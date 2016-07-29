Стиль для ванной по Знаку Зодиака

Близнецы нуждаются в празднике каждый день! В их натуре всегда заложена мечтательность, которая бывает либо связана с позитивным настроением по утрам, либо со всегда потрясающими перспективами на горизонте! В ванной комнате они нуждаются в подтверждении своих идей и стремлений. Отлично сыграют такую роль эффектная подсветка струй воды, дополнительных водопадов и дизайнерских изливов, очаровательное сочетание дизайнерских материалов и нежных гламурных акцентов, а также душевая зона с тропическим ливнем.