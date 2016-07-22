TOП-10 стилей в дизайне беседок

Какие бывают беседки? В чем отличия различных стилей и какие строить легче? Давайте посмотрим на 10 стилей в дизайне беседок и найдем ваш любимый вместе, чтобы ваш отдых на даче всегда был прекрасен и проходил в нужной вам атмосфере.
Каждый из стилей несет за собой особенное настроение, поэтому очень полезно понять, чего именно вы хотите от своей беседки. Некоторые лучше всего подходят для отдыха весной, другие – летом, третьи – осенью. Другие выглядят как свадебные, и поэтому в них каждый день – праздник. Большинство из них отлично подходит для семей с детьми, поэтому при принятии решения основывайтесь в первую очередь на позитивном отклике в стиле «Вот это красота!».
Стиль минимализм отлично подходит для сооружения простой и современной беседки. Оформить ее можно в любом цвете, хотя основой чаще всего является цвет натуральной древесины.
Классический стиль беседки происходит из прекрасных павильонов со стеклянными окнами и дверьми, белыми рамами и изящной расстекловкой. Его легко найти как во Франции и Голландии, так и в Канаде и США. Классический стиль подразумевает большой размер, плавные линии и атмосферу идеального благополучия. В декоре такой беседки стоит использовать зеленые, оранжевые, синие элементы.
Азиатский стиль абсолютного спокойствия и расслабления идеален для летней беседки! Он основан на прямых линиях, минимализме, простых формах и отсутствии орнаментов. В дизайне следует дополнить беседку шоколадными, пепельными, оливковыми оттенками.
Беседка в стиле кантри подойдет для простого семейного отдыха на даче. Он задает правильный тон для отдыха – слегка провинциальный, но домашний и солнечный. К стилю кантри отлично подходит текстиль с растительными принтами (подсолнухи, маки, природные и провинциальные пейзажи). В декоре плюс к коричневым следует использовать красные, желтые и оранжевые оттенки.
Колоритный средиземноморский стиль чаще всего подразумевает сооружение не беседки, а навеса – на мощеной площадке или около дома, так как на Средиземноморье гораздо реже используются настоящие беседки.
В декоре следует уделить внимание мозаике, подсветке гирляндой, кованым элементам, растениям в кашпо – напольным и подвесным.
Такие белые беседки очень популярны в Великобритании и США и являются просто потрясающим вариантом для дачи или загородного дома. Белая беседка на участке всегда облагораживает его вид на несколько порядков и выглядит всегда аккуратной и новой.
Через пару сезонов ее легко покрасить, можно даже слегка изменить оттенок, а красивый деревянный декор в виде колонн, кронштейнов, резных перил или светового окна над крышей, делает ее похожей на свадебную, поэтому в ней получатся потрясающие семейные фотографии! В декоре такой беседки можно использовать пастельные оттенки – нежно-розовый, бледно-голубой, сиреневый, желтый сорбет.
Удивительный индийский стиль основывается на плетеных элементах, ротанге или техноротанге и часто имеет купол. Такие беседки могут быть очень современными, с зоной патио внутри и оформлены либо в современной нейтральной, либо в очень яркой индийской цветовой гамме (оранжевый + пурпурный + золото).
Голландские беседки всегда слегка вытянуты вверх, имеют белую прямоугольную расстекловку, распашные двери, белые рамы и отделку. Часто они дополнены декором в серо-белой цветовой гамме и стиле шебби-шик.
Шикарные тропические беседки основаны на брутальной древесине, конусообразной крыше из натуральных материалов и плетеной мебели. Такая беседка обязательно должна быть украшена подсветкой.
Стиль рустик идеально подходит для тех, кто обожает облик натуральной древесины. Такую беседку легко сделать самостоятельно, ведь она часто содержит самые простые элементы, а декор в ней почти отсутствует. Тем не менее, беседка в стиле рустик является прекрасным вариантом для дачи и при этом весьма бюджетным. В декоре такой беседки стоит использовать черные, шоколадные, фиолетовые, красные акценты. Можно превратить стиль рустик в шале, если добавить по периметру беседки кашпо с ярко-цветущими растениями нужных оттенков (смотрите выше).
Потрясающие беседки с резными деревянными или каменными орнаментами пришли к нам из мавританской культуры. Север Африки потрясающим образом вобрал в себя колорит арабского мира и сохранил его в почти средневековом обличии. Рядом с такой беседкой мы найдем мраморные мощеные площадки, фонтанчики, декоративную мозаику, арочные галереи и патио. Мавританская архитектура в принципе — это стиль, сформировавшийся под влиянием берберского и испанского стилей в Северной Африке.
Далее на homify:
— 10 проектов маленьких современных домов;