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Польский коттедж с планировкой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
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Этот шикарный коттедж является прекрасным представителем стиля модерн с элементами кантри. Именно такой дом для многих из нас является идеальным!

Студия ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW спроектировала его для современной семьи с двумя детьми, каждый из которых теперь имеет свою комнату с гардеробной и балконом!

​Образ европейского дома

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Этот очень привлекательный дом наверняка понравится тем, кто ищет простой в воплощении и бюджетный проект, но выполненный на предельно современном уровне. Здесь есть и отделка дизайнерскими декоративными панелями из натурального дерева, и угловое остекление, и двери-слайдеры в пол в гостиной и спальнях, а также прекрасная планировка, которая удивит даже искушенного зрителя.

​Дизайн фасадов

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homify
homify
homify

Комбинированная отделка в современном коттедже является самым практичным по отношению к бюджету вариантом. Так, в зоне террасы появляются стены с шикарной отделкой декоративным камнем и дизайнерскими деревянными панелями, а остальная часть дома остается просто оштукатуренной и окрашенной, но при этом не менее красивой.

Элементы в стиле кантри (деревянная отделка для балконов и подшивка кровли, а также красивые балки над балконами под кровлей) выглядят очень красиво в формате семейного коттеджа, добавляя его образу традиционности.

С этого ракурса (со стороны заднего дворика) отлично виден и формат остекления. В гостиной мы найдем большое панорамное окно с видом на сад, а слева, в зоне детской игровой – двери-слайдеры с выходом на террасы. На втором этаже есть два балкона с тремя блоками дверей-слайдеров для трех спален. Все они – мансардного типа со скошенными стенами, имеют в нижних точках кровли интегрированные гардеробные.

​Открытая планировка

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homify

homify
homify
homify

Стильная открытая планировка подразумевает расположение вокруг дизайнерского камина таких зон, как гостиная, детская игровая и столовая. Дальше по кругу мы найдем не менее современную кухню с барной стойкой, которая тоже вписывается в формат открытой планировки, но расположена в нише.

​Столовая и игровая

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homify

homify
homify
homify

Очень современным и удобным в планировке можно назвать решение создать детский игровой уголок для гостиной. А летом два блока дверей-слайдеров открывают детям доступ на просторную деревянную террасу для игр.

​Кухня с барной стойкой

homify
homify

homify
homify
homify

На кухне царит атмосфера стиля и предельно современного дизайна. Здесь шикарные фасады классической кухни с каменной столешницей отлично сочетаются с  трендовой грифельной доской, модной вытяжкой и акриловыми барными стульями.

​Планировка первого уровня

homify
homify

homify
homify
homify

На первом этаже вокруг камина, который обозначен желтым прямоугольником с символом огня, мы заново находим гостиную, детскую игровую и столовую. Ниша для кухни подразумевает напротив основного гарнитура и рядом с барной стойкой еще два встроенных модуля, которые мы не видели на фотографии выше, а также дополнительную кладовку. А еще на первом этаже есть гараж с топочной, прихожая, гостевая душевая с туалетом и небольшой кабинет.

​Планировка второго уровня

homify
homify

homify
homify
homify

На втором этаже мы найдем две детские, которые имеют один общий балкон и каждая – собственную гардеробную под низким скатом крыши. Напротив лестницы расположена главная спальня с гардеробной более крупного формата. Ванная комната на этаже одна и имеет площадь более 10 кв. метров, душевую и ванную чашу и собственное полноценное окно.

Также на втором этаже есть прачечная, которая тоже расположена под скатом крыши. В ней не высокие потолки, но достаточно места как для стиральной и сушильной машины, так и для развески и электрической сушки белья. А над гаражом мы также найдем пространство для организации бытового и сезонного хранения.

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