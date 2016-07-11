Уникальный дом для отдыха на воде

Типичный польский коттедж для отдыха, как правило, представляет собой небольшой деревянный домик где-нибудь на берегу моря, озера или в горах. Он достаточно невелик и пригоден только для проживания в теплые летние месяцы. Интерьер, в большинстве случаев, сводится к старой деревянной мебели, утвари и предметам, которые больше не пригодны для использования в обычном доме. Хотя коттеджи такого типа вызывают приятные чувства и воспоминания их все труднее рассматривать в качестве современного и функционального домика для отдыха.
Именно поэтому в последнее время производители все чаще начали предлагать новую усовершенствованную и эргономичную альтернативу этим классическим дачным домам. Одними из самых первых появились вот такие дома для отдыха на воде. Сегодня в нашем обзоре homify 360° мы рассмотрим один из них.
Компания по производству плавучих домов HT Houseboats из Кошалина является одним из немногих производителей домов подобного типа в Польше. В отличие от классических коттеджей для отдыха Houseboat построен и оборудован для круглогодичного использования. Каждая модель имеет ванную комнату с душем, отдельную туалетную комнату и кухню. Количество спален варьируется от одной до четырех. Самые большие и роскошные из них даже оборудованы камином и сауной! Сегодня мы с вами рассмотрим самый базовый вариант, предлагаемый данной компанией – модель HT1.
Этот плавучий коттедж HT1 – проект Marcina Baranowskiego и Macieja Kufla – имеет общую площадь 18 m² и две комнаты. По современной геометрической форме, функциональности и материалам мы можем судить о том, что при работе над этим проектом дизайнеры вдохновлялись модернистским направлением в архитектуре. Фасад и терраса отделаны скандинавской елью. Открытая терраса в свою очередь оборудована душем и барбекю, так что она является идеальным местом для принятия солнечных ванн, рыбалки или спокойного вечера с друзьями.
Внутри коттедж HT1 оборудован спальней с двухъярусной кроватью, гостиной с диваном-кроватью, современной кухней со всем необходимым) и ванной комнатой с душевой кабиной. Белый цвет стен и мебели создают очень уютное сочетание с теплым еловым полом и потолком. Дополняют интерьер яркие красочные акценты. Дополнительным преимуществом интерьера являются большие панорамные окна, благодаря которым из домика открывается прекрасный вид на окружающую природу. Такой коттедж идеально подойдет для любителей комфортного отдыха на природе.
Модель Houseboat HT1 является стационарной и не имеет мотора. Тем не менее коттедж можно легко переместить при помощи буксировки по воде. Кроме того конструкция плавучего дома непотопляема и устойчива ко льду и низким температурам, поэтому нет необходимости прятать Houseboat на зимний период. При желании в теплое время на таком плоту можно даже путешествовать, если в вашем распоряжении есть мощный катер.
Компания HT Houseboats не только продает такие коттеджи, но и сдает их в аренду круглый год, что очень удобно. Представленный дом и другие модели можно найти на озере Ямно в Мельно, в 500 метрах от пляжа, что на побережье Балтийского моря. В дали от городского шума и наедине с природой здесь можно оригинально провести выходные или отпуск. Аренда – удобный вариант и для потенциальных покупателей, так как у них есть возможность сперва протестировать коттедж. Плавучий дом с видом на озеро, расположенный в непосредственной близости от моря и возможностью отдохнуть в окружении природы с комфортом – отличный вариант для тех, кто ищет что-то необычное.