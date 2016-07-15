​10 фантастических стеклянных лестниц

Современный дизайн лестниц поражает с первого взгляда. Кажется, что прогресс настолько далеко ушел от деревянных ступеней с ковровыми дорожками, что пути назад уже просто нет. И в отличие от американских коттеджей, где классика все еще в моде, во Франции, Германии, Бразилии, Великобритании и других развитых странах лестница уже давно перестала быть деревянной.

Эти лестницы прекрасно показывают нам развитие облика современного дома в 21-ом веке. В дизайне лестниц тоже есть особенные направления – с имитацией ценных пород дерева, стеклянными экранами и ступенями, в стиле индастриал или минимализм, и мы хотим показать вам все разнообразие этих, без сомнения, удивительных произведений искусства.