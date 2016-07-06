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​До и После: Из чердака – в пентхаус

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Arredare una Mansarda, Domenico Lupariello Architetto Domenico Lupariello Architetto
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Этот простейший чердак был преобразован всего за один сезон в квартиру мечты на мансарде! Студия DOMENICO LUPARIELLO ARCHITETTO сделала на основе совершенно неудобных условий почти пентхаус! Давайте посмотрим на это превращение вместе!

В конце статьи вы убедитесь, что любой чердак и мансарда могут стать прекрасным местом для жизни. Основные моменты, которые следует всегда принимать во внимание – отопление, водоснабжение и канализация, утепление стен и кровли, стяжка для пола и система «теплого пола», достаточное естественное освещение.

​До: планировка

Arredare una Mansarda, Domenico Lupariello Architetto Domenico Lupariello Architetto
Domenico Lupariello Architetto

Domenico Lupariello Architetto
Domenico Lupariello Architetto
Domenico Lupariello Architetto

Созданный первоначально план планировки на мансарде не подошел владельцу. Он хотел видеть свои жилье гораздо более современным, модным и стильным. Хороший бюджет позволял выбирать качественные материалы.

​До: не с чего начать

Arredare una Mansarda, Domenico Lupariello Architetto Domenico Lupariello Architetto
Domenico Lupariello Architetto

Domenico Lupariello Architetto
Domenico Lupariello Architetto
Domenico Lupariello Architetto

Данная мансарда была настолько необжитой, что ей потребовался полноценный дизайн-проект для  оформления в жилое пространство. Поэтому дизайнеры начали с коммуникаций и лишь затем перешли к отделке, стилю и декору. Сложная задача имела и дополнительные неудобства – например, реальная площадь мансарды из-за низких потолков была гораздо меньше, чем изначально казалось владельцу. Но с помощью дизайнерских приемов получилось использовать каждый квадратный метр!

​После: зона прихожей

Arredare una Mansarda, Domenico Lupariello Architetto Domenico Lupariello Architetto
Domenico Lupariello Architetto

Domenico Lupariello Architetto
Domenico Lupariello Architetto
Domenico Lupariello Architetto

Таким образом, стеклянные двери-слайдеры, стеклянные экраны для основной лестницы, шикарные орнаменты из ткани в форме злаковых, развевающихся на ветру, на стенах и стильная мебель стали основой этого интерьера.

Была выбрана кофейная цветовая гамма за вычетом темных оттенков, но с добавлением горчичного, стекла, блеска металла и черного венге.

​Дизайн кухни

Arredare una Mansarda, Domenico Lupariello Architetto Domenico Lupariello Architetto
Domenico Lupariello Architetto

Domenico Lupariello Architetto
Domenico Lupariello Architetto
Domenico Lupariello Architetto

Необычный формат кухни был призван сделать планировку более удобной и комфортабельной. Так, кухня будто разделилась на две зоны – рабочую и сервировочную, что позволило создать практичный формат кулинарной зоны. Форма буквы «Т» может помочь вам в дизайне маленькой квадратной кухни или большой, которой нужна строгая геометрия и более четкие границы. Данная схема редко используется в стандартных интерьерах, но в пентхаусах, на яхтах и в дорогих особняках становится все более и более популярной.

​Дизайн гостиной

Arredare una Mansarda, Domenico Lupariello Architetto Domenico Lupariello Architetto
Domenico Lupariello Architetto

Domenico Lupariello Architetto
Domenico Lupariello Architetto
Domenico Lupariello Architetto

В гостиной пространство под низким скатом крыши было использовано для главной зоны хранения, TV и биокамина на этаноле. Здесь создано очень привлекательное настроение комнаты отдыха прямо под небом!

​Дизайн спальни и гардероба

Arredare una Mansarda, Domenico Lupariello Architetto Domenico Lupariello Architetto
Domenico Lupariello Architetto

Domenico Lupariello Architetto
Domenico Lupariello Architetto
Domenico Lupariello Architetto

Шикарная спальня с кроватью в стиле азиатского минимализма и соответствующей отделкой шикарно смотрится на фоне люксовой гардеробной с подсветкой и стеклянными дверьми. Кажется, в этом интерьере живет настоящий эстет с великолепным чувством вкуса, который ни на что не променяет свой образ жизни. 

И правда, дизайнер создал для владельца в этой квартире особенный ритм жизни – спокойный, комфортабельный и роскошный, о котором едва ли можно было подумать, глядя на фотографии до ремонта. Максимум, что можно было сделать из этого пространства без профессионала – дешевую студию формата стандартного отеля в 3*, с нейтральной цветовой гаммой.

​Дизайн ванной комнаты

Arredare una Mansarda, Domenico Lupariello Architetto Domenico Lupariello Architetto
Domenico Lupariello Architetto

Domenico Lupariello Architetto
Domenico Lupariello Architetto
Domenico Lupariello Architetto

Особенного внимания в этом проекте заслуживает ванная комната. Две ее части разделены для того, чтобы супружеская пара могла с комфортом использовать ее вместе. В одной части находится раковина, туалетный столик и унитаз, во второй – будто бы в нише, за раковиной и у окна, находится ванная чаша. Здесь тоже есть ниша с подсветкой и декором в стиле мозаики, которую отлично видно из любой части помещения.

Далее на homify:

— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Проект загородного дома 100 кв. метров
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