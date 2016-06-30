10 идей для подсветки лестницы и холла

В загородном доме зона лестничного холла и лестницы часто вызывает проблемы у тех, кто старается оформить все самостоятельно. Ключевым моментом здесь являются пропорции и хорошая освещенность.

Так, лестница не должна занимать слишком много места и быть непропорционально широкой, темной или, наоборот, узкой и бюджетной, а хорошей освещенности можно достичь с помощью дополнения холла окнами или специальной подсветкой.