​До и После: Из пустой квартиры – в люксовые апартаменты

Сегодня мы представим вам на оценку невероятный проект из городка Маракай в Венесуэле. Он находится на побережье Карибского моря, не слишком далеко от таких потрясающих курортов, как Доминика, Мартиника и Барбадос.

Студия COMPLEMENTI CENTRO DECORATIVO с помощью минимальных вмешательств в отделку интерьера создала в обычной квартире атмосферу люкса и гламура, а благодаря сохранению бюджета, у владельца остались средства на люксовую мебель современного формата.