До и После: Невероятная метаморфоза частного дома!

Этот небольшой частный дом раньше имел два уровня и не обустроенный чердак. Вы поразитесь, как сильно изменился облик этого дома после всех этапов реконструкции, отделки и оформления, которые были проведены под контролем дизайн-студии ACERTUS!

Если вы – владелец частного дома или коттеджа, который нуждается в ремонте или оформлении, вы тоже можете рассмотреть вариант найма дизайнера интерьера, который создаст для вас проект с учетом любимого стиля, бюджета, планировки дома.

А пока давайте посмотрим, как сильно может измениться дом, если над ним поработают профессионалы…