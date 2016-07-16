До и После: Редизайн загородного дома

По мере взросления наших малышей мы не только видим их потрясающие успехи, радуемся вместе с ними каждой новой игре и навыку, но и наблюдаем быстрое старение нашего дома. Самыми уязвимыми оказываются диваны, кровати, мебель, полюбившиеся детям стены, на которых легко что-то нарисовать.

Студия PARISDINTERIEUR помогла семье создать удобное место для жизни на основе старого интерьера, когда их дети стали старше. Сейчас они уже не младенцы, а дошкольники, поэтому условия серьезно изменились, а некоторую мебель уже давно стоит обновить. Начиная с возраста 6-8 лет, дети могут яснее понимать правила в доме, и поэтому интерьер начинает страдать гораздо меньше, и самое время – решиться на редизайн на следующие 10 лет.