​До и После: Из чердака – в пентхаус

Этот простейший чердак был преобразован всего за один сезон в квартиру мечты на мансарде! Студия DOMENICO LUPARIELLO ARCHITETTO сделала на основе совершенно неудобных условий почти пентхаус! Давайте посмотрим на это превращение вместе!
В конце статьи вы убедитесь, что любой чердак и мансарда могут стать прекрасным местом для жизни. Основные моменты, которые следует всегда принимать во внимание – отопление, водоснабжение и канализация, утепление стен и кровли, стяжка для пола и система «теплого пола», достаточное естественное освещение.
Созданный первоначально план планировки на мансарде не подошел владельцу. Он хотел видеть свои жилье гораздо более современным, модным и стильным. Хороший бюджет позволял выбирать качественные материалы.
Данная мансарда была настолько необжитой, что ей потребовался полноценный дизайн-проект для оформления в жилое пространство. Поэтому дизайнеры начали с коммуникаций и лишь затем перешли к отделке, стилю и декору. Сложная задача имела и дополнительные неудобства – например, реальная площадь мансарды из-за низких потолков была гораздо меньше, чем изначально казалось владельцу. Но с помощью дизайнерских приемов получилось использовать каждый квадратный метр!
Таким образом, стеклянные двери-слайдеры, стеклянные экраны для основной лестницы, шикарные орнаменты из ткани в форме злаковых, развевающихся на ветру, на стенах и стильная мебель стали основой этого интерьера.
Была выбрана кофейная цветовая гамма за вычетом темных оттенков, но с добавлением горчичного, стекла, блеска металла и черного венге.
Необычный формат кухни был призван сделать планировку более удобной и комфортабельной. Так, кухня будто разделилась на две зоны – рабочую и сервировочную, что позволило создать практичный формат кулинарной зоны. Форма буквы «Т» может помочь вам в дизайне маленькой квадратной кухни или большой, которой нужна строгая геометрия и более четкие границы. Данная схема редко используется в стандартных интерьерах, но в пентхаусах, на яхтах и в дорогих особняках становится все более и более популярной.
В гостиной пространство под низким скатом крыши было использовано для главной зоны хранения, TV и биокамина на этаноле. Здесь создано очень привлекательное настроение комнаты отдыха прямо под небом!
Шикарная спальня с кроватью в стиле азиатского минимализма и соответствующей отделкой шикарно смотрится на фоне люксовой гардеробной с подсветкой и стеклянными дверьми. Кажется, в этом интерьере живет настоящий эстет с великолепным чувством вкуса, который ни на что не променяет свой образ жизни.
И правда, дизайнер создал для владельца в этой квартире особенный ритм жизни – спокойный, комфортабельный и роскошный, о котором едва ли можно было подумать, глядя на фотографии до ремонта. Максимум, что можно было сделать из этого пространства без профессионала – дешевую студию формата стандартного отеля в 3*, с нейтральной цветовой гаммой.
Особенного внимания в этом проекте заслуживает ванная комната. Две ее части разделены для того, чтобы супружеская пара могла с комфортом использовать ее вместе. В одной части находится раковина, туалетный столик и унитаз, во второй – будто бы в нише, за раковиной и у окна, находится ванная чаша. Здесь тоже есть ниша с подсветкой и декором в стиле мозаики, которую отлично видно из любой части помещения.
Далее на homify:
— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра;