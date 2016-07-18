До и После: Ремонт стандартной старой квартиры

Сегодня вместе с вами мы хотим посмотреть, как очень старая квартира в известном французском городе становится обителью стиля и современной гармонии. Студия AGENCE ADI-HOME сделала все, чтобы возраст дома никак не помешал владельцам вести современный образ жизни на должном уровне комфорта.

Квартира расположена в Страсбурге, в доме постройки до 1940 года. Ее общая площадь – 74 кв. метра, бюджет на ремонт – 1,6 млн рублей. Самое большое внимание было уделено ванной комнате, где одна только ванная чаша стоит более 300 тыс. рублей. В этом городе живет всего лишь около 300 тыс. человек, но он является легендарным из-за своей исторической ценности в архитектурном смысле. Потрясающие дома в стиле фахверк, провинциальные коттеджи и средневековые мосты делают улочки этого городка просто волшебными! Многие говорят, что Страсбург – второй по красоте город Франции после Парижа.