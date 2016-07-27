18 идей для хранения в малогабаритке

Специально для вас мы нашли 18 новых мест, где вы можете хранить вещи без ущерба эстетике интерьера и на основе небольших и весьма бюджетных дополнений. Давайте вместе посмотрим, что мы упускаем в дизайне маленьких квартир, и попробуем это исправить!
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Удачи в поисках места и красивого решения!
В этой потрясающей комнате для подростка мы нашли эксклюзивный модуль, созданный по эскизам дизайнера в мастерской. Вместо того, чтобы расположить здесь кровать и комод, была реализована большая система, задействовавшая место под кроватью, слева и справа от нее, а также понижающая уровень потолка за счет длинной полочки-библиотеки, на которой стоит еще и проектор. Справа от кровати – самый большой модуль хранения (гардеробный) с выдвижным механизмом.
Подиум помогает даже в самой простой квартире добавить место для хранения нужных вам вещей. Реализовать его легче всего в месте, где нет проложенных труб отопления. Правда, некоторые варианты отлично спроектированы и для зоны у окна.
Начинающиеся за изголовьем, эти потрясающие модули хранения тянутся до окна и является главным местом для хранения в этой спальне. По объему они заменяют большой шкаф-купе.
Высокие потолки – это вовсе не атмосфера старой эпохи, а возможность сделать из однушки потрясающий лофт! Даже маленький второй этаж позволит организовать библиотеку с гардеробом снизу, гардероб с кроватью внизу или даже спальню с гостиной на первом этаже.
Зона вокруг TV может быть использована потрясающе практичным образом, если вы купите современные модули для хранения, невидимые и нейтральные, позволяющие организовать нишу для домашнего кинотеатра и при этом добавить места.
Верхние модули на кухне будут очень полезны в маленькой квартире, ведь они могут быть использованы как для хранения кулинарных принадлежностей, так и просто для бытовых нужд.
Даже очень узкий модуль (10 см) вдоль стены с окном может стать настоящим спасением для маленькой кухни площадью 5-9 кв. метров!
На кухне со всех сторон от столовой группы часто пропадает место – 10 см слева, 10 – справа и еще 40 см сверху. Использовать его можно на 100% с помощью созданных индивидуально модулей для хранения.
Если площадь позволяет, сюда можно переместить встроенный модуль для духовки, буфет, полочку для кофемашины, тостера.
Самое редко используемое место для хранения – пространство над унитазом и стиральной машиной, оно может быть организовано с помощью дизайнерского проекта или просто навесных шкафчиков.
Это шикарное решение для небольшой детской открывает нам простор в организации гардеробной в детской комнате. Ниша становится атмосферным уголком для отдыха с полочками для книг и аксессуаров, а гардероб получает достаточную глубину.
Стильные и современные открытые полочки узкого формата или же модули с дверьми-слайдерами примерно такого же размера позволят в небольшой спальне или гостиной добавить нужных элементов.
Потрясающее решение, подходящее практически для любой детской – модуль с волшебным домиком и шкафом за изголовьем. Уверены, он порадует любую маму!
Маленькие модули для хранения, которые являются еще и зонирующим элементом, помогут отделить игровую от зоны кабинета в детской, гостиную от спальни или кухню от столовой.
Еще один хороший вариант для детской, игровой или гостиной – модули вокруг окна. Они с успехом обеспечивают огромное количество мест для хранения практически одним дополнением.
Маленький кабинет со столом, креслом и парой полочек на балконе позволит решить проблему его организации в гостиной или детской.
Если в доме имеется чердак, вы можете использовать его под сезонное хранение, кладовую, детскую игровую или гостевую спальню с гардеробом.
Можно ли ставить мебель возле окна? Конечно, можно, если вы любите такие стили в дизайне, как скандинавский, шебби-шик, классику и прованс!
Простейшее бытовое хранение под лестницей можно организовать как в формате кладовой с полочками, так и в формате выдвижных ящиков.
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— 10 проектов маленьких современных домов;