы важно учитывать стиль и архитектуру дома, к которому она будет примыкать. Так, например, терраса по проекту архитекторов из студии KOPP является идеальным отражением геометрической формы здания. В отделке использована террасная доска из экзотической породы дерева бангкирай. Сочетание различных его оттенки оживляет дизайн, а аналогичные вставки на фасаде делают террасу и дом единым целым.

Если вы тоже решили отделать свою террасу деревом, то вам будет интересна наша статья о том ’Какую древесину лучше выбрать для террасной доски?’.