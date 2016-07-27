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18 идей для хранения в малогабаритке

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
children's room for girls, Your royal design Your royal design Детские комната в эклектичном стиле
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Специально для вас мы нашли 18 новых мест, где вы можете хранить вещи без ущерба эстетике интерьера и на основе небольших и весьма бюджетных дополнений. Давайте вместе посмотрим, что мы упускаем в дизайне маленьких квартир, и попробуем это исправить!

По этой же теме вам, возможно, будет интересно прочитать статью «30 проектов однокомнатных квартир», где вы найдете еще больше реализованных идей для хранения.

Удачи в поисках места и красивого решения!

​Интегрированный модуль с кроватью

Интерьер DG, INT2architecture INT2architecture Детская комнатa в скандинавском стиле
INT2architecture

Интерьер DG

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

В этой потрясающей комнате для подростка мы нашли эксклюзивный модуль, созданный по эскизам дизайнера в мастерской. Вместо того, чтобы расположить здесь кровать и комод, была реализована большая система, задействовавшая место под кроватью, слева и справа от нее, а также понижающая уровень потолка за счет длинной полочки-библиотеки, на которой стоит еще и проектор. Справа от кровати – самый большой модуль хранения (гардеробный) с выдвижным механизмом.

​Высокий подиум

better.sleeping, better.interiors better.interiors Спальня в эклектичном стиле
better.interiors

better.interiors
better.interiors
better.interiors

Подиум помогает даже в самой простой квартире добавить место для хранения нужных вам вещей. Реализовать его легче всего в месте, где нет проложенных труб отопления. Правда, некоторые варианты отлично спроектированы и для зоны у окна.

​Невидимые модули вдоль стен

Интерьер квартиры 150 м2,г.Москва, DesignRush DesignRush Спальня в стиле модерн
DesignRush

Интерьер квартиры 150 м2,г.Москва

DesignRush
DesignRush
DesignRush

Начинающиеся за изголовьем, эти потрясающие модули хранения тянутся до окна и является главным местом для хранения в этой спальне. По объему они заменяют большой шкаф-купе.

​Двойная высота

Квартира в Геленджике, Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota Спальня в эклектичном стиле Красный дизайн спальни,дизайн комнаты отдых,антресоль,акцент в интерьере,дизайнерская мебель,дизайнерский свет,идеи для спальни,решения для спальни,цвет в интерьере,цветовой акцент,стильные спальни
Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota

Квартира в Геленджике

Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota
Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota
Porterouge Interiors \ Krasnye Vorota

Высокие потолки – это вовсе не атмосфера старой эпохи, а возможность сделать из однушки потрясающий лофт! Даже маленький второй этаж позволит организовать библиотеку с гардеробом снизу, гардероб с кроватью внизу или даже спальню с гостиной на первом этаже.

​Вокруг TV

Формула любви, Ольга Рыбалка Ольга Рыбалка Гостиная в стиле минимализм Белый
Ольга Рыбалка

Формула любви

Ольга Рыбалка
Ольга Рыбалка
Ольга Рыбалка

Зона вокруг TV может быть использована потрясающе практичным образом, если вы купите современные модули для хранения, невидимые и нейтральные, позволяющие организовать нишу для домашнего кинотеатра и при этом добавить места.

​Высокая кухня до потолка

Apartament Verbi , Polygon arch&des Polygon arch&des Кухня в стиле минимализм
Polygon arch&amp;des

Apartament Verbi

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Верхние модули на кухне будут очень полезны в маленькой квартире, ведь они могут быть использованы как для хранения кулинарных принадлежностей, так и просто для бытовых нужд.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Модуль на кухне вдоль окна

kitchen, Your royal design Your royal design Кухня в стиле минимализм
Your royal design

kitchen

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Даже очень узкий модуль (10 см) вдоль стены с окном может стать настоящим спасением для маленькой кухни площадью 5-9 кв. метров!

