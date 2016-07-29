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Стиль для ванной по Знаку Зодиака

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Block & Bath, BARASONA Diseño y Comunicacion BARASONA Diseño y Comunicacion Ванная комната в стиле модерн
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Найдите стиль, идеально подходящий под ваш характер, и вы получите ванную комнату вашей мечты! Не секрет, что гороскопы прекрасно помогают нам разобраться в себе, расшифровать послания собственной интуиции и подтвердить образ самих себя. Гороскопы являются прекрасной опорой для нас как в повседневной жизни, так и в выборе стиля для дизайна ванной комнаты!

​Телец: ультра-современный минимализм

Квартира для Космополита, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Ванная комната в стиле минимализм
INCUBE Алексея Щербачёва

Квартира для Космополита

INCUBE Алексея Щербачёва
INCUBE Алексея Щербачёва
INCUBE Алексея Щербачёва

Ванная комната в формате мастер-сьюта (рядом с гардеробной и спальней) – отличный вариант для Тельцов, следящих за модой. Чувство вкуса их не обманет в выборе оттенков и материалов, если они возьмут за основу минимализм.

​Козерог: комфортабельный английский

Master Bedroom Ensuite, Laura Sole Interiors Laura Sole Interiors Ванная в классическом стиле
Laura Sole Interiors

Master Bedroom Ensuite

Laura Sole Interiors
Laura Sole Interiors
Laura Sole Interiors

Современный английский стиль с такими прекрасными и практичными вещами, как двойная раковина, встроенные сливы и изливы, интегрированная подсветка и зеркальная отделка отлично подходят предприимчивым Козерогам. Лучше выбрать приглушенные теплые оттенки без ярких акцентов, но добавить в интерьер качественный текстиль, блеск глянца и стекла.

​Дева: сложный модерн

Block & Bath, BARASONA Diseño y Comunicacion BARASONA Diseño y Comunicacion Ванная комната в стиле модерн
BARASONA Diseño y Comunicacion

BARASONA Diseño y Comunicacion
BARASONA Diseño y Comunicacion
BARASONA Diseño y Comunicacion

Сложный модерн с технологичной начинкой – отличный вариант для Дев, которые всегда знают, чего хотят. Не соглашайтесь на компромиссы и всегда добивайтесь желаемого – ведь вы достойны такой ванной комнаты! Среди приятных новшеств – отдельные зоны для массажа и SPA, интегрированные душевые зоны, ванные чаши, встроенные в подиум, и невидимое зонирование с помощью стекла, а также – система «теплого пола» и панорамное остекление.

​Скорпион: стильный азиатский

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Ванная в средиземноморском стиле
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Азиатский стиль, как никакой другой, подходит Скорпионам, которые чрезвычайно сильно нуждаются в тихой гавани, которая бы радовала их и вызывала восторг. Атмосферный азиатский стиль с элементами романтичности и элегантности отлично справится с этой задачей! Контрастные цветовые гаммы наравне с удивительной современной подсветкой, большими окнами и зеркалами придутся здесь как раз кстати.

​Близнецы: волшебный гламур

Restauración de una villa de los años 70., Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Ванная комната в стиле модерн
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Близнецы нуждаются в празднике каждый день! В их натуре всегда заложена мечтательность, которая бывает либо связана с позитивным настроением по утрам, либо со всегда потрясающими перспективами на горизонте! В ванной комнате они нуждаются в подтверждении своих идей и стремлений. Отлично сыграют такую роль эффектная подсветка струй воды, дополнительных водопадов и дизайнерских изливов, очаровательное сочетание дизайнерских материалов и нежных гламурных акцентов, а также душевая зона с тропическим ливнем.

​Овен: чувственный тропический

Villa CP, ZEST Architecture ZEST Architecture Ванная комната в рустикальном стиле
ZEST Architecture

Villa CP

ZEST Architecture
ZEST Architecture
ZEST Architecture

Потрясающий тропический стиль идеально подходит для Овна, который всегда предпочитает обычным интерьерам – потрясающие. Стиль с элементами тропического изобилия, островного блаженства или Баунти-очарования им отлично подойдет!

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​Стрелец: необычный лофт

Badalona Home Design, CONTRACT SOLUTIONS CONTRACT SOLUTIONS Ванная в стиле лофт
CONTRACT SOLUTIONS

CONTRACT SOLUTIONS
CONTRACT SOLUTIONS
CONTRACT SOLUTIONS

Интересный стиль лофт отлично подходит Стрельцу, который всегда хочет от жизни большего. Так, стиль лофт отлично отражает его современную натуру, стремящуюся вперед, к новым высотам, а в интерьере ванной комнаты выглядит очень стильно!

​Рак: романтичный прованс

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas Ванная комната в рустикальном стиле
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

Для Раков дом – это особенное место, отвечающее не только его практичным желаниям, но и капризам. Романтичный прованс или классический стиль будут как раз кстати вкупе с современной брендовой мебелью в стилизованной вариации.

​Весы: многослойный SPA

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates Ванная комната в эклектичном стиле
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

Весы нуждаются в особенной подзарядке в ванной комнате. Многослойный стиль SPA, который будто переносит вас в другую реальность, подходит им идеально. Солнечная атмосфера сказочного колоритного мира заставляет Весы наконец-то отбросить заботы и суету и отдохнуть.

​Водолей: яркий средиземноморский

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Ярким и веселым Водолеям, которые знают, что по-настоящему они внутри никогда не унывали, отлично подходит средиземноморский стиль, открывающий потрясающие горизонты в дизайне интерьера. Такую ванную комнату можно с блеском оформить на любой площади, дополнив невероятно красивыми аксессуарами и декором, мозаикой и при этом сделать все это на современной основе.

Рыбы: люксовое шале

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД, Lavka-design дизайн бюро Lavka-design дизайн бюро Ванная комната в рустикальном стиле
Lavka-design дизайн бюро

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД

Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро

Стиль шале прекрасно подойдет романтичным Рыбам, которые хотят, чтобы их дом был оформленным с особой заботой и душевным трепетом. В данном варианте они найдут прекрасную возможность выразить свои творческие таланты и мастерство, дополнив интерьер ванной декором, которые они выберут или сделают самостоятельно.

​Лев: люкс во главе угла

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Ванная комната в стиле модерн
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Потрясающий и эффектный люксовый интерьер в ванной комнате можно сделать на основе множества стилей, в том числе, тропического, SPA или европейской классики. Лев действительно знает, что ему нужно, но неизменно одно – это будет лишь самое лучшее!

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А для вас гороскоп оказался верным? Вам понравилась ванная комната для вашего знака Зодиака?

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