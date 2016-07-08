До и После: Реконструкция старого кирпичного дома

Этот дом выглядит самым обычным и достаточно серым, хотя цветовая гамма здесь совсем не при чем. Студия EIKPLAN ARCHITECTEN BNA приняла заказ на его полную реконструкцию, которая вылилась в просто потрясающий современный проект с почти фантастическими деталями.
Этот дом покажет вам возможности простого одноэтажного дома с нежилой мансардой площадью около 140 кв. метров. Из него получился коттедж уже площадью более 220 кв. метров с потрясающей двусветной столовой и шикарной кухней.
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После редизайна фасада облик дома стал гораздо более современным, оставляя приверженность пепельно-стальной цветовой гамме и стилю модерн. Но то, что случилось с задним двориком, поразит вас и очень удивит… .
Когда-то этот дом, построенный с любовью к модерну и большим окнам, был звездой улицы. Нестандартный, интересный, с окнами в пол, тридцать лет назад он опережал всех по современности, а теперь – заметно отстал.
Кажется, что этот задний дворик имеет мало шансов на то, чтобы стать идеальным или фантастическим. Но давайте же посмотрим ниже!
С другой стороны дом претерпел огромные изменения – новый формат остекления поменял все в жизни этого дома, а задний дворик с почти сплошным мощением, патио, столовой и прудом выглядит очень урбанистично!
Шикарный формат остекления в столовой поразит даже искушенного зрителя. Этот дом смотрится совсем не так со стороны улицы!
Потрясающая брендовая кухня с массивным кухонным островом, большим количеством рабочих поверхностей и дверьми-слайдерами с выходом в сад выглядит здесь потрясающе! Специально для нее в этом интерьере была подобрана встроенная в потолок вытяжка, от чего зависел весь проект навесного потолка.
В зоне прихожей и в коридоре мы найдем хорошо организованное хранение – множество интегрированных в стену модулей в современном стиле. Как видно на снимке выше, некоторые модули имеют другой цвет.
Новая лестница на мансарду полностью изменила облик этого дома. Под ней находится гостевая туалетная комната.
До реконструкции этот дом имел нежилую мансарду, которая использовалась лишь в летнее время, и всего две спальни. Теперь у него есть просторная кухня, кабинет, гостиная и столовая на первом этаже и две спальни с ванными комнатами – на втором.
Удивительно, но этот дом является потрясающим примером реконструкции кирпичного дома в принципе. Обращаясь к профессионалам, вы получаете специалиста, который точно знает все достоинства и недостатки вашего дома и работает с обеими группами, находя оптимальные решения.
Больше статей о реконструкциях и редизайне домов и квартир вы можете найти в нашей специальной рубрике «До и После». Вы можете оставлять комментарии к проектам, спрашивать детали, обращаясь к авторам проекта, запрашивать цену на реконструкцию у дизайн-студий и обсуждать плюсы и минусы конкретных решений.
До встречи на homify!
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