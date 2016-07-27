Деревянный дом будущего в 55 кв. метров

Уверены, этот футуристичный деревянный дом с необычным интерьером покажется вам очень интересным вариантом для жизни. Размещенный прямо на скале, под тенью высоких хвойных деревьев, он смотрится прекрасным вариантом для дачи или даже постоянного места жительства.

Архитектурное бюро DOM ARQUITECTURA реализовало данный проект в формате… студии! Здесь всего одна комната плюс ванная, которые могут стать прекрасным домиком фрилансера или просто человека, который хочет жить на скалистом берегу моря.

Кроме того, данный дом является объектом, выполненным по системе «привезем и установим», который изначально создается на заводе (prefabricado).