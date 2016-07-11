Уникальный дом для отдыха на воде

Типичный польский коттедж для отдыха, как правило, представляет собой небольшой деревянный домик где-нибудь на берегу моря, озера или в горах. Он достаточно невелик и пригоден только для проживания в теплые летние месяцы. Интерьер, в большинстве случаев, сводится к старой деревянной мебели, утвари и предметам, которые больше не пригодны для использования в обычном доме. Хотя коттеджи такого типа вызывают приятные чувства и воспоминания их все труднее рассматривать в качестве современного и функционального домика для отдыха.

Именно поэтому в последнее время производители все чаще начали предлагать новую усовершенствованную и эргономичную альтернативу этим классическим дачным домам. Одними из самых первых появились вот такие дома для отдыха на воде. Сегодня в нашем обзоре homify 360° мы рассмотрим один из них.