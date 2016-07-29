Стиль для ванной по Знаку Зодиака

Найдите стиль, идеально подходящий под ваш характер, и вы получите ванную комнату вашей мечты! Не секрет, что гороскопы прекрасно помогают нам разобраться в себе, расшифровать послания собственной интуиции и подтвердить образ самих себя. Гороскопы являются прекрасной опорой для нас как в повседневной жизни, так и в выборе стиля для дизайна ванной комнаты!
Ванная комната в формате мастер-сьюта (рядом с гардеробной и спальней) – отличный вариант для Тельцов, следящих за модой. Чувство вкуса их не обманет в выборе оттенков и материалов, если они возьмут за основу минимализм.
Современный английский стиль с такими прекрасными и практичными вещами, как двойная раковина, встроенные сливы и изливы, интегрированная подсветка и зеркальная отделка отлично подходят предприимчивым Козерогам. Лучше выбрать приглушенные теплые оттенки без ярких акцентов, но добавить в интерьер качественный текстиль, блеск глянца и стекла.
Сложный модерн с технологичной начинкой – отличный вариант для Дев, которые всегда знают, чего хотят. Не соглашайтесь на компромиссы и всегда добивайтесь желаемого – ведь вы достойны такой ванной комнаты! Среди приятных новшеств – отдельные зоны для массажа и SPA, интегрированные душевые зоны, ванные чаши, встроенные в подиум, и невидимое зонирование с помощью стекла, а также – система «теплого пола» и панорамное остекление.
Азиатский стиль, как никакой другой, подходит Скорпионам, которые чрезвычайно сильно нуждаются в тихой гавани, которая бы радовала их и вызывала восторг. Атмосферный азиатский стиль с элементами романтичности и элегантности отлично справится с этой задачей! Контрастные цветовые гаммы наравне с удивительной современной подсветкой, большими окнами и зеркалами придутся здесь как раз кстати.
Близнецы нуждаются в празднике каждый день! В их натуре всегда заложена мечтательность, которая бывает либо связана с позитивным настроением по утрам, либо со всегда потрясающими перспективами на горизонте! В ванной комнате они нуждаются в подтверждении своих идей и стремлений. Отлично сыграют такую роль эффектная подсветка струй воды, дополнительных водопадов и дизайнерских изливов, очаровательное сочетание дизайнерских материалов и нежных гламурных акцентов, а также душевая зона с тропическим ливнем.
Потрясающий тропический стиль идеально подходит для Овна, который всегда предпочитает обычным интерьерам – потрясающие. Стиль с элементами тропического изобилия, островного блаженства или Баунти-очарования им отлично подойдет!
Интересный стиль лофт отлично подходит Стрельцу, который всегда хочет от жизни большего. Так, стиль лофт отлично отражает его современную натуру, стремящуюся вперед, к новым высотам, а в интерьере ванной комнаты выглядит очень стильно!
Для Раков дом – это особенное место, отвечающее не только его практичным желаниям, но и капризам. Романтичный прованс или классический стиль будут как раз кстати вкупе с современной брендовой мебелью в стилизованной вариации.
Весы нуждаются в особенной подзарядке в ванной комнате. Многослойный стиль SPA, который будто переносит вас в другую реальность, подходит им идеально. Солнечная атмосфера сказочного колоритного мира заставляет Весы наконец-то отбросить заботы и суету и отдохнуть.
Ярким и веселым Водолеям, которые знают, что по-настоящему они внутри никогда не унывали, отлично подходит средиземноморский стиль, открывающий потрясающие горизонты в дизайне интерьера. Такую ванную комнату можно с блеском оформить на любой площади, дополнив невероятно красивыми аксессуарами и декором, мозаикой и при этом сделать все это на современной основе.
Стиль шале прекрасно подойдет романтичным Рыбам, которые хотят, чтобы их дом был оформленным с особой заботой и душевным трепетом. В данном варианте они найдут прекрасную возможность выразить свои творческие таланты и мастерство, дополнив интерьер ванной декором, которые они выберут или сделают самостоятельно.
Потрясающий и эффектный люксовый интерьер в ванной комнате можно сделать на основе множества стилей, в том числе, тропического, SPA или европейской классики. Лев действительно знает, что ему нужно, но неизменно одно – это будет лишь самое лучшее!
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