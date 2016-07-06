​До и После: Из чердака – в пентхаус

Этот простейший чердак был преобразован всего за один сезон в квартиру мечты на мансарде! Студия DOMENICO LUPARIELLO ARCHITETTO сделала на основе совершенно неудобных условий почти пентхаус! Давайте посмотрим на это превращение вместе!

В конце статьи вы убедитесь, что любой чердак и мансарда могут стать прекрасным местом для жизни. Основные моменты, которые следует всегда принимать во внимание – отопление, водоснабжение и канализация, утепление стен и кровли, стяжка для пола и система «теплого пола», достаточное естественное освещение.