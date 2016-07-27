Деревянный дом будущего в 55 кв. метров

Уверены, этот футуристичный деревянный дом с необычным интерьером покажется вам очень интересным вариантом для жизни. Размещенный прямо на скале, под тенью высоких хвойных деревьев, он смотрится прекрасным вариантом для дачи или даже постоянного места жительства.
Архитектурное бюро DOM ARQUITECTURA реализовало данный проект в формате… студии! Здесь всего одна комната плюс ванная, которые могут стать прекрасным домиком фрилансера или просто человека, который хочет жить на скалистом берегу моря.
Кроме того, данный дом является объектом, выполненным по системе «привезем и установим», который изначально создается на заводе (prefabricado).
Отделка фасадов натуральным деревом отлично помогает внести строгую геометрию в проект, который иначе потерялся бы на фоне буйной растительности. Вокруг дома все пространство занято кустарниками и деревьями, поэтому, по сути, он не имеет приусадебного участка.
При входе в дом вы сразу попадает в гостиную, которая затем переходит в кабинет. Слева здесь есть шкафы со встроенной раскладной кроватью и шкафы как настоящие гардеробы. Ванная комната находится справа от нас, слегка позади, а слева от кабинета мы найдем большую лоджию. На этом планировка этого дома просто заканчивается! Общая площадь дома без лоджии ~ 55 кв. метров. Площадь дома с террасой и балконом – 76 кв. метров.
Дизайн интерьера в трендовом стиле с современной мебелью, шикарным кожаным диваном и брендовым камином позволяют создать на основе простой деревянной структуры шикарный эклектичный интерьер.
В зоне кабинета можно организовать спальню, а двери-слайдеры с выходом на потрясающую лоджию будут открывать вам вид на лес прямо с кровати. Здесь – отличное место как для жизни, так и для работы.
В зоне кабинета можно организовать спальню, а двери-слайдеры с выходом на потрясающую лоджию будут открывать вам вид на лес прямо с кровати. Здесь – отличное место как для жизни, так и для работы.
В данном случае мы смотрим на комнату с дивана. Слева и справа находятся модули для хранения, здесь же – кровать, которая в складном варианте расположена в шкафу.
Стильная современная ванная комната смотрится шикарно в этом доме, полном солнечного света и чарующей атмосферы леса!
Специальные схемы от архитектора помогут понять, как работает такой дом и все его модули зимой и летом. Итак, зимой камин позволяет вырабатывать тепло, которое в интерьере, отражаясь от плотной обшивки стен и кровли, возвращается обратно, благодаря герметичной конструкции. Дождевая вода собирается в специальный резервуар, который фильтрует и очищает воду и создает возможность ее дальнейшего использования. Деревья, как и балкон, закрывают дом с южной стороны, позволяя дому не перегреваться. Правда, в зоне спальни в гостиной солнце светит практически всегда и благодаря этому зимой в доме тепло и уютно.
Летом дела обстоят немного по-другому. Дождевая вода из-за сухого испанского климата не собирается, а пространство под домом используется для вентиляции, которая очень сильно облегчает жизнь в самые жаркие дни. Благодаря балкону солнечный свет напрямую не попадает в пространство кабинета, но прекрасно его освещает.
Вентиляция организована с помощью окон, расположенных в разных концах дома, и воздух свободно циркулирует в каждом уголке. А солнечные панели собирают энергию, которая используется в бытовых целях.
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