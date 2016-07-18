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До и После: Ремонт стандартной старой квартиры

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
APPARTEMENT A STRASBOURG, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Ванная комната в стиле модерн Пластик Белый
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Сегодня вместе с вами мы хотим посмотреть, как очень старая квартира в известном французском городе становится обителью стиля и современной гармонии. Студия AGENCE ADI-HOME  сделала все, чтобы возраст дома никак не помешал владельцам вести современный образ жизни на должном уровне комфорта.

Квартира расположена в Страсбурге, в доме постройки до 1940 года. Ее общая площадь – 74 кв. метра, бюджет на ремонт – 1,6 млн рублей. Самое большое внимание было уделено ванной комнате, где одна только ванная чаша стоит более 300 тыс. рублей. В этом городе живет всего лишь около 300 тыс. человек, но он является легендарным из-за своей исторической ценности в архитектурном смысле. Потрясающие дома в стиле фахверк, провинциальные коттеджи и средневековые мосты делают улочки этого городка просто волшебными! Многие говорят, что Страсбург – второй по красоте город Франции после Парижа.

​До: традиции кантри

APPARTEMENT A STRASBOURG, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Большинство из нас еще помнят то время, когда кухня в стиле кантри была предметом мечтаний. Она обязательно должна была быть большой, с красивой столешницей, встроенной (хотя бы частично) техникой и новым ремонтом. Удивительно, как быстро меняется мода и развивается в сторону уже почти футуристичных стилей. Так, стиль кантри давно отошел на третий план после минимализма и модерна, которые являются истинным предметом мечтаний во втором десятилетии 21 века.

После: шале нового времени

APPARTEMENT A STRASBOURG, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Кухня в стиле модерн ДСП Эффект древесины
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Чтобы сохранить привлекательное ощущение кантри, которое нравится хозяйке, но не переусердствовать с декором и любовью к ретро, на этой кухне создали особенную атмосферу кантри-минимализма. Так, фасады и дизайн столешницы под камень напоминают стиль шале, популярный как конкретно в Страсбурге, так и в других регионах Франции.

​После: «умная» кухня

APPARTEMENT A STRASBOURG, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Кухня в стиле модерн ДСП Эффект древесины
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

«Умной» эту кухню можно назвать благодаря встроенной в потолок подсветке, красивому кухонному острову сразу с 3 розетками для мелкой бытовой техники и гарнитуру практически с неограниченным количеством встроенных модулей для хранения и организации. Удивительно, но в этой комнате остались нетронутыми многие элементы – окна, двери, радиаторы, но она стала выглядеть совершенно по-другому.

​До: темная ванная

APPARTEMENT A STRASBOURG, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Эта стандартная и очень темная ванная нуждалась в талантливом дизайнере, который бы не испугался трудностей и сделал из нее райское местечко! Удивительно, но площадь этой ванной достаточно большая – около 7-8 кв. метров, что позволило в современном варианте обойтись практически без перепланировки.

​После: яркая ванная

APPARTEMENT A STRASBOURG, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Ванная комната в стиле модерн Керамика Синий
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Новый вариант ванной имеет отдельную ванную чашу и душевую кабину за перегородкой с отделкой керамической плиткой. Здесь есть встроенный слив, а стена с раковиной оформлена в модный оттенок серенити.

​После: ванная чаша

APPARTEMENT A STRASBOURG, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Ванная комната в стиле модерн Пластик Белый
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Эта потрясающая ванная чаша, по разным оценкам, стоит от 300 до 500 тыс. рублей. Созданная на основе минерального литья, она выглядит достойной настоящего французского дворца или шато!

Больше о современных ванных чашах по технологии минерального литья можно прочитать в нашей специальной статье «10+ современных типов ванных чаш».

Отделка в этой ванной комнате минималистичная. Керамическая плитка на стенах и полу прекрасно справляется со своими функциями в бежевом и сером вариантах.

​После: редизайн комнат

APPARTEMENT A STRASBOURG, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Гостиная в стиле модерн Белый
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Во всех спальнях была заново проведена электрическая проводка под прикроватные тумбочки, стены оштукатурены и покрашены, а оригинальный паркет – очищен и покрыт свежим слоем лака.

Далее на homify:

— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра;

— Идеи дизайна красивой кухни.

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