Дом в деревне для жизни и отдыха

Красивый проект кирпичного коттеджа с мансардой представляет нашему вниманию студия Liliana Zenaro Interiores. Кантри-интерьеры, ощущение большого семейного дома и традиционности поразят вас с первого взгляда.

Но для начала мы хотели бы обратить ваше внимание на формат окон на мансарде – части крыши были удалены, а для ниши был сделан небольшой козырек (30 см), чтобы дождь обходил стороной ставни и сами окна. Такой вариант позволяет создать очень симпатичный облик большого дома с полноценной мансардой.

Так, этот проект дома в деревне может стать отличным вдохновением для каждого, кто хочет построить что-то подобное! Помните, что главное – это вовсе не предельная практичность, а удовольствие от жизни.