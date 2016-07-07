​До и После: Новая жизнь в старой квартире

Ремонт – это всегда золотая середина между инновациями и традициями. Каждая квартира должна быть и современной, и достаточно комфортабельной по меркам конкретной семьи в традиционном смысле.

Студия Design Breathe Studio нашла для владельцев этой квартиры отличный компромисс между азиатским и международным современным интерьером и сделала это на основе черно-белой цветовой гаммы.

Узнать, чем закончился этот ремонт самой обычной квартиры в 30-40 летнем доме, вы сможете ниже, а пока – не забывайте, что и ваша квартира может преобразиться всего за пару месяцев, если вы станете клиентами настоящих профессионалов.