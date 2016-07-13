До и После: Ремонт трешки 52 кв. метра

Если вы хотите на основе самой обычной старой кухни создать шикарный интерьер в стиле минимализм и при этом не потратить больше, чем следует – вам обязательно стоит посмотреть этот проект от студии ESTUDIO IDEAS из Мексики.
Благодаря очень простой конфигурации гарнитура, небольшой площади, но очень удобной планировке, дизайнеры смогли создать на кухне удобный образец кулинарной зоны, который стоит очень недорого!
При этом, дизайн интерьера в стиле минимализм здесь смотрится практически шикарно. Модные оттенки, трендовые глянцевые фасады и столешницы – то, что нужно хозяйке в 21 веке! И все это в квартире-трешке с площадью 52 кв. метра!
В процессе ремонта были заменены все детали интерьера, кроме электронагревателя для воды. В Испании, Португалии и почти всех странах Латинской Америки мы найдем подобные кухни – они имеют общий каркас на основе кирпичей или бетонных блоков, в который интегрирована столешница с отделкой керамической плиткой, и деревянные фасады. Данный стиль является очень аутентичным, но старые его образцы давно вышли из моды.
На месте этого каркаса теперь – потрясающая глянцевая кухня. Пока мы смотрим лишь на проект 3D-визуализации, но вскоре увидим и фотографию реального интерьера.
Теперь на этой кухне царит настоящее глянцевое великолепие! Современный ее вид отлично сочетается с компактным форматом! Две красивые красные колонны отделяют кухню от коридора. Барная стойка находится со стороны столовой и гостиной. Два верхних ящика позволяют визуально спрятать электронагреватель, а отделка стен и пола современной квадратной плиткой выглядит ультра-модно!
Справа от раковины мы найдем место для холодильника, а плита с газом имеет шикарную глянцевую поверхность в тон столешнице.
На площади всего лишь в 7 кв. метров была организована красивая кухня с барной стойкой. Бюджетный формат каждой детали – небольших верхних шкафов, простой барной стойки, обычной раковины – помогли хозяйке сэкономить, а дополнительные средства были потрачены на глянцевую столешницу.
Если вы хотите создать интересный современный интерьер в лаконичном формате, обязательно присмотритесь к крупноформатной керамической плитке под древесину, камень и мрамор. Современные технологии позволяют создать шикарные образцы, и именно отделка интерьера определяет его уровень и качество. Нет смысла покупать дорогой гарнитур в обычный интерьер с дешевыми обоями, так и керамическая плитка на кухне и в ванной комнате должна быть на высоте.
Справа от кухни мы уже видели коридор, который является по совместительству и прихожей. Пройдя вдоль барной стойки, мы попадаем в еще один коридор с тремя дверьми – боковые ведут в спальни, центральная – в ванную комнату. Такая планировка квартиры с двумя спальнями – самая типичная для Мексики, ее можно встретить в любом городе, даже самом маленьком, и тысячи таких есть в столице. Общая площадь такой квартиры с двумя спальнями и гостиной (трехкомнатной) получается не более 48-52 кв. метров. Тем не менее, этого достаточно, чтобы жить семьей из 2-4 человек.
Как мы видим, эта квартира еще и находится на первом этаже. По сути – это практически самый бюджетный вариант покупки, если не считать студии и квартиры с 1 спальней. Здесь старый ремонт, маленькая площадь, первый этаж и всего две спальни (по 9 кв. метров каждая).
Пока мы можем наслаждаться лишь проектом 3D-визуализации этой гостиной. Здесь мы видим два дивана на четверых членов семьи, стильный глянцевый кофейный столик с четырьмя пуфикам под ним, красивую столовую группу (тоже на четверых) и современный модуль для TV, позволяющий прятать провода.
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— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра;