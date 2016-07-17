​До и После: Ремонт старинного дома за 8 млн рублей

Исторические дома с высокими потолками, узкими и высокими окнами, старыми деревянными распашными дверьми, а иногда даже витражами просто невероятно красиво выглядят после реконструкций. Часто ли, проходя по центру города, вам хотелось заглянуть в один из таких и узнать, а как же оформлены интерьеры в доме, который был построен совершенно для иного образа жизни? Давайте посмотрим сегодня вместе!
Студия 3B ARCHITECTURE создала на основе старого дома площадью 220 кв. метров в двух этажах красивый образец реконструкции в современном стиле.
Общая стоимость всех ремонтных работ и мебели – 120 тыс. евро. Расположен он в Нанси, Франция. Стоимость примерно такого же дома в этом городке без ремонта – около 300 тыс. евро. Стоимость готового проекта превышает обе сложенных суммы примерно на 10-30%.
Для того, чтобы правильно отремонтировать дом возрастом от 60 лет, нужно иметь ввиду непредвиденные обстоятельства и увеличение бюджета на ремонт (до 20-30% от общей стоимости) и то, что лучше заменить больше, чем меньше.
А дома возрастом более 100 лет нуждаются даже не в ремонте, а в полноценной реконструкции, которая иногда включает в себя полный демонтаж каких-либо частей – стен, перекрытий, лестниц и т. п.
В данном случае мы видим не самый сложный, но тем не менее, очень трудоемкий проект по капитальному ремонту дома возрастом около 100 лет. В нем затрагиваются все основы, а квалифицированные строители и плиточники, маляры и другие специалисты во главе с дизайнером делают настоящую сказку явью.
В процессе ремонта этого дома была произведена существенная перепланировка.Так как комнаты в среднем имели площадь около 12-13 кв. метров, было принято решение объединить некоторые из них, чтобы сделать квартиру более удобной и просторной. Важной частью является и монтаж новой системы отопления.
Таким образом, на первом этаже квартиры мы видим полное объединение трех комнат – гостиной, столовой и кухни. В общей сложности площадь всех данных помещений была около 55 кв. метров вместе с лестничным холлом и небольшим коридором.
Отделка стен и потолка гипсокартоном позволяет не трогать стены, перегородки и перекрытия, добиваясь ровных и гладких поверхностей.
В этой прелестной гостиной теперь воцарилась современная атмосфера с легкой ноткой антикварности за счет темной древесины. Две ниши зонируют пространство лестницы (входа в дом со ступенями за диваном) и самой гостиной, создавая приватную обстановку. Важной частью является и отделка пола – ламинат с высоким плоским плинтусом прекрасно справляется со своей задачей.
Там, где раньше были кухня и столовая, теперь – общее пространство, а две зоны поменялись местами. Здесь кухня имеет кухонный остров со стойкой со стороны столовой (без барных стульев). Минималистичные белые фасады кухни просто совершенны, они позволяет изысканно оформить помещение с высокими потолками, но небольшой площадью.
На втором этаже дома сохранились прекрасные деревянные полы, которые после реставрации выглядели достаточно красиво, поэтому их решено было оставить. Тем не менее, во всех спальнях второго этажа был проведен капитальный ремонт – стены, потолки, двери и окна теперь не узнать. В комнатах появились подсветка, ниши для декора, книг и аксессуаров.
Также в спальнях были оборудованы гардеробные со столь же лаконичными фасадами, что и на кухне. Они не имеют ручек и открываются одним нажатием – двери складываются в разные стороны, как гармошка.
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— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра;