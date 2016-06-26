Проекты деревянных беседок для дачи

Прежде чем решить, какой проект беседки воплощать в жизнь, стоит посмотреть как можно больше вариантов, чтобы не ошибиться. Одни стоят дороже, но выглядят основательнее и роскошнее, другие – бюджетные, смотрятся просто, но от этого их функции почти не уменьшаются. Давайте вместе найдем для вас идеальное сочетание по доступности, качеству и долговечности, а также выберем конфигурацию и стиль, которые понравятся вам и вашей семье.
Важно также предусмотреть эстетическое сочетание дизайна беседки и вашего домика. Например, если у вас цоколь оформлен искусственным камнем, возможно, вы найдете место для аналогичной отделки и в проекте беседки с колоннами. Выберите тип кровли такой же, как у основного здания, тогда она будет повторять настроение дачного дома.
Стильный и традиционный азиатский минимализм с реечными экранами идеально подходит для отдыха всей семьи. Такую беседку можно поставить как в углу участка, так и в центре, организовав вход со всех четырех сторон! По середине можно поставить столовую группу или комплект мебели в стиле патио.
Такая беседка по размерам будет рассчитана примерно на 6 человек для столовой и на 4 человека для патио.
В этой интересной беседке мы найдем деревянные колонны с кронштейнами и блочное основание с отделкой искусственными декоративным камнем. По периметру между столбиками – деревянные экраны в фермерском стиле, а напольное покрытие беседки выполнено из натурального дерева.
Этот интересный проект беседки рассчитан уже не большее количество человек и имеет больше функций, включая мангал, летнюю кухню с раковиной и мелкой бытовой техникой и дачный туалет, вход в который вы видите слева. Столовая рассчитана на 8-10 человек, хотя есть место и для более габаритного стола.
Этот простой проект беседки выглядит не менее привлекательно – уровень террасы идентичен уровню будущей газонной площадки и переход практически незаметен. Лавочка расположена по периметру, поэтому очень важно правильно подобрать формат, высоту и размеры стола, чтобы всем было удобно.
Эта шикарная традиционная беседка выглядит практически идеально. Простой каркас, лаконичные формы, приятный кофейный оттенок древесины и плетеная мебель вместе смотрятся очень красиво.
Октагон идеально подходит для беседки при загородном доме или даче. Эта форма удобна, а изнутри выглядит очень привлекательно и стильно. Световое окно позволяет при закрытых шторах иметь достаточно солнечного света и, что еще более важно, проветривать беседку в жаркий день.
Эта прекрасная белоснежная беседка выполнена в средиземноморском стиле и имеет пляжную атмосферу. Белый цвет позволяет сделать ее аккуратной даже с большим количеством декоративных элементов. Кровля у такой беседки отсутствует – лишь балки по типу навеса для вьющихся растений.
Этот простой проект беседки основан на изогнутых колоннах и интегрированных лавочках. Правда, ей нужно дополнительное затенение от солнца, так как площадь кровли невелика.
Эта беседка является пристройкой с крышей, как у самого дома, отдельным фундаментом и дополнительной мощеной площадкой рядом. Очень практичный и аккуратный вариант!
Еще одна очень удобная беседка рассчитана на 8-10 человек и смотрелась бы очень красиво на вашем участке!
Эта необычная беседка имеет специальный каркас для текстильного купола и является турецким вариантом из города Елазиг, что находится прямо в центре страны.
Эта очаровательная беседка в виде паровозика понравится и детям, и взрослым!
Эта привлекательная и очень маленькая беседка имеет дверь, москитные экраны и декоративный забор по периметру. Она отлично подойдет и для вашего сада.
Представьте эту красивую беседку во время ужина с близкими вам людьми!
Шикарная двухуровневая беседка открывает большой простор для оформления и расстановки мебели.
Еще один интересный проект беседки очень прост и основан на бюджетной древесине с небольшими размерами.
Еще одна красивая беседка имеет приподнятую террасу и является прекрасным решением для рельефного или каменистого участка.
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