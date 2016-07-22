TOП-10 стилей в дизайне беседок

Какие бывают беседки? В чем отличия различных стилей и какие строить легче? Давайте посмотрим на 10 стилей в дизайне беседок и найдем ваш любимый вместе, чтобы ваш отдых на даче всегда был прекрасен и проходил в нужной вам атмосфере.

Каждый из стилей несет за собой особенное настроение, поэтому очень полезно понять, чего именно вы хотите от своей беседки. Некоторые лучше всего подходят для отдыха весной, другие – летом, третьи – осенью. Другие выглядят как свадебные, и поэтому в них каждый день – праздник. Большинство из них отлично подходит для семей с детьми, поэтому при принятии решения основывайтесь в первую очередь на позитивном отклике в стиле «Вот это красота!».