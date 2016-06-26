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Проекты деревянных беседок для дачи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Сад Беседки и теплицы
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Прежде чем решить, какой проект беседки воплощать в жизнь, стоит посмотреть как можно больше вариантов, чтобы не ошибиться. Одни стоят дороже, но выглядят основательнее и роскошнее, другие – бюджетные, смотрятся просто, но от этого их функции почти не уменьшаются. Давайте вместе найдем для вас идеальное сочетание по доступности, качеству и долговечности, а также выберем конфигурацию и стиль, которые понравятся вам и вашей семье.

Важно также предусмотреть эстетическое сочетание дизайна беседки и вашего домика. Например, если у вас цоколь оформлен искусственным камнем, возможно, вы найдете место для аналогичной отделки и в проекте беседки с колоннами. Выберите тип кровли такой же, как у основного здания, тогда она будет повторять настроение дачного дома.

​Минимализм

Вид №1 ARH-FOR ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ПРОЕКТОВ Проекты беседок,в китайском стиле
ARH-FOR ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ПРОЕКТОВ

Вид №1

ARH-FOR ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ПРОЕКТОВ
ARH-FOR ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ПРОЕКТОВ
ARH-FOR ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ПРОЕКТОВ

Стильный и традиционный азиатский минимализм с реечными экранами идеально подходит для отдыха всей семьи. Такую беседку можно поставить как в углу участка, так и в центре, организовав вход со всех четырех сторон! По середине можно поставить столовую группу или комплект мебели в стиле патио.

Такая беседка по размерам будет рассчитана примерно на 6 человек для столовой и на 4 человека для патио.

​Беседка в стиле рустик

Вид №2 ARH-FOR ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ПРОЕКТОВ беседка,скачать,проект
ARH-FOR ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ПРОЕКТОВ

Вид №2

ARH-FOR ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ПРОЕКТОВ
ARH-FOR ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ПРОЕКТОВ
ARH-FOR ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ПРОЕКТОВ

В этой интересной беседке мы найдем деревянные колонны с кронштейнами и блочное основание с отделкой искусственными декоративным камнем. По периметру между столбиками – деревянные экраны в фермерском стиле, а напольное покрытие беседки выполнено из натурального дерева.

​Беседка с летней кухней и мангалом

Уличные шторы для беседки DECOR OUTDOOR Сад Аксессуары и декор
DECOR OUTDOOR

Уличные шторы для беседки

DECOR OUTDOOR
DECOR OUTDOOR
DECOR OUTDOOR

Этот интересный проект беседки рассчитан уже не большее количество человек и имеет больше функций, включая мангал, летнюю кухню с раковиной и мелкой бытовой техникой и дачный туалет, вход в который вы видите слева. Столовая рассчитана на 8-10 человек, хотя есть место и для более габаритного стола.

​Простая беседка с лавочкой по периметру

Drewniana altana, Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-ek Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-ek Сад Беседки и теплицы Дерево
Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-ek

Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-ek
Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-ek
Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-ek

Этот простой проект беседки выглядит не менее привлекательно – уровень террасы идентичен уровню будущей газонной площадки и переход практически незаметен. Лавочка расположена по периметру, поэтому очень важно правильно подобрать формат, высоту и размеры стола, чтобы всем было удобно.

Традиционная беседка со световым окном

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Эта шикарная традиционная беседка выглядит практически идеально. Простой каркас, лаконичные формы, приятный кофейный оттенок древесины и плетеная мебель вместе смотрятся очень красиво.

​Беседка в форме октагона со световым окном

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Октагон идеально подходит для беседки при загородном доме или даче. Эта форма удобна, а изнутри выглядит очень привлекательно и стильно. Световое окно позволяет при закрытых шторах иметь достаточно солнечного света и, что еще более важно, проветривать беседку в жаркий день.

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Обратитесь к нам!

​Потрясающая пляжная беседка с мангалом

Hebil Villa, Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique Сад Беседки и теплицы Твердая древесина Белый
Ditto Mimarlık &amp; Tasarım Boutique

Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique
Ditto Mimarlık &amp; Tasarım Boutique
Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique

Эта прекрасная белоснежная беседка выполнена в средиземноморском стиле и имеет пляжную атмосферу. Белый цвет позволяет сделать ее аккуратной даже с большим количеством декоративных элементов. Кровля у такой беседки отсутствует – лишь балки по типу навеса для вьющихся растений.

