​Доступный деревянный дом в 80 кв. метров

Этот проект деревянного коттеджа понравится всем, кто в принципе любит атмосферу кантри. В таком доме, будто фермерском, можно организовать прекрасную жизнь по современным стандартам и при этом – на природе.
Турецкая студия KULOĞLU ORMAN ÜRÜNLERI занимается реализацией подобных проектов уже долгое время, в их портфолио мы найдем подтверждение тому, что профессионализм здесь стоит во главе угла во время проектирования.
Планировка этого дома выглядит очень понятной, справа мы видим вход в дом и окно кухни, слева – окно гостиной с террасой. За кадром остались две комнаты (главная спальня и детская) и ванная.
Американское сочетание темного дерева и белых элементов выдает в этом доме стремление к современному образу жизни. Здесь мало что осталось от рустика или кантри, которые всем своим видом пытаются вернуть нас в прошлый век. В таком деревянном доме мы видим как раз стремление двигаться дальше – в более практичные, просторные, светлые и солнечные дома по современным американским стандартам.
Кроме того, большие террасы (а их в этом доме две: одна – для крыльца, другая – для отдыха) выглядят здесь прекрасным дополнением общего объема здания. Здесь мы также найдем окна- и двери-слайдеры, красивую подшивку кровли в белом цвете и отличный район на заднем плане – с небольшими домиками, утопающими в садах.
Интерьер стильной гостиной очень вдохновляет, определенно чувствуется, что мы виртуально прогуливаемся именно по только что построенному дому. Гостиная имеет остекление с двух сторон, стильный печной камин и отделку деревом, даже скат крыши здесь оформлен натуральной древесиной с покраской лаком. Справа мы видим коридор, ведущий в две спальни и ванную комнату, а на заднем плане окно за камином ведет на террасу. Сам фотограф стоит в это время в зоне кухни-столовой, прямо у входа в дом.
Бюджетная кухня-столовая призвана помочь молодым семьям как можно быстрее въехать в новый дом и при этом не жертвовать удобствами в быту. Справа здесь – дверь на крыльцо, наверху – уровень для детской игровой площадки, который вскоре получит собственную лестницу.
На фотографии выше мы видим главную спальню (одну из двух в этом проекте), которая тоже оформлена с помощью натуральной древесины – стены и скат крыши здесь оббиты вагонкой. Два окна (одно с дверью на террасе, а второе стандартное) позволяют сделать кантри-стиль более современным за счет солнечного света.
Заметим, что на основе деревянной отделки вы можете реализовать следующие идеи в стилях дизайна интерьера – кантри, рустик, шале, прованс, эко-дизайн, скандинавский минимализм.
Маленькая вторая спальня может стать детской или кабинетом. Площадь обеих спален – 16 и 10 кв. метров.
Бюджетная ванная комната имеет отделку в стиле кантри и отлично экономит бюджет на новый стартовый дом для молодой семьи. Площадь ванной комнаты – около 6 кв. метров, в ней есть место для полноценной ванной, стиральной машины и модулей для хранения.
Общая площадь дома (около 80 кв. метров) очень грамотно использована в целях экономии пространства.
Еще один прекрасный проект деревянного дома от этой же фирмы мы можем найти в другой Книге Идей. Он тоже имеет скромную, но удобную площадь, современную планировку и доступный финансово формат. Посмотрим?
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