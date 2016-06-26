Проекты деревянных беседок для дачи

Прежде чем решить, какой проект беседки воплощать в жизнь, стоит посмотреть как можно больше вариантов, чтобы не ошибиться. Одни стоят дороже, но выглядят основательнее и роскошнее, другие – бюджетные, смотрятся просто, но от этого их функции почти не уменьшаются. Давайте вместе найдем для вас идеальное сочетание по доступности, качеству и долговечности, а также выберем конфигурацию и стиль, которые понравятся вам и вашей семье.

Важно также предусмотреть эстетическое сочетание дизайна беседки и вашего домика. Например, если у вас цоколь оформлен искусственным камнем, возможно, вы найдете место для аналогичной отделки и в проекте беседки с колоннами. Выберите тип кровли такой же, как у основного здания, тогда она будет повторять настроение дачного дома.