​В сказочном лесу

KAMELYA, keban çocuk oyun parkları san tic keban çocuk oyun parkları san tic Сад в скандинавском стиле
keban çocuk oyun parkları san tic

keban çocuk oyun parkları san tic
keban çocuk oyun parkları san tic
keban çocuk oyun parkları san tic

Этот простой проект беседки основан на изогнутых колоннах и интегрированных лавочках. Правда, ей нужно дополнительное затенение от солнца, так как площадь кровли невелика.

​Пристройка к дому в формате беседки

Craigentath, Blairs, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Сад Беседки и теплицы
Roundhouse Architecture Ltd

Craigentath, Blairs, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

Эта беседка является пристройкой с крышей, как у самого дома, отдельным фундаментом и дополнительной мощеной площадкой рядом. Очень практичный и аккуратный вариант!

​Семейный формат

KAMELYA, keban çocuk oyun parkları san tic keban çocuk oyun parkları san tic Конференц-центры в стиле кантри Офисные помещения
keban çocuk oyun parkları san tic

keban çocuk oyun parkları san tic
keban çocuk oyun parkları san tic
keban çocuk oyun parkları san tic

Еще одна очень удобная беседка рассчитана на 8-10 человек и смотрелась бы очень красиво на вашем участке!

Оригинальная беседка с текстильным куполом

KAMELYA, keban çocuk oyun parkları san tic keban çocuk oyun parkları san tic Сад Беседки и теплицы
keban çocuk oyun parkları san tic

keban çocuk oyun parkları san tic
keban çocuk oyun parkları san tic
keban çocuk oyun parkları san tic

Эта необычная беседка имеет специальный каркас для текстильного купола и является турецким вариантом из города Елазиг, что находится прямо в центре страны.

​Детская беседка

KAMELYA, keban çocuk oyun parkları san tic keban çocuk oyun parkları san tic Сад в стиле лофт
keban çocuk oyun parkları san tic

keban çocuk oyun parkları san tic
keban çocuk oyun parkları san tic
keban çocuk oyun parkları san tic

Эта очаровательная беседка в виде паровозика понравится и детям, и взрослым!

​Миниатюрная беседка для уголка в саду

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Эта привлекательная и очень маленькая беседка имеет дверь, москитные экраны и декоративный забор по периметру. Она отлично подойдет и для вашего сада.

​Для большой семьи

KAMELYA, keban çocuk oyun parkları san tic keban çocuk oyun parkları san tic Сад Аксессуары и декор
keban çocuk oyun parkları san tic

keban çocuk oyun parkları san tic
keban çocuk oyun parkları san tic
keban çocuk oyun parkları san tic

Представьте эту красивую беседку во время ужина с близкими вам людьми!

​Двухуровневая беседка

KAMELYA, keban çocuk oyun parkları san tic keban çocuk oyun parkları san tic Сад Мебель
keban çocuk oyun parkları san tic

keban çocuk oyun parkları san tic
keban çocuk oyun parkları san tic
keban çocuk oyun parkları san tic

Шикарная двухуровневая беседка открывает большой простор для оформления и расстановки мебели.

​Беседка с реечными не сплошными экранами

Valentino Esterni: strutture ed arredo per esterni, Arredo urbano service srl Arredo urbano service srl Сад Беседки и теплицы
Arredo urbano service srl

Arredo urbano service srl
Arredo urbano service srl
Arredo urbano service srl

Еще один интересный проект беседки очень прост и основан на бюджетной древесине с небольшими размерами.

​Мини-остров

KAMELYA, keban çocuk oyun parkları san tic keban çocuk oyun parkları san tic Сад Аксессуары и декор
keban çocuk oyun parkları san tic

keban çocuk oyun parkları san tic
keban çocuk oyun parkları san tic
keban çocuk oyun parkları san tic

Еще одна красивая беседка имеет приподнятую террасу и является прекрасным решением для рельефного или каменистого участка.

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