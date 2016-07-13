Польский коттедж с планировкой

Комбинированная отделка в современном коттедже является самым практичным по отношению к бюджету вариантом. Так, в зоне террасы появляются стены с шикарной отделкой декоративным камнем и дизайнерскими деревянными панелями, а остальная часть дома остается просто оштукатуренной и окрашенной, но при этом не менее красивой.

Элементы в стиле кантри (деревянная отделка для балконов и подшивка кровли, а также красивые балки над балконами под кровлей) выглядят очень красиво в формате семейного коттеджа, добавляя его образу традиционности.

С этого ракурса (со стороны заднего дворика) отлично виден и формат остекления. В гостиной мы найдем большое панорамное окно с видом на сад, а слева, в зоне детской игровой – двери-слайдеры с выходом на террасы. На втором этаже есть два балкона с тремя блоками дверей-слайдеров для трех спален. Все они – мансардного типа со скошенными стенами, имеют в нижних точках кровли интегрированные гардеробные.