​Модули вокруг столовой группы

kitchen, Your royal design Your royal design Кухни в эклектичном стиле
Your royal design

kitchen

Your royal design
Your royal design
Your royal design

На кухне со всех сторон от столовой группы часто пропадает место – 10 см слева, 10 – справа и еще 40 см сверху. Использовать его можно на 100% с помощью созданных индивидуально модулей для хранения.

Если площадь позволяет, сюда можно переместить встроенный модуль для духовки, буфет, полочку для кофемашины, тостера.

Интегрированное хранение в ванной

Бамбуковая ванная комната, Your royal design Your royal design Ванная комната в тропическом стиле
Your royal design

Бамбуковая ванная комната

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Самое редко используемое место для хранения – пространство над унитазом и стиральной машиной, оно может быть организовано с помощью дизайнерского проекта или просто навесных шкафчиков.

​Гардероб в детской вокруг кровати

children's room for girls, Your royal design Your royal design Детские комната в эклектичном стиле
Your royal design

children's room for girls

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Это шикарное решение для небольшой детской открывает нам простор в организации гардеробной в детской комнате. Ниша становится атмосферным уголком для отдыха с полочками для книг и аксессуаров, а гардероб получает достаточную глубину.

​Открытые полочки над диваном/кроватью

Интерьер квартиры 150 м2,г.Москва, DesignRush DesignRush Рабочий кабинет в стиле модерн
DesignRush

Интерьер квартиры 150 м2,г.Москва

DesignRush
DesignRush
DesignRush

Стильные и современные открытые полочки узкого формата или же модули с дверьми-слайдерами примерно такого же размера позволят в небольшой спальне или гостиной добавить нужных элементов.

​Волшебный домик и шкаф за изголовьем

Погонный проезд, Студия Марии Боровской Студия Марии Боровской Детская комната в стиле модерн
Студия Марии Боровской

Погонный проезд

Студия Марии Боровской
Студия Марии Боровской
Студия Марии Боровской

Потрясающее решение, подходящее практически для любой детской – модуль с волшебным домиком и шкафом за изголовьем. Уверены, он порадует любую маму!

​Зонирующие модули хранения

Сергиев Посад, Студия Марии Боровской Студия Марии Боровской Детская комната в стиле модерн
Студия Марии Боровской

Сергиев Посад

Студия Марии Боровской
Студия Марии Боровской
Студия Марии Боровской

Маленькие модули для хранения, которые являются еще и зонирующим элементом, помогут отделить игровую от зоны кабинета в детской, гостиную от спальни или кухню от столовой.

​Библиотека в игровой у окна

homify Детские комната в эклектичном стиле Многоцветный
homify

homify
homify
homify

Еще один хороший вариант для детской, игровой или гостиной – модули вокруг окна. Они с успехом обеспечивают огромное количество мест для хранения практически одним дополнением.

​Кабинет на балконе или лоджии

Квартира-студия для студентки СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Рабочий кабинет в скандинавском стиле лоджия
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Квартира-студия для студентки

СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Маленький кабинет со столом, креслом и парой полочек на балконе позволит решить проблему его организации в гостиной или детской.

​Гардеробная на чердаке

Гардеробная Rash_studio Гардеробная в классическом стиле
Rash_studio

Гардеробная

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

Если в доме имеется чердак, вы можете использовать его под сезонное хранение, кладовую, детскую игровую или гостевую спальню с гардеробом.

​Малогабаритная мебель прямо у окна

homify Спальня в эклектичном стиле Бежевый дизайн спальни,спальня,дизайн детской,детская
homify

homify
homify
homify

Можно ли ставить мебель возле окна? Конечно, можно, если вы любите такие стили в дизайне, как скандинавский, шебби-шик, классику и прованс!

​Бытовое хранение под лестницей

Einbauschränke Wohnzimmer, Held Schreinerei Held Schreinerei ГостинаяПолки
Held Schreinerei

Held Schreinerei
Held Schreinerei
Held Schreinerei

Простейшее бытовое хранение под лестницей можно организовать как в формате кладовой с полочками, так и в формате выдвижных ящиков.

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