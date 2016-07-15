​10 фантастических стеклянных лестниц

Современный дизайн лестниц поражает с первого взгляда. Кажется, что прогресс настолько далеко ушел от деревянных ступеней с ковровыми дорожками, что пути назад уже просто нет. И в отличие от американских коттеджей, где классика все еще в моде, во Франции, Германии, Бразилии, Великобритании и других развитых странах лестница уже давно перестала быть деревянной.
Эти лестницы прекрасно показывают нам развитие облика современного дома в 21-ом веке. В дизайне лестниц тоже есть особенные направления – с имитацией ценных пород дерева, стеклянными экранами и ступенями, в стиле индастриал или минимализм, и мы хотим показать вам все разнообразие этих, без сомнения, удивительных произведений искусства.
Эта стильная лестница расположена в загородном доме в городке Порту-Алегри, Бразилия. Она является частью дизайн-проекта гостиной в стиле модерн и фокусной точкой для всего первого этажа.
Удивительное сочетание отделки деревом, черно-красных акцентов и стекла делает этот интерьер по-настоящему прекрасным. Он даже слегка напоминает холлы на круизных лайнерах.
Эта стеклянная лестница имеет зеркальную отделку косоуров, стеклянные экраны без перил и стеклянные ступени. Необычный интерьер вокруг помогает сделать ее еще более фантастической на вид, а расположение в пентхаусе посреди мегаполиса обеспечивает невероятные виды из окон. Эта потрясающая лестница расположена в Сан-Пауло, Бразилия.
Следующий вариант стеклянной лестницы мы нашли у немецкой компании, которая проектирует эксклюзивные лестницы по всему миру. Данная модель создана специально для лондонской квартиры.
В этом гламурном коттедже для семейной жизни в блеске софитов мы нашли шикарную лестницу со стеклянными перилами и отделкой ступеней натуральным камнем. Интерьер в данном случае не уступает в технологичности самой лестнице и находится в городе Пуэбла, Мексика.
Практически идеальная лестница для узкофасадного загородного дома – перед вами на фотографии выше. Она расположена в коттедже в городке Куритиба, Бразилия и является частью просто потрясающего проекта.
Эта шикарная вилла с потрясающей лестницей рядом с террасой находится в загородном доме в Мехико, Мексика, одном из самых больших городов мира. Шикарное панорамное остекление от пола до потолка в этом двусветном холле поражает воображение!
Еще одна потрясающая лестница со стеклянными перилами создана специально для огромного квадратного холла. Здесь соединяются сразу три этажа виллы, которая сама по себе похожа на идеальный дом в футуристичном стиле из 23-ого века! Проект расположен в окрестностях Сан-Паулу, Бразилия.
Еще одна очень красивая лестница имеет гораздо меньшие масштабы, но выглядит еще более привлекательным вариантом для дизайна холла в загородном доме. Здесь организована подсветка ступеней, дополнительные металлические перила на стеклянных экранах, а под лестницей мы найдем декоративный сад с белой галькой. Этот дом расположен в городке Каноас, Бразилия.
Еще одна удивительная и вдохновляющая лестница имеет очень узкий формат и спроектирована специально для очень маленького пространства. Эта идея реализована в Ричмонде, Лондон, Великобритания.
Маленькие современные лестницы являются очень важной частью прогресса. Дизайнерские и стильные, они помогают малогабаритным квартирам становиться лофтами, старым зданиям – восстанавливать былое величие, а новым коттеджам – экономить место.
Еще одна невероятная на вид лестница создана для проекта в Германии. Ее особенная эстетика пост-современного мира смотрится очень интересно. Косоур в данном случае отсутствует – металлические ступени, соединенные попарно, держатся на стене и являются автономными.
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