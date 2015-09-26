Стиль фьюжн – джаз в интерьере

Фьюжн в интерьере – это смешение красок и образов, не менее оригинальное и не менее колоритное, чем один строго выдержанный до последней детали стиль.

Стиль фьюжн требует умения гармонично сочетать разнородные по настроению предметы, в отличие от эклектичных интерьеров, которые хороши именно неожиданностью встречи совершенно противоположных друг к другу цветов и аксессуаров. В интерьере фьюжн также присутствуют предметы разных эпох или концепций, но встреча их неслучайна, а глубоко прочувствована эмоциональной близостью, формирующей единое настроение, неповторимый союз.

Стиль фьюжн в интерьере – это свобода творить, смешивая строгие формы и яркие аксессуары. Не бойтесь экспериментировать, не бойтесь дать волю своему воображению, делайте джаз, любите джаз…