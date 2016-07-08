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​До и После: Из пустой квартиры – в люксовые апартаменты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Antes y después: Ganando espacio y luz natural - Reforma de 350m2 Valencia, Complementi Centro Decorativo Complementi Centro Decorativo
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Сегодня мы представим вам на оценку невероятный проект из городка Маракай в Венесуэле. Он находится на побережье Карибского моря, не слишком далеко от таких потрясающих курортов, как Доминика, Мартиника и Барбадос.

Студия COMPLEMENTI CENTRO DECORATIVO с помощью минимальных вмешательств в отделку интерьера создала в обычной квартире атмосферу люкса и гламура, а благодаря сохранению бюджета, у владельца остались средства на люксовую мебель современного формата.

​До: обычное состояние

Antes y después: Ganando espacio y luz natural - Reforma de 350m2 Valencia, Complementi Centro Decorativo Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

Далеко не новая квартира, обычная керамическая плитка во всей гостиной, кухне и коридорах, слегка потертые детали, неаккуратная покраска – именно такими были изначальные условия в этом проекте.

Владелец был настроен на покупку люксовой мебели и решил сэкономить на отделке. Так, стены были лишь заново покрашены, а керамическая плитка осталась.

​После: пара эффектов

Antes y después: Ganando espacio y luz natural - Reforma de 350m2 Valencia, Complementi Centro Decorativo Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

В отделке была добавлены пара эффектов – новый потолок с вентиляцией и подсветкой, а также одна акцентная стена цвета мокко на заднем плане. Главными же покупками можно считать люксовую брендовую мебель – теперь эта самая обычная гостиная похожа на салон на элитной яхте.

Очень важной деталью является и подсветка. Всего лишь несколько точечных светильников помогли создать здесь очаровательное настроение. Такие светильники используются не только вечером, но и днем, со слегка закрытыми шторами окнами.

​Выбор кухни

Antes y después: Ganando espacio y luz natural - Reforma de 350m2 Valencia, Complementi Centro Decorativo Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

Среди множества разнообразных вариантов владельцу квартиры больше всего понравился кухонный гарнитур с комбинированными фасадами. Часть имеет глянцевые белые фасады, часть – деревянные фасады с имитацией ценных пород древесины.

Такая кухня тоже слегка напоминает о яхтенном дизайне – сочетание темной ценной древесины тропических пород и блеска с глянцем смотрятся шикарно в обоих случаях.

​После: реализация кухни

Antes y después: Ganando espacio y luz natural - Reforma de 350m2 Valencia, Complementi Centro Decorativo Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

В итоге был куплен гарнитур, состоящий из двух частей – один стандартный, имеет кухонный фартук из стекла со встроенными розетками, раковину и плиту с вытяжкой. Другой расположен на противоположной стене и имеет встроенные плиты, микроволновку, гриль и холодильник.

Главный модуль

Antes y después: Ganando espacio y luz natural - Reforma de 350m2 Valencia, Complementi Centro Decorativo Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

Этот большой модуль используется для хранения – очень удобные крупные модули имеют полочки с бортиками и мягкий ход.

Одно нажатие

Antes y después: Ganando espacio y luz natural - Reforma de 350m2 Valencia, Complementi Centro Decorativo Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

Верхние модули в основном гарнитуре открываются всего нажатием на фасад. Подсветка столешницы включается с помощью сенсора движения, когда вы проводите рукой над столешницей.

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​После: остекление

Antes y después: Ganando espacio y luz natural - Reforma de 350m2 Valencia, Complementi Centro Decorativo Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

Важной частью проекта является и новое остекление на лоджии и патио. Например, в гостиной, мы видим стильные стеклянные двери в формате безрамного остекления, а главный модуль является распашным. На самом патио мы найдем вертикальное озеленение стены тропическими растениями и трендовую мебель для уличного использования.

​После: ванная комната

Antes y después: Ganando espacio y luz natural - Reforma de 350m2 Valencia, Complementi Centro Decorativo Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

Полный редизайн пережила ванная комната. Новые встроенные сливы для унитаза и душа и встроенные в стену изливы в остальных зонах выглядят очень современно. Унитаз выбран подвесной, что не только выглядит стильно, но и очень удобно при уборке.

​После: встроенные гардеробы

Antes y después: Ganando espacio y luz natural - Reforma de 350m2 Valencia, Complementi Centro Decorativo Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo
Complementi Centro Decorativo

В коридоре, прихожей и всех спальнях – встроенные гардеробы глубиной около 45 см и длиной до 4-х метров. Здесь находятся главные зоны хранения в доме. Важной частью является складная система гардероба – при легком нажатии шкаф открывается таким образом, что все дверцы складываются с двух сторон по бокам, полностью открывая обзор (в отличие от шкафа-купе, который может быть одновременно открытым лишь наполовину). Такая система очень удобна и популярна в Южной и Северной Америках.

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