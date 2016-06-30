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10 идей для подсветки лестницы и холла

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом за городом, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
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В загородном доме зона лестничного холла и лестницы часто вызывает проблемы у тех, кто старается оформить все самостоятельно. Ключевым моментом здесь являются пропорции и хорошая освещенность.

Так, лестница не должна занимать слишком много места и быть непропорционально широкой, темной или, наоборот, узкой и бюджетной, а хорошей освещенности можно достичь с помощью дополнения холла окнами или специальной подсветкой.

​Встроенная подсветка

Faltwerktreppe Sankt Augustin, lifestyle-treppen.de lifestyle-treppen.de Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Дерево
lifestyle-treppen.de

lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de

Однако более современным вариантом будет встроенная в потолок подсветка на первом и втором этажах. Маленькие светильники в нужном количестве будут более мягко освещать каждый уголок, не привлекая внимания и создавая современный образ интерьера.

​Классическое трио

Wangentreppe Düsseldorf, lifestyle-treppen.de lifestyle-treppen.de Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Дерево
lifestyle-treppen.de

lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de

В классическом варианте подсветки данного интерьера мы находим три источника света – настенные светильники на первом и втором этажах, большую центральную люстру и окна на втором этаже (стандартные или мансардные). Такое трио помогает обеспечить освещенность в наилучшей манере и простыми способами, не требует наличия окна на первом этаже и больших затрат.

​Оформление холла

Восток AbcDesign Коридор, прихожая и лестница в азиатском стиле
AbcDesign

Восток

AbcDesign
AbcDesign
AbcDesign

Сам холл на первом и втором этажах можно осветить с помощью настенных, напольных и подвесных светильников, добавить зеркал для отражения света, белых и блестящих (позолоченных, глянцевых) элементов. Очень важно впустить солнечный или искусственный свет в каждый уголок, чтобы интерьер был полноценным.

​Подсветка неоновой нитью

Faltwerktreppe Passau, lifestyle-treppen.de lifestyle-treppen.de Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Дерево
lifestyle-treppen.de

lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de

Еще один современный вариант подсветки основывается на интегрированной в мебель, лестницу или отделку неоновой нити. Она может располагаться под потолком по периметру комнаты, вдоль стен на первом и втором этажах, спускаться и подниматься вместе с вами по ступеням или быть встроенной в предметы мебели на обоих этажах.

​Подсветка ниш

Четырехкомнатная квартира в классическом стиле, Details, design studio Details, design studio Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Бежевый
Details, design studio

Четырехкомнатная квартира в классическом стиле

Details, design studio
Details, design studio
Details, design studio

Особенно очаровательной выглядит подсветка неоновой нитью или просто встроенными точечными светильниками специальных декоративных ниш в холлах и коридорах. Здесь может стоять пуфик или консольный столик, кресло или круглый столик для декора, висеть произведения искусства и стоять лампа и скульптура.

​Витражи на окнах

Коридор; Холл homify Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Янтарный / Золотой Ковка,Текстиль,Шторы,Витраж
homify

Коридор; Холл

homify
homify
homify

Потрясающей идей будет и заказ витражей для остекления – настоящих, сложных и очень атмосферных. Они могут быть выполнены в любой цветовой гамме и подходить под любой стиль в интерьере – от готического и классического до минимализма и лофта.

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​Подсветка перил

Дом за городом, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Дом за городом

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Потрясающей идей станет и подсветка поручней – дополнительная и очень практичная деталь интерьера, которая позволит вам всегда находить поручень за доли секунды.

​Подсветка окнами в крыше

Rockside, Polzeath, Cornwall, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Trewin Design Architects

Rockside, Polzeath, Cornwall

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Мансардные окна или окна в крыше на втором этаже тоже отлично справляются с ролью освещения коридора и холла.

​Настольные лампы

Departamento Altus , Hansi Arquitectura Hansi Arquitectura Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Hansi Arquitectura

Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura

Красивые настольные лампы, расставленные в прихожей, холле и коридорах добавят интерьеру глубины и элегантности.

​Подсветка в стене по пути лестницы

Wangentreppe Magdeburg, lifestyle-treppen.de lifestyle-treppen.de Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Дерево
lifestyle-treppen.de

lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de

Самой бюджетной является подсветка ступеней, встроенная в гипсокартонную перегородку со всех сторон лестницы. Так, светильники следует за вами по пути вниз и вверх по лестнице.

​Настенный светильник

Bertus residency, Diego Alonso designs Diego Alonso designs Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Diego Alonso designs

Diego Alonso designs
Diego Alonso designs
Diego Alonso designs

Еще одним вариантом для лестницы может стать настенный светильник или светильники, которые сверху подсвечивают ваш путь подъема. Такой вариант очень прост в выполнении.

​Двусветное освещение

Villa S, BESPOKE GmbH // Interior Design & Production BESPOKE GmbH // Interior Design & Production Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
BESPOKE GmbH // Interior Design &amp; Production

BESPOKE GmbH // Interior Design & Production
BESPOKE GmbH // Interior Design &amp; Production
BESPOKE GmbH // Interior Design & Production

Очень эффектной идеей является и реализация в проекте самого дома двусветного остекления в лестничном холле. В этой прихожей оно состоит из двух блоков, а сам дом построен на монолитном каркасе. Двусветное освещение может быть сплошным, трехмодульным, иметь дополнения в виде мансардных окон или окон прямо в крыше.

Стоит признать, что естественное освещение всегда лучше искусственного – магия лунного света и первых лучей солнца всегда вне конкуренции. Если дополнить идеальное естественное освещение точечной современной интегрированной подсветкой, вы получите один из самых практичных вариантов.

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