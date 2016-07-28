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​Доступный деревянный дом в 80 кв. метров

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Дома в стиле кантри
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Этот проект деревянного коттеджа понравится всем, кто в принципе любит атмосферу кантри. В таком доме, будто фермерском, можно организовать прекрасную жизнь по современным стандартам и при этом – на природе.

Турецкая студия KULOĞLU ORMAN ÜRÜNLERI занимается реализацией подобных проектов уже долгое время, в их портфолио мы найдем подтверждение тому, что профессионализм здесь стоит во главе угла во время проектирования.

​Планировка

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Дома в стиле кантри
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Планировка этого дома выглядит очень понятной, справа мы видим вход в дом и окно кухни, слева – окно гостиной с террасой. За кадром остались две комнаты (главная спальня и детская) и ванная.

​Дизайн фасадов

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Дома в стиле кантри
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Американское сочетание темного дерева и белых элементов выдает в этом доме стремление к современному образу жизни. Здесь мало что осталось от рустика или кантри, которые всем своим видом пытаются вернуть нас в прошлый век. В таком деревянном доме мы видим как раз стремление двигаться дальше – в более практичные, просторные, светлые и солнечные дома по современным американским стандартам.

Кроме того, большие террасы (а их в этом доме две: одна – для крыльца, другая – для отдыха) выглядят здесь прекрасным дополнением общего объема здания. Здесь мы также найдем окна- и двери-слайдеры, красивую подшивку кровли в белом цвете и отличный район на заднем плане – с небольшими домиками, утопающими в садах.

​Гостиная

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Гостиная в стиле кантри
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Интерьер стильной гостиной очень вдохновляет, определенно чувствуется, что мы виртуально прогуливаемся именно по только что построенному дому. Гостиная имеет остекление с двух сторон, стильный печной камин и отделку деревом, даже скат крыши здесь оформлен натуральной древесиной с покраской лаком. Справа мы видим коридор, ведущий в две спальни и ванную комнату, а на заднем плане окно за камином ведет на террасу. Сам фотограф стоит в это время в зоне кухни-столовой, прямо у входа в дом.

​Кухня-столовая

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Кухня в стиле кантри
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Бюджетная кухня-столовая призвана помочь молодым семьям как можно быстрее въехать в новый дом и при этом не жертвовать удобствами в быту. Справа здесь – дверь на крыльцо, наверху – уровень для детской игровой площадки, который вскоре получит собственную лестницу.

​Спальня

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Стены и пол в стиле кантри
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

На фотографии выше мы видим главную спальню (одну из двух в этом проекте), которая тоже оформлена с помощью натуральной древесины – стены и скат крыши здесь оббиты вагонкой. Два окна (одно с дверью на террасе, а второе стандартное) позволяют сделать кантри-стиль более современным за счет солнечного света.

Заметим, что на основе деревянной отделки вы можете реализовать следующие идеи в стилях дизайна интерьера – кантри, рустик, шале, прованс, эко-дизайн, скандинавский минимализм.

​Вторая спальня

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Гостиная в стиле кантри
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Маленькая вторая спальня может стать детской или кабинетом. Площадь обеих спален – 16 и 10 кв. метров.

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​Ванная комната

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Ванная комната в стиле кантри
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Бюджетная ванная комната имеет отделку в стиле кантри и отлично экономит бюджет на новый стартовый дом для молодой семьи. Площадь ванной комнаты – около 6 кв. метров, в ней есть место для полноценной ванной, стиральной машины и модулей для хранения.

Общая площадь дома (около 80 кв. метров) очень грамотно использована в целях экономии пространства.

​Альтернатива

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Сборные дома
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Еще один прекрасный проект деревянного дома от этой же фирмы мы можем найти в другой Книге Идей. Он тоже имеет скромную, но удобную площадь, современную планировку и доступный финансово формат. Посмотрим?

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