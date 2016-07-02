До и После: Невероятная метаморфоза частного дома!

Этот небольшой частный дом раньше имел два уровня и не обустроенный чердак. Вы поразитесь, как сильно изменился облик этого дома после всех этапов реконструкции, отделки и оформления, которые были проведены под контролем дизайн-студии ACERTUS!
Если вы – владелец частного дома или коттеджа, который нуждается в ремонте или оформлении, вы тоже можете рассмотреть вариант найма дизайнера интерьера, который создаст для вас проект с учетом любимого стиля, бюджета, планировки дома.
А пока давайте посмотрим, как сильно может измениться дом, если над ним поработают профессионалы…
Особое внимание дизайнера привлекла в этом доме нежилая мансарда, в интерьерах здесь достаточно высокие потолки, но нет ни утепления стен, ни отопления, ни водоснабжения или электричества.
Маленькая дыра в полу открывала доступ на чердак, который никогда еще не использовался на 100%. Дизайнером было решено оборудовать здесь мастер-сьют для семейной пары – здесь будет спальня, гардеробная и ванная комната на общей площади более 35 кв. метров!
Таким образом, половину пространства мансарды заняла потрясающая ванная комната. От спальни она отгорожена лишь частично, душевая кабина шикарно расположена в нише у окна, а простор этого интерьера просто поражает! Стильная оттенки, красивая тумба для раковины, зеркало с подсветкой и встроенные сливы здесь смотрятся тоже очень неплохо.
Между ванной комнатой и спальней, слева от раковины, мы найдем гардеробную. Всего здесь 6 шкафов различных размеров, которые вмещают все вещи супружеской пары, а в спальне есть тумбы, комод и еще два шкафа – в коридоре.
Изначально дом был достаточно непримечательным – стандартный модерн с легким налетом традиционного средиземноморского стиля с арабскими деталями. Сам дом был построен в 80-х и с тех пор ремонтировался лишь частично.
После покраски фасадов в белый, замены всех окон и дверей на элементы с черными рамами и дополнительного оформления экстерьера этот дом начал напоминать пляжную виллу!
Внизу двери-слайдеры выходят в столовую, справа – кухня, в дальнем конце дома на первом этаже – гостиная. На втором этаже – две детских спальни над террасой, а ванная комната с лестницей – на заднем плане. На третьем этаже вы можете увидеть под крышей то самое окно в ванной комнате.
Эта кухня уже явно прошла этапы новизны, легкой ностальгии и непрактичности и нуждалась в редизайне. Как и в дизайне экстерьера, традиционный стиль здесь будет заменен на минимализм.
Перепланировка первого уровня заключала в себя объединение зоны кухни и столовой. Между ними теперь – барная стойка.
На втором этаже – две спальни, которые станут детскими комнатами! У них общая ванная комната, которую вы найдете ниже.
Одна из детских (для младшей дочери) создана в розовых тонах, она имеет встроенный гардероб шириной около 2,5 метров.
Девочка сама выбирала цветовую гамму и получила обворожительную сиреневую сказку в лучших традициях Disney.
Обычная ванная комната имеет очень маленькую площадь и вряд ли в изначальном состоянии подходит для использования детьми.
После редизайна ванная комната увеличилась почти вдвое за счет перепланировки, получила хорошее освещение, современную отделку и две раковины для обоих детей.
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