​До и После: Ремонт старинного дома за 8 млн рублей

Исторические дома с высокими потолками, узкими и высокими окнами, старыми деревянными распашными дверьми, а иногда даже витражами просто невероятно красиво выглядят после реконструкций. Часто ли, проходя по центру города, вам хотелось заглянуть в один из таких и узнать, а как же оформлены интерьеры в доме, который был построен совершенно для иного образа жизни? Давайте посмотрим сегодня вместе!

Студия 3B ARCHITECTURE создала на основе старого дома площадью 220 кв. метров в двух этажах красивый образец реконструкции в современном стиле.

Общая стоимость всех ремонтных работ и мебели – 120 тыс. евро. Расположен он в Нанси, Франция. Стоимость примерно такого же дома в этом городке без ремонта – около 300 тыс. евро. Стоимость готового проекта превышает обе сложенных суммы примерно на 10-30%.