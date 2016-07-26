До и После: Дизайн сада за 5 шагов

Сад на маленьком участке вокруг дома всегда нуждается в комплексном подходе. Очень важно, чтобы все детали были выполнены в одном стиле и хорошо бы спланировать это в одно время.

Студия RENATA VILLAR PAISAGISMO E ARRANJOS FLORAIS занимается ландшафтным дизайном в Сан-Паулу, Бразилия, где делает из почти заброшенных участков настоящие райские сады!

Наша статья о том, как обустроить сад за 5 шагов, начинается с двух подготовительных действий и проиллюстрирована работами Ренаты Виллар.