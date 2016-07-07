​До и После: Новая жизнь в старой квартире

Ремонт – это всегда золотая середина между инновациями и традициями. Каждая квартира должна быть и современной, и достаточно комфортабельной по меркам конкретной семьи в традиционном смысле.
Студия Design Breathe Studio нашла для владельцев этой квартиры отличный компромисс между азиатским и международным современным интерьером и сделала это на основе черно-белой цветовой гаммы.
Узнать, чем закончился этот ремонт самой обычной квартиры в 30-40 летнем доме, вы сможете ниже, а пока – не забывайте, что и ваша квартира может преобразиться всего за пару месяцев, если вы станете клиентами настоящих профессионалов.
Еще 20 лет назад такая кухня владельцам казалась воплощением всех мечтаний – множество ящиков, удобное хранение, раковина у окна и идеальное новое состояние… Но теперь, спустя поколение, такие кухни вызывают гораздо меньше восторгов. Молодым хозяйкам хочется видеть кухню современной, минималистичной, «умной», со встроенной подсветкой и открытой планировкой.
Так, в дизайне интерьера этой кухни произошли радикальные перемены. Весь гарнитур был заменен, добавлен уголок кухонного острова напротив холодильника, а сам холодильник – встроен в декоративный модуль. Все элементы кухни выполнены в белом или сером, на фоне которых отлично смотрятся любые яркие оттенки.
Но еще более красивой и стильной вышла зона гостиной. Здесь металлические трендовые люстры в стиле лофт, деревянный стол с имитацией столешницы из слэба и легендарные пластиковые стулья из 60-х в США завоевывают приз зрительских симпатий! Над лавочкой – зона бара, с любимыми напитками и бокалами.
До редизайна спальня уже давно стала неудобным местом для жизни. Раскладной диван обветшал, старый шкаф смотрелся слишком громоздким, на балконе было реализовано хранение в шкафу, но количество мелких деталей было слишком большим.
Дизайнеры нашли идеальное решение проблемы хранения в этой спальне. Балкон был снабжен системой «теплого пола» и складными дверьми – теперь он открывается навстречу спальной зоне, которая выглядит очень минималистично. За изголовьем кровати – красивая гардеробная!
В маленькой гардеробной стоит всего лишь одни интегрированный шкаф-купе, а напротив ниши – большое зеркало в пол для того, чтобы увидеть эффектный результат.
В ранее очень сумбурной гостиной теперь царит атмосфера минимализма с долей люкса. Красивый глянец черной техники отлично сочетается с рамами остекления и линиями на кофейном столике. Правильно сбалансировать технику и цветовую гамму – очень важно в дизайне любой гостиной.
До ремонта в этой ванной комнате было мало места, хотя современный унитаз с различными функциями заслуживает вашего внимания. Здесь есть встроенное биде (без шланга, с краником), регулировка подачи воды в биде (напор), подогрев сидений, мыльная вода в биде, итоговый обдув, музыка. Такой унитаз в ванной комнате – прекрасная возможность вывести интерьер на новый уровень комфорта.
После редизайна владелец остановил свой выбор на более стандартном решении. Иногда процесс ремонта действительно включает в себя упрощение некоторых систем ради экономии. Все равно новое лучше старого, и новая глянцевая отделка, встроенная подсветка и красивая плитка того стоили!
Возвращаясь ко второму балкончику, который был остеклен с помощью дверей-слайдеров (перила из железа оставлены), утеплен, оборудован системой «теплого пола» и невероятной складной системой остекления со стороны комнаты, мы видим настоящее чудо в спальном районе!
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— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра;