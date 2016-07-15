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​10 фантастических стеклянных лестниц

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa 581, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Мрамор Бежевый
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Современный дизайн лестниц поражает с первого взгляда. Кажется, что прогресс настолько далеко ушел от деревянных ступеней с ковровыми дорожками, что пути назад уже просто нет. И в отличие от американских коттеджей, где классика все еще в моде, во Франции, Германии, Бразилии, Великобритании и других развитых странах лестница уже давно перестала быть деревянной.

Эти лестницы прекрасно показывают нам развитие облика современного дома в 21-ом веке. В дизайне лестниц тоже есть особенные направления – с имитацией ценных пород дерева, стеклянными экранами и ступенями, в стиле индастриал или минимализм, и мы хотим показать вам все разнообразие этих, без сомнения, удивительных произведений искусства.

Достойная Голливуда

CASA HAACK, 4D Arquitetura 4D Arquitetura Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
4D Arquitetura

4D Arquitetura
4D Arquitetura
4D Arquitetura

Эта стильная лестница расположена в загородном доме в городке Порту-Алегри, Бразилия. Она является частью дизайн-проекта гостиной в стиле модерн и фокусной точкой для всего первого этажа.

Удивительное сочетание отделки деревом, черно-красных акцентов и стекла делает этот интерьер по-настоящему прекрасным. Он даже слегка напоминает холлы на круизных лайнерах.

​Яркая футуристика

Duplex Cidade Jardim - São Paulo, Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores Гостиная в классическом стиле
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores

Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores
Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores

Эта стеклянная лестница имеет зеркальную отделку косоуров, стеклянные экраны без перил и стеклянные ступени. Необычный интерьер вокруг помогает сделать ее еще более фантастической на вид, а расположение в пентхаусе посреди мегаполиса обеспечивает невероятные виды из окон. Эта потрясающая лестница расположена в Сан-Пауло, Бразилия.

​Нео-аристократичность

Innovations with glass - the staircase model LONDRA, Siller Treppen/Stairs/Scale Siller Treppen/Stairs/Scale Лестницы Стекло Прозрачный
Siller Treppen/Stairs/Scale

Innovations with glass – the staircase model LONDRA

Siller Treppen/Stairs/Scale
Siller Treppen/Stairs/Scale
Siller Treppen/Stairs/Scale

Следующий вариант стеклянной лестницы мы нашли у немецкой компании, которая проектирует эксклюзивные лестницы по всему миру. Данная модель создана специально для лондонской квартиры.

​Для идеального дома

casa CeRo, NonWarp NonWarp Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
NonWarp

NonWarp
NonWarp
NonWarp

В этом гламурном коттедже для семейной жизни в блеске софитов мы нашли шикарную лестницу со стеклянными перилами и отделкой ступеней натуральным камнем. Интерьер в данном случае не уступает в технологичности самой лестнице и находится в городе Пуэбла, Мексика.

​Стеклянная сказка

Casa 581, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Мрамор Бежевый
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Практически идеальная лестница для узкофасадного загородного дома – перед вами на фотографии выше. Она расположена в коттедже в городке Куритиба, Бразилия и является частью просто потрясающего проекта.

​Люксовое изящество

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Эта шикарная вилла с потрясающей лестницей рядом с террасой находится в загородном доме в Мехико, Мексика, одном из самых больших городов мира. Шикарное панорамное остекление от пола до потолка в этом двусветном холле поражает воображение!

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​Тропический шик

Sam Pedro - Guarujá - SP, Infinity Spaces Infinity Spaces Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

Еще одна потрясающая лестница со стеклянными перилами создана специально для огромного квадратного холла. Здесь соединяются сразу три этажа виллы, которая сама по себе похожа на идеальный дом в футуристичном стиле из 23-ого века! Проект расположен в окрестностях Сан-Паулу, Бразилия.

​Минимализм в глянце

Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

Еще одна очень красивая лестница имеет гораздо меньшие масштабы, но выглядит еще более привлекательным вариантом для дизайна холла в загородном доме. Здесь организована подсветка ступеней, дополнительные металлические перила на стеклянных экранах, а под лестницей мы найдем декоративный сад с белой галькой. Этот дом расположен в городке Каноас, Бразилия.

​Эстетика простоты

Richmond, London Maxlight Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Maxlight

Richmond, London

Maxlight
Maxlight
Maxlight

Еще одна удивительная и вдохновляющая лестница имеет очень узкий формат и спроектирована специально для очень маленького пространства. Эта идея реализована в Ричмонде, Лондон, Великобритания.

Маленькие современные лестницы являются очень важной частью прогресса. Дизайнерские и стильные, они помогают малогабаритным квартирам становиться лофтами, старым зданиям – восстанавливать былое величие, а новым коттеджам – экономить место.

​Индастриал и урбанизм

Einfamilienhaus im Filstal, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

Еще одна невероятная на вид лестница создана для проекта в Германии. Ее особенная эстетика пост-современного мира смотрится очень интересно. Косоур в данном случае отсутствует – металлические ступени, соединенные попарно, держатся на стене и являются автономными.

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