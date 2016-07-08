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До и После: Реконструкция старого кирпичного дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
​UITBREIDING EN UPGRADE VRIJSTAANDE WONING, EIKplan architecten BNA EIKplan architecten BNA Кухня в стиле модерн
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Этот дом выглядит самым обычным и достаточно серым, хотя цветовая гамма здесь совсем не при чем. Студия EIKPLAN ARCHITECTEN BNA приняла заказ на его полную реконструкцию, которая вылилась в просто потрясающий современный проект с почти фантастическими деталями.

Этот дом покажет вам возможности простого одноэтажного дома с нежилой мансардой площадью около 140 кв. метров. Из него получился коттедж уже площадью более 220 кв. метров с потрясающей двусветной столовой и шикарной кухней.

Если вы ищите идеи или специалистов для реконструкции собственного дома, обратитесь за помощью на Форум или найдите архитектора в разделе Специалисты.

​После: редизайн фасада

​UITBREIDING EN UPGRADE VRIJSTAANDE WONING, EIKplan architecten BNA EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA

EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA

После редизайна фасада облик дома стал гораздо более современным, оставляя приверженность пепельно-стальной цветовой гамме и стилю модерн. Но то, что случилось с задним двориком, поразит вас и очень удивит… .

​До: обычное состояние

​UITBREIDING EN UPGRADE VRIJSTAANDE WONING, EIKplan architecten BNA EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA

EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA

Когда-то этот дом, построенный с любовью к модерну и большим окнам, был звездой улицы. Нестандартный, интересный, с окнами в пол, тридцать лет назад он опережал всех по современности, а теперь – заметно отстал.

До: задний дворик

​UITBREIDING EN UPGRADE VRIJSTAANDE WONING, EIKplan architecten BNA EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA

EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA

Кажется, что этот задний дворик имеет мало шансов на то, чтобы стать идеальным или фантастическим. Но давайте же посмотрим ниже!

​После: вид с заднего дворика

​UITBREIDING EN UPGRADE VRIJSTAANDE WONING, EIKplan architecten BNA EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA

EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA

С другой стороны дом претерпел огромные изменения – новый формат остекления поменял все в жизни этого дома, а задний дворик с почти сплошным мощением, патио, столовой и прудом выглядит очень урбанистично!

​После: двусветное остекление

​UITBREIDING EN UPGRADE VRIJSTAANDE WONING, EIKplan architecten BNA EIKplan architecten BNA Столовая комната в стиле модерн
EIKplan architecten BNA

EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA

Шикарный формат остекления в столовой поразит даже искушенного зрителя. Этот дом смотрится совсем не так со стороны улицы!

​После: кухня

​UITBREIDING EN UPGRADE VRIJSTAANDE WONING, EIKplan architecten BNA EIKplan architecten BNA Кухня в стиле модерн
EIKplan architecten BNA

EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA

Потрясающая брендовая кухня с массивным кухонным островом, большим количеством рабочих поверхностей и дверьми-слайдерами с выходом в сад выглядит здесь потрясающе! Специально для нее в этом интерьере была подобрана встроенная в потолок вытяжка, от чего зависел весь проект навесного потолка.

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​После: коридоры

​UITBREIDING EN UPGRADE VRIJSTAANDE WONING, EIKplan architecten BNA EIKplan architecten BNA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
EIKplan architecten BNA

EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA

В зоне прихожей и в коридоре мы найдем хорошо организованное хранение – множество интегрированных в стену модулей в современном стиле. Как видно на снимке выше, некоторые модули имеют другой цвет.

​После: лестница

​UITBREIDING EN UPGRADE VRIJSTAANDE WONING, EIKplan architecten BNA EIKplan architecten BNA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
EIKplan architecten BNA

EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA

Новая лестница на мансарду полностью изменила облик этого дома. Под ней находится гостевая туалетная комната.

​До: задний дворик

​UITBREIDING EN UPGRADE VRIJSTAANDE WONING, EIKplan architecten BNA EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA

EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA

До реконструкции этот дом имел нежилую мансарду, которая использовалась лишь в летнее время, и всего две спальни. Теперь у него есть просторная кухня, кабинет, гостиная и столовая на первом этаже и две спальни с ванными комнатами – на втором.

​После: задний дворик

​UITBREIDING EN UPGRADE VRIJSTAANDE WONING, EIKplan architecten BNA EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA

EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA

Удивительно, но этот дом является потрясающим примером реконструкции кирпичного дома в принципе. Обращаясь к профессионалам, вы получаете специалиста, который точно знает все достоинства и недостатки вашего дома и работает с обеими группами, находя оптимальные решения.

Больше статей о реконструкциях и редизайне домов и квартир вы можете найти в нашей специальной рубрике «До и После». Вы можете оставлять комментарии к проектам, спрашивать детали, обращаясь к авторам проекта, запрашивать цену на реконструкцию у дизайн-студий и обсуждать плюсы и минусы конкретных решений. 

До встречи на homify!

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