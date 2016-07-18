До и После: Ремонт стандартной старой квартиры

Сегодня вместе с вами мы хотим посмотреть, как очень старая квартира в известном французском городе становится обителью стиля и современной гармонии. Студия AGENCE ADI-HOME сделала все, чтобы возраст дома никак не помешал владельцам вести современный образ жизни на должном уровне комфорта.
Квартира расположена в Страсбурге, в доме постройки до 1940 года. Ее общая площадь – 74 кв. метра, бюджет на ремонт – 1,6 млн рублей. Самое большое внимание было уделено ванной комнате, где одна только ванная чаша стоит более 300 тыс. рублей. В этом городе живет всего лишь около 300 тыс. человек, но он является легендарным из-за своей исторической ценности в архитектурном смысле. Потрясающие дома в стиле фахверк, провинциальные коттеджи и средневековые мосты делают улочки этого городка просто волшебными! Многие говорят, что Страсбург – второй по красоте город Франции после Парижа.
Большинство из нас еще помнят то время, когда кухня в стиле кантри была предметом мечтаний. Она обязательно должна была быть большой, с красивой столешницей, встроенной (хотя бы частично) техникой и новым ремонтом. Удивительно, как быстро меняется мода и развивается в сторону уже почти футуристичных стилей. Так, стиль кантри давно отошел на третий план после минимализма и модерна, которые являются истинным предметом мечтаний во втором десятилетии 21 века.
Чтобы сохранить привлекательное ощущение кантри, которое нравится хозяйке, но не переусердствовать с декором и любовью к ретро, на этой кухне создали особенную атмосферу кантри-минимализма. Так, фасады и дизайн столешницы под камень напоминают стиль шале, популярный как конкретно в Страсбурге, так и в других регионах Франции.
«Умной» эту кухню можно назвать благодаря встроенной в потолок подсветке, красивому кухонному острову сразу с 3 розетками для мелкой бытовой техники и гарнитуру практически с неограниченным количеством встроенных модулей для хранения и организации. Удивительно, но в этой комнате остались нетронутыми многие элементы – окна, двери, радиаторы, но она стала выглядеть совершенно по-другому.
Эта стандартная и очень темная ванная нуждалась в талантливом дизайнере, который бы не испугался трудностей и сделал из нее райское местечко! Удивительно, но площадь этой ванной достаточно большая – около 7-8 кв. метров, что позволило в современном варианте обойтись практически без перепланировки.
Новый вариант ванной имеет отдельную ванную чашу и душевую кабину за перегородкой с отделкой керамической плиткой. Здесь есть встроенный слив, а стена с раковиной оформлена в модный оттенок серенити.
Эта потрясающая ванная чаша, по разным оценкам, стоит от 300 до 500 тыс. рублей. Созданная на основе минерального литья, она выглядит достойной настоящего французского дворца или шато!
Больше о современных ванных чашах по технологии минерального литья можно прочитать в нашей специальной статье «10+ современных типов ванных чаш».
Отделка в этой ванной комнате минималистичная. Керамическая плитка на стенах и полу прекрасно справляется со своими функциями в бежевом и сером вариантах.
Во всех спальнях была заново проведена электрическая проводка под прикроватные тумбочки, стены оштукатурены и покрашены, а оригинальный паркет – очищен и покрыт свежим слоем лака.
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