Проект загородного дома 100 кв. метров

Этот маленький загородный дом площадью 103 кв. метра выполнен студией CO-DesignStudio и является прекрасным примером минимализма в частной архитектуре. На первом этаже мы найдем кухню, гостиную и столовую, отдельную традиционную чайную на подиуме и прачечную, а на втором – две спальни, гардеробную и игровую для детей в лестничном холле.

Проект реализован в Японии в 2015 году в прекрасной местности, которая является районом, состоящим из современных коттеджей и не менее современных фермерских угодий.