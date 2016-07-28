​Доступный деревянный дом в 80 кв. метров

Этот проект деревянного коттеджа понравится всем, кто в принципе любит атмосферу кантри. В таком доме, будто фермерском, можно организовать прекрасную жизнь по современным стандартам и при этом – на природе.

Турецкая студия KULOĞLU ORMAN ÜRÜNLERI занимается реализацией подобных проектов уже долгое время, в их портфолио мы найдем подтверждение тому, что профессионализм здесь стоит во главе угла во время проектирования.