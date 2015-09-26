Стиль фьюжн – джаз в интерьере

Фьюжн в интерьере – это смешение красок и образов, не менее оригинальное и не менее колоритное, чем один строго выдержанный до последней детали стиль.
Стиль фьюжн требует умения гармонично сочетать разнородные по настроению предметы, в отличие от эклектичных интерьеров, которые хороши именно неожиданностью встречи совершенно противоположных друг к другу цветов и аксессуаров. В интерьере фьюжн также присутствуют предметы разных эпох или концепций, но встреча их неслучайна, а глубоко прочувствована эмоциональной близостью, формирующей единое настроение, неповторимый союз.
Стиль фьюжн в интерьере – это свобода творить, смешивая строгие формы и яркие аксессуары. Не бойтесь экспериментировать, не бойтесь дать волю своему воображению, делайте джаз, любите джаз…
Сложность работы со стилем фьюжн в интерьере в том, что нет каких-то правил, опоры на которой можно строить всю композицию помещению. В других стилях – от классики до модерна, от скандинавского до средиземноморского, всегда есть определенный набор приемов работы, применение которых дает гарантированно предсказуемый результат. Безусловно, чтобы выполнить интерьер в определенном стиле, эти законы построения нужно как минимум знать, в идеале – иметь практику и талант их разумного применения, воплощения идеи в жизнь.
Создавая интерьер фьюжн вы сталкиваетесь с трудностями совершенно другого рода – четких стилевых ограничений нет, но основной проекта должно выступать ощущение эмоциональной гармоничности в формировании композиции пространства. Каждый объект, сохраняя свою стилевую индивидуальность должен быть дружественен общему настроению пространства, дополнять его сложное звучание, не разрушая гармонии, а лишь обогащая своим собственным звучанием. Именно поэтому стиль фьюжн в интерьерах часто сравнивают с бесподобными произведениями музыки джаз – сходство в их безграничной, вибрирующей и живой энергии, свободном дыхании ритма и мелодии.
Интерьер фьюжн, как кадры черно-белого классического кинематографа, сдержанный и достойный, вечно актуальный и современный в любых формах пространства. Комбинаторика зон, свойственная стилю фьюжн прекрасно прижилась в этом монохром интерьере, объединенная единым стилевым прочтением каждого элемента, вне зависимости от того, какой эпохе они принадлежат.
В проекте студии ММ-DESIGN черно-белая гамма интерьера активно наполнена разнообразными аксессуарами, оживляющими строгость цветового контраста сложными формами, роскошными узорами и фактурами
Стиль фьюжн интерьера смело дополняется яркими и по цвету, и по оригинальности деталями. Классика, минимализм взяты в этом интерьере как фон, но дышат совсем другими ветрами из широкого панорамного окна в пол, в комнате наполненной светом и роскошно-буржуазными аксессуарами.
Солнечный город
Легко и изящно, как всплеск пенных волн в этом интерьере в стиле фьюжн сочетаются тонкие орнаменты узоров, кованные изгибы металла и не менее тонкая и изящная мебель, растворяющаяся в пространстве, очерченная только графичными силуэтами белого не фоне белых стен. Являясь по материалам представителями совершенно разных эпох, эти легкие стулья и кованная люстра, тем не менее близки друг другу общей отточенностью линий и смотрятся как предметы из одной общей коллекции.
В чем весомое преимущество стиля фьюжн в интерьере – так это в свободной игре с пространством. Стол напротив двери – не вопрос, кожаный классический диван и строгий черный стол в зоне столовой – очень гармонично. Стиль фьюжн объединяет предметы и пространство, работая на уровень выше, чем обычные законы построения интерьера, это больше гармония звучания, чем правильность геометрии или каллиграфическая стройность до малейшей детали.
Чем особо хорошо стиль фьюжн для современных интерьеров, насыщенных электронными новинками техники, так это возможностью придать всей этой функционально насыщенной холодной и бездушной действительности изящность и красоту. Хрупкое, тонкое, но оттого лишь еще более совершенное сочетание прекрасного и уютного, электроно-удобного и натурального теплого.
Смешение стилей и зон при использовании стиля фьюжн помогает при желании совместить в одном помещении все нужные функции, не соблюдая жестких правил зонирования – главное чтобы предметы были удобно расположены исходя из их использования хозяевами комнаты. Так небольшой стеклянный стол и прозрачные стулья прекрасно создают небольшую столовую прямо за спинкой широкого дивана в большом пространстве студийного формата. В этом многогранном пространстве рядом с утонченными элементами зеркальных панно – белая кирпичная стена в стиле лофт, элементы классики дружелюбно соседствуют с модерном и технологическими новинками.
Еще более подробно все находки этого экспериментального и многообразного интерьера можно изучить в статье Стиль фьюжн или интерьер без правил.
Нет ничего более уютного, чем гармонично добавленные в палитру современной жизни, винтажные вещицы, каждая из которых так плотно наполнена своей собственной историей, своими настроениями и неповторимым колоритом. Когда-то давно это были обыденные вещи и вся действительность вокруг была под стать этим вещам – с другим ритмом ежедневного бега, другими людьми, их стремлениями и представлениями о том, что правильно и хорошо. Люди ушли, эпохи сменились, но редкие сохранившиеся экземпляры статуэток, украшений, аксессуаров, продолжают обогащать нашу жизнь душевной теплотой.
Не забывайте, в стиле фьюжн есть только одно ограничение, то что вы смешиваете, вам должно нравится. Искренне, открыто и неизбежно. Можно притащить домой любой красивый стул, сделать из него полку для книг, повесить рядом огромные удивительные часы, практически куранты, подпереть эту композицию двумя чемоданами – и все эту будет настоящий фьюжн, свободный, плавный, текучий, как соло саксофона в джаз-оркестре.