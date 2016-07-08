​До и После: Из пустой квартиры – в люксовые апартаменты

Сегодня мы представим вам на оценку невероятный проект из городка Маракай в Венесуэле. Он находится на побережье Карибского моря, не слишком далеко от таких потрясающих курортов, как Доминика, Мартиника и Барбадос.
Студия COMPLEMENTI CENTRO DECORATIVO с помощью минимальных вмешательств в отделку интерьера создала в обычной квартире атмосферу люкса и гламура, а благодаря сохранению бюджета, у владельца остались средства на люксовую мебель современного формата.
Далеко не новая квартира, обычная керамическая плитка во всей гостиной, кухне и коридорах, слегка потертые детали, неаккуратная покраска – именно такими были изначальные условия в этом проекте.
Владелец был настроен на покупку люксовой мебели и решил сэкономить на отделке. Так, стены были лишь заново покрашены, а керамическая плитка осталась.
В отделке была добавлены пара эффектов – новый потолок с вентиляцией и подсветкой, а также одна акцентная стена цвета мокко на заднем плане. Главными же покупками можно считать люксовую брендовую мебель – теперь эта самая обычная гостиная похожа на салон на элитной яхте.
Очень важной деталью является и подсветка. Всего лишь несколько точечных светильников помогли создать здесь очаровательное настроение. Такие светильники используются не только вечером, но и днем, со слегка закрытыми шторами окнами.
Среди множества разнообразных вариантов владельцу квартиры больше всего понравился кухонный гарнитур с комбинированными фасадами. Часть имеет глянцевые белые фасады, часть – деревянные фасады с имитацией ценных пород древесины.
Такая кухня тоже слегка напоминает о яхтенном дизайне – сочетание темной ценной древесины тропических пород и блеска с глянцем смотрятся шикарно в обоих случаях.
В итоге был куплен гарнитур, состоящий из двух частей – один стандартный, имеет кухонный фартук из стекла со встроенными розетками, раковину и плиту с вытяжкой. Другой расположен на противоположной стене и имеет встроенные плиты, микроволновку, гриль и холодильник.
Этот большой модуль используется для хранения – очень удобные крупные модули имеют полочки с бортиками и мягкий ход.
Верхние модули в основном гарнитуре открываются всего нажатием на фасад. Подсветка столешницы включается с помощью сенсора движения, когда вы проводите рукой над столешницей.
Важной частью проекта является и новое остекление на лоджии и патио. Например, в гостиной, мы видим стильные стеклянные двери в формате безрамного остекления, а главный модуль является распашным. На самом патио мы найдем вертикальное озеленение стены тропическими растениями и трендовую мебель для уличного использования.
Полный редизайн пережила ванная комната. Новые встроенные сливы для унитаза и душа и встроенные в стену изливы в остальных зонах выглядят очень современно. Унитаз выбран подвесной, что не только выглядит стильно, но и очень удобно при уборке.
В коридоре, прихожей и всех спальнях – встроенные гардеробы глубиной около 45 см и длиной до 4-х метров. Здесь находятся главные зоны хранения в доме. Важной частью является складная система гардероба – при легком нажатии шкаф открывается таким образом, что все дверцы складываются с двух сторон по бокам, полностью открывая обзор (в отличие от шкафа-купе, который может быть одновременно открытым лишь наполовину). Такая система очень удобна и популярна в Южной и Северной Америках.
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