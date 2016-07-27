18 идей для хранения в малогабаритке

Специально для вас мы нашли 18 новых мест, где вы можете хранить вещи без ущерба эстетике интерьера и на основе небольших и весьма бюджетных дополнений. Давайте вместе посмотрим, что мы упускаем в дизайне маленьких квартир, и попробуем это исправить!

По этой же теме вам, возможно, будет интересно прочитать статью «30 проектов однокомнатных квартир», где вы найдете еще больше реализованных идей для хранения.

Удачи в поисках места и красивого решения!