До и После: Ремонт трешки 52 кв. метра

Если вы хотите на основе самой обычной старой кухни создать шикарный интерьер в стиле минимализм и при этом не потратить больше, чем следует – вам обязательно стоит посмотреть этот проект от студии ESTUDIO IDEAS из Мексики.

Благодаря очень простой конфигурации гарнитура, небольшой площади, но очень удобной планировке, дизайнеры смогли создать на кухне удобный образец кулинарной зоны, который стоит очень недорого!

При этом, дизайн интерьера в стиле минимализм здесь смотрится практически шикарно. Модные оттенки, трендовые глянцевые фасады и столешницы – то, что нужно хозяйке в 21 веке! И все это в квартире-трешке с площадью 52 кв. метра!