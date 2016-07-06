Проект загородного дома 100 кв. метров

Этот маленький загородный дом площадью 103 кв. метра выполнен студией CO-DesignStudio и является прекрасным примером минимализма в частной архитектуре. На первом этаже мы найдем кухню, гостиную и столовую, отдельную традиционную чайную на подиуме и прачечную, а на втором – две спальни, гардеробную и игровую для детей в лестничном холле.
Проект реализован в Японии в 2015 году в прекрасной местности, которая является районом, состоящим из современных коттеджей и не менее современных фермерских угодий.
Узкий и простейший участок в 6 соток смог вместить в себя небольшой домик, место для парковки трех автомобилей, террасу и небольшую газонную площадку для игр детей. Как это получилось? Смотрите выше – в данном случае мы смотрим на дом со стороны дороги. На переднем плане мы найдем подъездную дорогу, которая является уже паркингом, под навесом и без навеса.
Слева – маленький палисадник, декорированный посадками кустарников и деревьев. Чуть дальше справа – две террасы при столовой и при гостиной (бетонная и деревянная) и газонная площадка для игр детей. На втором этаже виден узкий балкончик, который является частью двух спален.
Столовая вместе с зоной камина оформлена бетоном, обработанным специальным лаком для пола для того, чтобы можно было, не оставляя обувь на улице, просто зайти и сесть отдохнуть или пообедать прямо из сада. Такой вариант отлично подходит для дачи или загородного дома с несколькими активными детьми. Эта бетонная часть соединяется с зоной прихожей слева.
Войдя внутрь, мы видим зону кухни (на заднем плане в нише), гостиной (с голубым диванчиком), лестницы (слева) и дверь в душевую комнату с зоной прачечной. Слева находится на подиуме вторая гостиная – чайная, которая может использоваться как в традиционном варианте, так и для детской игровой.
Кухня совсем небольшая, но тем не менее имеет собственную кладовую с холодильником, стеллаж на азиатский манер (традиционная замена буфета) и стальной гарнитур с плитой, духовкой и раковиной.
Так эта столовая выглядит изнутри – на полочке слева будет стоять TV, а два дополнительных стула появятся здесь сразу после фото-съемки. Справа мы уже можем заметить границы чайной на подиуме.
Обычно двойные двери-слайдеры открываются лишь таким образом, что один блок накладывается на другой и ширина проема соответствует ширине одного блока. В данном случае оба блока могут сдвинуться в ниши в стене, что расширяет проем до двух блоков.
В спальне на втором этаже вас могут заинтересовать окна-слайдеры с выходом на балкон, которые базируются на внешнем модуле, поэтому открытая дверь представляется проемом, а не окном. Кроме того, здесь реализована система простейшей закрытой гардеробной в модуле слева – он имеет большую глубину и длину во всю стену, поэтому помогает организовать 90% хранения в спальне.
В ванной комнате мы найдем две зоны – одну с раковиной и унитазом, а вторую с душем и ванной чашей, которые имеют стеклянную дверь, хорошее естественное освещение и слив прямо в полу.
Еще один японский проект небольшого дома с аналогичной площадью вы можете найти в портфолио данной студии. Этот дом тоже выполнен в формате азиатского современного минимализма, имеет интегрированные матрасы-татами для чайной, подиумы с местами для дополнительного хранения и двери-слайдеры с выходом на узкие балконы-террасы.
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