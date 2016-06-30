10 идей для подсветки лестницы и холла

В загородном доме зона лестничного холла и лестницы часто вызывает проблемы у тех, кто старается оформить все самостоятельно. Ключевым моментом здесь являются пропорции и хорошая освещенность.
Так, лестница не должна занимать слишком много места и быть непропорционально широкой, темной или, наоборот, узкой и бюджетной, а хорошей освещенности можно достичь с помощью дополнения холла окнами или специальной подсветкой.
Однако более современным вариантом будет встроенная в потолок подсветка на первом и втором этажах. Маленькие светильники в нужном количестве будут более мягко освещать каждый уголок, не привлекая внимания и создавая современный образ интерьера.
В классическом варианте подсветки данного интерьера мы находим три источника света – настенные светильники на первом и втором этажах, большую центральную люстру и окна на втором этаже (стандартные или мансардные). Такое трио помогает обеспечить освещенность в наилучшей манере и простыми способами, не требует наличия окна на первом этаже и больших затрат.
Сам холл на первом и втором этажах можно осветить с помощью настенных, напольных и подвесных светильников, добавить зеркал для отражения света, белых и блестящих (позолоченных, глянцевых) элементов. Очень важно впустить солнечный или искусственный свет в каждый уголок, чтобы интерьер был полноценным.
Еще один современный вариант подсветки основывается на интегрированной в мебель, лестницу или отделку неоновой нити. Она может располагаться под потолком по периметру комнаты, вдоль стен на первом и втором этажах, спускаться и подниматься вместе с вами по ступеням или быть встроенной в предметы мебели на обоих этажах.
Особенно очаровательной выглядит подсветка неоновой нитью или просто встроенными точечными светильниками специальных декоративных ниш в холлах и коридорах. Здесь может стоять пуфик или консольный столик, кресло или круглый столик для декора, висеть произведения искусства и стоять лампа и скульптура.
Потрясающей идей будет и заказ витражей для остекления – настоящих, сложных и очень атмосферных. Они могут быть выполнены в любой цветовой гамме и подходить под любой стиль в интерьере – от готического и классического до минимализма и лофта.
Потрясающей идей станет и подсветка поручней – дополнительная и очень практичная деталь интерьера, которая позволит вам всегда находить поручень за доли секунды.
Мансардные окна или окна в крыше на втором этаже тоже отлично справляются с ролью освещения коридора и холла.
Красивые настольные лампы, расставленные в прихожей, холле и коридорах добавят интерьеру глубины и элегантности.
Самой бюджетной является подсветка ступеней, встроенная в гипсокартонную перегородку со всех сторон лестницы. Так, светильники следует за вами по пути вниз и вверх по лестнице.
Еще одним вариантом для лестницы может стать настенный светильник или светильники, которые сверху подсвечивают ваш путь подъема. Такой вариант очень прост в выполнении.
Очень эффектной идеей является и реализация в проекте самого дома двусветного остекления в лестничном холле. В этой прихожей оно состоит из двух блоков, а сам дом построен на монолитном каркасе. Двусветное освещение может быть сплошным, трехмодульным, иметь дополнения в виде мансардных окон или окон прямо в крыше.
Стоит признать, что естественное освещение всегда лучше искусственного – магия лунного света и первых лучей солнца всегда вне конкуренции. Если дополнить идеальное естественное освещение точечной современной интегрированной подсветкой, вы получите один из самых практичных вариантов.
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