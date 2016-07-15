До и После: Редизайн дома в деревне

Самый обычный дом в самой обычной деревне – как сделать его лучше простыми средствами, но так, чтобы в итоге он смотрелся, как коттедж? Давайте вместе посмотрим, как именно его отремонтировали специалисты из студии ATELIER FA – ACHITECTURE D’INTÉRIEURS & D’EXTÉRIEURS. В конце статьи вас ждет еще один проект данной студии, уже в городе.
А пока вернемся к нашему домику в деревне. Сам он имеет площадь около 75 кв. метров, а в процессе реконструкции его веранда (95 кв. метров) была преобразована в жилое и отапливаемое пространство.
Итак, с чего же стоит начать при реконструкции дома в деревне? С консультации! Вам нужно определить, настолько крепки несущие и не несущие стены, в каком состоянии находятся фундамент, кровля и межэтажные перекрытия. Затем стоит перейти к вопросам коммуникаций. В доме вам нужно отопление, электроснабжение (+ газ, возможно), водоснабжение и канализация. Вам нужна практичная кухня и полноценная ванная комната со стиральной машиной, а также, если вы не подключены к общей системе водоснабжения, нагрев горячей воды (электрический или газовый).
Чаще всего нужна полная замена системы отопления, новая кровля, снос не несущих внутренних деревянных перегородок и замена их на кирпичные или гиспокартонные. Помните, что у вас есть возможность расширить окна, двери, сделать перепланировку и увеличить высоту потолков при замене чердачных или межэтажных перекрытий! Иногда можно сделать жилой мансарду или добавить второй этаж. Ваши возможности и бюджет сможет хорошо оценить архитектор, он знает, что сколько стоит, и поможет с проектом.
Если ваш дом полностью подключен ко всем коммуникациям, утеплен, имеет систему отопления, кровлю и современную отделку (плитка, ламинат, стены под покраску), вы можете добавить к нему новый кухонный гарнитур и мебель в ванную комнату.
При этом, столовая, гостиная, спальни и коридоры/холлы могут пока подождать новой мебели и декора, взяв только самое необходимое.
В этом маленьком доме кухня когда-то подавала надежды, но теперь смотрится очень ретро.
Новый кухонный гарнитур в стиле модерн выглядит здесь еще более шикарно за счет подсветки и алого кухонного фартука. Вверху на крыше – окно, которое видно из-за частичного разбора межэтажных перекрытий! У кухни акриловые фасады, а для печи создан дополнительный фартук из стекла.
В столовой мы найдем двери-слайдеры с выходом на бетонную площадку-террасу. Здесь разместилась зона патио с видом на сад. Ландшафтный проект реализован в пейзажном стиле и смотрится просто волшебно!
В гостиной за счет разбора межэтажных перекрытий и переоборудования крыши был создан двусветный формат остекления. Выглядит он очень современно и стильно, хотя площадь гостиной – менее 16 кв. метров.
На этом мы заканчиваем нашу экскурсию по реконструкции маленького дома в деревне и переходим к следующему проекту от той же фирмы. Этот дом расположен в городе, имеет 200-летнюю историю, почти викторианскую мансарду и очень запущенный вид до ремонта! Смотрите ниже!
Еще одна реконструкция от тех же авторов помогает нам увидеть, что большинство искажений старых зданий можно исправить! Увидеть редизайн интерьеров в этом проекте вы можете здесь. Общая площадь этого дома – 119 кв. метров, и отремонтирован он был просто потрясающе! Удивительно, но в нем уместились… две квартиры!
Далее на homify:
— До и После: Как старый дом в деревне стал стильной дачей;