До и После: Дизайн сада за 5 шагов

Сад на маленьком участке вокруг дома всегда нуждается в комплексном подходе. Очень важно, чтобы все детали были выполнены в одном стиле и хорошо бы спланировать это в одно время.
Студия RENATA VILLAR PAISAGISMO E ARRANJOS FLORAIS занимается ландшафтным дизайном в Сан-Паулу, Бразилия, где делает из почти заброшенных участков настоящие райские сады!
Наша статья о том, как обустроить сад за 5 шагов, начинается с двух подготовительных действий и проиллюстрирована работами Ренаты Виллар.
Для начала вам нужно точно определиться с бюджетом. В смету будут входить все материалы, работа ландшафтного архитектора и садовника, стоимость посадочного материала и дополнений в виде мебели и декора. Данная сумма должна быть четко обозначена и озвучена вашему дизайнеру, чтобы он или она смогли правильно распределить бюджет по зонам.
Стоит обсудить и затраты на эксплуатацию. Сады с бассейном в разы дороже, чем без него, тогда как с засухоустойчивыми растениями в стиле минимализм – практически не требуют затрат.
Из современных стилей мы особенно советуем вам модерн и минимализм, а также стиль оазис. Для всех любителей США предпочтителен стиль коастал, для тех, кто хочет сделать все сам – европейский континентальный. Есть еще на выбор потрясающие средиземноморский и тропический стили. Весь список вы можете посмотреть в другой нашей Книге Идей.
Первым шагом в обустройстве сада становится организация площадок и мощения. Оно может быть выполнено с помощью мелкого камня, дерева, керамической плитки, даже гальки в цементе или просто бетонной площадки!
Сад должен быть комфортабельным для прогулок, поэтому важно учесть мощение во всех местах прохода людей, а также организовать места для отдыха. Например, одну для столовой и одну для патио с мягкой мебелью.
Вторым шагом станет организация посадок и клумб. Здесь очень важно подобрать правильные растения к выбранному вами стилю в дизайне сада. Профессионал знает, какой эффект нужен в итоге и всегда с особым изяществом подходит к выбору конкретных растений.
Кроме того, стоит определиться с материалом высоких клумб и возможностью подсветки отдельных растений, кустарников и деревьев.
Третьим шагом является создание декоративного водоема или плавательного бассейна. Сюда же мы относим фонтанчики, поилки для птиц, водопады, ручейки. Должно быть проведено водоснабжение, добавлен водоочистительный насос, приготовлены и куплены инструменты для очистки бассейна и водоема.
Всем тем, кто мечтает о бассейне на заднем дворике, мы советуем остановиться на бюджетном семейном формате: глубина – 1,2 метра, площадь поверхности – около 12 кв. метров (4x3 метра). Такой бассейн стоит недорого, но позволяет купаться и детям, и взрослым.
Далее вам нужно определиться с системой полива. Это могут быть встроенные в землю автоматические разбрызгиватели, которые опускаются под землю при окончании работ, или просто шланг, удобно висящий на стене и оттого всегда чистый.
Последним (но не по важности) шагом является наслаждение результатом. На позитивной ноте вы можете купить мебель, декор, покрасить свежей краской старые детали, добавить пару садовых скульптур.
Важно организовать подсветку в саду. Гирлянда, фонарики, настенные светильники, подсвечники для кофейного столика на патио – все эти детали позволят вам сделать ваше пребывание в саду вечером еще более комфортабельным.
Для тех, кто уже спешит на дачу: