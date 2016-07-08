До и После: Реконструкция старого кирпичного дома

Этот дом выглядит самым обычным и достаточно серым, хотя цветовая гамма здесь совсем не при чем. Студия EIKPLAN ARCHITECTEN BNA приняла заказ на его полную реконструкцию, которая вылилась в просто потрясающий современный проект с почти фантастическими деталями.

Этот дом покажет вам возможности простого одноэтажного дома с нежилой мансардой площадью около 140 кв. метров. Из него получился коттедж уже площадью более 220 кв. метров с потрясающей двусветной столовой и шикарной кухней.

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