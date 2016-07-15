До и После: Редизайн дома в деревне

Самый обычный дом в самой обычной деревне – как сделать его лучше простыми средствами, но так, чтобы в итоге он смотрелся, как коттедж? Давайте вместе посмотрим, как именно его отремонтировали специалисты из студии ATELIER FA – ACHITECTURE D’INTÉRIEURS & D’EXTÉRIEURS. В конце статьи вас ждет еще один проект данной студии, уже в городе.

А пока вернемся к нашему домику в деревне. Сам он имеет площадь около 75 кв. метров, а в процессе реконструкции его веранда (95 кв. метров) была преобразована в жилое и отапливаемое пространство.