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Дом в деревне для жизни и отдыха

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Кухня в рустикальном стиле
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Красивый проект кирпичного коттеджа с мансардой представляет нашему вниманию студия Liliana Zenaro Interiores. Кантри-интерьеры, ощущение большого семейного дома и традиционности поразят вас с первого взгляда.

Но для начала мы хотели бы обратить ваше внимание на формат окон на мансарде – части крыши были удалены, а для ниши был сделан небольшой козырек (30 см), чтобы дождь обходил стороной ставни и сами окна. Такой вариант позволяет создать очень симпатичный облик большого дома с полноценной мансардой.

Так, этот проект дома в деревне может стать отличным вдохновением для каждого, кто хочет построить что-то подобное! Помните, что главное – это вовсе не предельная практичность, а удовольствие от жизни.

​Дизайн фасадов

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Дома в рустикальном стиле
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Кроме прочего, в проекте были использованы окна и двери «под дерево». Они часто выполнены в формате слайдеров, что очень удобно для загородного дома и летом, и зимой.

Традиционные кирпичные фасады и ландшафтный дизайн в пейзажном стиле помогает подчеркнуть атмосферу кантри в данном проекте.

​Купольная печь на летней кухне

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Кухня в рустикальном стиле
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Эффектная отделка в эклектичном стиле с элементами прованса и шебби-шик выглядит на этой летней кухне очень интересно. Купольная печь для хлеба и выпечки добавляет ей функционала – теперь здесь можно проводить прекрасные вечера всей семьей.

​Летняя кухня

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Кухня в рустикальном стиле
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

В этом же помещении мы найдем полноценный кухонный гарнитур с композитной столешницей, раковиной, рейлингами и печью (барбекю + мангал). Практичная отделка на основе керамической плитки и кирпича позволяет сделать образ кантри еще более целостным. Заметим, что дверцы гарнитура были выполнены самим дизайнером.

​Гостиная

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores ГостинаяДиваны и кресла
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Элегантная и аристократичная гостиная в этом шикарном особняке в стиле кантри напоминает об английских колониальных домах послов, дипломатов или врачей. Здесь в европейской манере сочетаются теплые древесные и бежевые оттенки, а сама комната наполнена светом сразу из 7-ми окон.

​Дом с традиционным шармом

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores ГостинаяДиваны и кресла
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Этому большому кирпичному дому очень важно было стать семейным и привлекательным, ведь он используется именно как летний домик для отдыха. Потому здесь появились дополнительные мягкие кресла, кушетки, козетки, а в холлах мы найдем декор на манер европейского дома – картины, консольные столики с зоной бара, напольные аксессуары и цветы.

​Гостиная

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores ГостинаяКамины и аксессуары
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Есть в гостиной и кирпичный камин, расположенный прямо в центре комнаты. В этой гостиной даже нет TV, его заменяет дружеское и семейное общение, а количество мест для сидения здесь около 8-ми.

Традиционная симметрия этого интерьера и аксессуары в стиле кантри позволяют представить его особняком 19-ого века с особенной историей и очень счастливой семьей владельцев.

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​Детская

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Спальная комната Кровати и изголовья
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

На втором мансардном этаже – спальни и ванные комнаты. Здесь есть несколько спален для взрослых с двуспальными кроватями (в том числе – гостевые) и несколько детских, как эта.

​Столовая

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Столовая комната в рустикальном стиле
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Вернувшись на первый этаж, мы хотели бы показать вам еще и столовую с потрясающей высотой потолков и шикарным остеклением, которое выглядит просто идиллически. Эта столовая расположена в зоне летней кухни и рассчитана, минимум, на 12 персон.

​Территория при доме

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Сад в рустикальном стиле
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Рельефный участок был очень искусно оформлен ландшафтным дизайнером с помощью пейзажного стиля. Стриженые кустики создают здесь нужную упорядоченность и геометричность, а несколько полянок на разных уровнях рассчитаны на детские игры и интересные прогулки.

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