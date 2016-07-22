Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

TOП-10 стилей в дизайне беседок

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Ein individuell gestalteter WOGA Gartenpavillon, WOGA Gartenpavillon WOGA Gartenpavillon Сад в стиле модерн
Loading admin actions …

Какие бывают беседки? В чем отличия различных стилей и какие строить легче? Давайте посмотрим на 10 стилей в дизайне беседок и найдем ваш любимый вместе, чтобы ваш отдых на даче всегда был прекрасен и проходил в нужной вам атмосфере.

Каждый из стилей несет за собой особенное настроение, поэтому очень полезно понять, чего именно вы хотите от своей беседки. Некоторые лучше всего подходят для отдыха весной, другие – летом, третьи – осенью. Другие выглядят как свадебные, и поэтому в них каждый день – праздник. Большинство из них отлично подходит для семей с детьми, поэтому при принятии решения основывайтесь в первую очередь на позитивном отклике в стиле «Вот это красота!».

Минимализм

Ecocube, ecospace españa ecospace españa Сад Беседки и теплицы
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

Стиль минимализм отлично подходит для сооружения простой и современной беседки. Оформить ее можно в любом цвете, хотя основой чаще всего является цвет натуральной древесины.

Классический

Ein individuell gestalteter WOGA Gartenpavillon, WOGA Gartenpavillon WOGA Gartenpavillon Сад в классическом стиле
WOGA Gartenpavillon

WOGA Gartenpavillon
WOGA Gartenpavillon
WOGA Gartenpavillon

Классический стиль беседки происходит из прекрасных павильонов со стеклянными окнами и дверьми, белыми рамами и изящной расстекловкой. Его легко найти как во Франции и Голландии, так и в Канаде и США. Классический стиль подразумевает большой размер, плавные линии и атмосферу идеального благополучия. В декоре такой беседки стоит использовать зеленые, оранжевые, синие элементы.

​Стиль SPA

Уличные шторы для беседки DECOR OUTDOOR Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор
DECOR OUTDOOR

Уличные шторы для беседки

DECOR OUTDOOR
DECOR OUTDOOR
DECOR OUTDOOR

Азиатский стиль абсолютного спокойствия и расслабления идеален для летней беседки! Он основан на прямых линиях, минимализме, простых формах и отсутствии орнаментов. В дизайне следует дополнить беседку шоколадными, пепельными, оливковыми оттенками.

Кантри

Уличные шторы для беседки DECOR OUTDOOR Сад Беседки и теплицы
DECOR OUTDOOR

Уличные шторы для беседки

DECOR OUTDOOR
DECOR OUTDOOR
DECOR OUTDOOR

Беседка в стиле кантри подойдет для простого семейного отдыха на даче. Он задает правильный тон для отдыха – слегка провинциальный, но домашний и солнечный. К стилю кантри отлично подходит текстиль с растительными принтами (подсолнухи, маки, природные и провинциальные пейзажи). В декоре плюс к коричневым следует использовать красные, желтые и оранжевые оттенки.

Средиземноморский

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Колоритный средиземноморский стиль чаще всего подразумевает сооружение не беседки, а навеса – на мощеной площадке или около дома, так как на Средиземноморье гораздо реже используются настоящие беседки.

В декоре следует уделить внимание мозаике, подсветке гирляндой, кованым элементам, растениям в кашпо – напольным и подвесным.

​Викторианский (английский, американский)

Victorian Gazebo, AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ. AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ. Сад Беседки и теплицы
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

Такие белые беседки очень популярны в Великобритании и США и являются просто потрясающим вариантом для дачи или загородного дома. Белая беседка на участке всегда облагораживает его вид на несколько порядков и выглядит всегда аккуратной и новой. 

Через пару сезонов ее легко покрасить, можно даже слегка изменить оттенок, а красивый деревянный декор в виде колонн, кронштейнов, резных перил или светового окна над крышей, делает ее похожей на свадебную, поэтому в ней получатся потрясающие семейные фотографии! В декоре такой беседки можно использовать пастельные оттенки – нежно-розовый, бледно-голубой, сиреневый, желтый сорбет.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Индийский

Rattan Garden Cabana, Weatherproof Wicker Shade Room and Sun Loungers Ingarden Ltd Сад Беседки и теплицы
Ingarden Ltd

Rattan Garden Cabana, Weatherproof Wicker Shade Room and Sun Loungers

Ingarden Ltd
Ingarden Ltd
Ingarden Ltd

Удивительный индийский стиль основывается на плетеных элементах, ротанге или техноротанге и часто имеет купол. Такие беседки могут быть очень современными, с зоной патио внутри и оформлены либо в современной нейтральной, либо в очень яркой индийской цветовой гамме (оранжевый + пурпурный + золото).

Голландский

Ein individuell gestalteter WOGA Gartenpavillon, WOGA Gartenpavillon WOGA Gartenpavillon Сад в стиле модерн
WOGA Gartenpavillon

WOGA Gartenpavillon
WOGA Gartenpavillon
WOGA Gartenpavillon

Голландские беседки всегда слегка вытянуты вверх, имеют белую прямоугольную расстекловку, распашные двери, белые рамы и отделку. Часто они дополнены декором в серо-белой цветовой гамме и стиле шебби-шик.

​Тропический

Casa Taheima, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS Сад в тропическом стиле
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

Шикарные тропические беседки основаны на брутальной древесине, конусообразной крыше из натуральных материалов и плетеной мебели. Такая беседка обязательно должна быть украшена подсветкой.

​Рустик

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl Садовые сараи
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

Стиль рустик идеально подходит для тех, кто обожает облик натуральной древесины. Такую беседку легко сделать самостоятельно, ведь она часто содержит самые простые элементы, а декор в ней почти отсутствует. Тем не менее, беседка в стиле рустик является прекрасным вариантом для дачи и при этом весьма бюджетным. В декоре такой беседки стоит использовать черные, шоколадные, фиолетовые, красные акценты. Можно превратить стиль рустик в шале, если добавить по периметру беседки кашпо с ярко-цветущими растениями нужных оттенков (смотрите выше).

​Мавританский

Wie aus 1001 Nacht: orientalischer Garten in Berlin, Kamel Louafi Landschaftsarchitekten Kamel Louafi Landschaftsarchitekten Сад в эклектичном стиле
Kamel Louafi Landschaftsarchitekten

Kamel Louafi Landschaftsarchitekten
Kamel Louafi Landschaftsarchitekten
Kamel Louafi Landschaftsarchitekten

Потрясающие беседки с резными деревянными или каменными орнаментами пришли к нам из мавританской культуры. Север Африки потрясающим образом вобрал в себя колорит арабского мира и сохранил его в почти средневековом обличии. Рядом с такой беседкой мы найдем мраморные мощеные площадки, фонтанчики, декоративную мозаику, арочные галереи и патио. Мавританская архитектура в принципе — это стиль, сформировавшийся под влиянием берберского и испанского стилей в Северной Африке.

Далее на homify:

— 10 проектов маленьких современных домов;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Простой проект современного дома
А вам понравился какой стиль? Может быть, викторианский?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо