До и После: Редизайн загородного дома

По мере взросления наших малышей мы не только видим их потрясающие успехи, радуемся вместе с ними каждой новой игре и навыку, но и наблюдаем быстрое старение нашего дома. Самыми уязвимыми оказываются диваны, кровати, мебель, полюбившиеся детям стены, на которых легко что-то нарисовать.
Студия PARISDINTERIEUR помогла семье создать удобное место для жизни на основе старого интерьера, когда их дети стали старше. Сейчас они уже не младенцы, а дошкольники, поэтому условия серьезно изменились, а некоторую мебель уже давно стоит обновить. Начиная с возраста 6-8 лет, дети могут яснее понимать правила в доме, и поэтому интерьер начинает страдать гораздо меньше, и самое время – решиться на редизайн на следующие 10 лет.
Обратите внимание на манежик для малыша, детский стульчик, который вносит небольшую суету в дизайн столовой и формат кухонного острова. Когда дети подросли, некоторые элементы стали ненужным, а вот, например, остров, который стал доступен детям и на котором могут стоять бьющиеся или горячие предметы, теперь нуждается в ограждении.
Так, эта гостиная получила новый статус – здесь играют, учатся и живут дошкольники. Рядом с островом, который теперь очень красиво огорожен гипсокартоном, есть детская игровая зона со столом и стульями. Здесь одновременно и с комфортом могут играть даже 4-5 детей! В столовой появилась красивая акцентная стена, а зону кухни от прихожей теперь отделяет эффектная перегородка из ветвей в эко-стиле. Кроме того, гостиная получила модульный кофейный столик, который может становиться в три раза больше (что очень важно для семей с детьми), а возле TV мы найдем и зону домашнего офиса для мамы.
Кухонный остров имеет очень стильную и современную структуру. Те места, где время проводят больше всего, обращены в сторону гостиной и детской игровой зоны, чтобы дети всегда были под присмотром. Отличный вариант для домохозяйки!
Основной гарнитур кухни расположился вдоль окна. Здесь прекрасное естественное освещение, а раковина используется лишь для мытья овощей и продуктов, так как есть посудомоечная машина. Слева – уголок для мелкой бытовой техники.
До редизайна прихожая была просто представлена одним шкафом, открывала вид на кухню без перегородки, что было не совсем удобно для хозяйки, и выглядела слегка темноватой.
После редизайна шкаф остался, но добавленная перегородка, растение, зона офиса и декор позволяют сделать эту зону более привлекательной и стильной. Домашний офис – важная часть в загородном доме с детьми. В идеальном варианте он должен быть расположен недалеко от кухни, гостиной и игровой одновременно, как в данном случае.
Кроме того, этот модный домашний офис является частью модуля для хранения возле TV, украшен стильным низким креслом в европейском стиле и смотрится в интерьере, как настоящее украшение!
В современном варианте домашний офис для мамы часто реализуется с помощью ноутбука за барной стойкой у острова, на диване с подставкой для ноутбука или за письменным столом, возле дивана.
Стильные яркие акценты в гостиной отлично подходят для семейного дома. В ходе редизайна была обустроена и терраса, выход на которую есть через двери-слайдеры за вторым диваном. Здесь теперь стоит столовая группа для обедов или ужинов, и даже оттуда детская игровая зона прекрасно просматривается!
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