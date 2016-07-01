​13 стилей в дизайне парадного входа

Если вы ищите простую и надежную схему оформления красивого парадного входа в дом, вам обязательно пригодится наша статья, которая покажет вам возможности различных стилей.
Современный модерн основан на простых линиях, четких контурах, геометричности и прямоугольниках. В дизайне используется нейтральная цветовая гамма, максимум, с одним ярким акцентом. Такой порядок позволяет сделать образ вашего дома стильным и современным, а также расслабляющим взгляд.
Важно, что в модерне основную роль играют конструктивные элементы, а цвета оконных рам, дверей, фасада и кровли строго учтены в дизайн-проекте, вплоть до полутонов.
Современная эклектика может сочетать бетон и стекло, яркие фрески и панно с металлом и железом. Правда, эклектика является достаточно сложным вариантом оформления и поручать ее следует лишь профессионалу.
Тем не менее, если вы хотите создать необычный образ парадного входа или тематический, данный стиль – весь к вашим услугам.
Немного цветной мозаики и арабских орнаментов, железные рамы и матовое стекло, красные и охристые оттенки и много керамики – средиземноморский стиль даже в современной вариации является очень колоритным решением задачи.
Стиль минимализм во многом может напомнить вам модерн из-за наличия строгой цветовой гаммы и нейтрального образа, но в нем гораздо легче различить азиатские нотки – в декоре, ландшафтном дизайне. Например, имитация сада камней, скульптура Будды, темное дерево с атмосферой SPA рядом с бетоном – то, что делает стиль более узнаваемым.
Тропический стиль основывается на имитации ценных пород дерева, сочных, ярких оттенках и больших открытых пространствах. Он может напоминать эко-стиль, но будто в люксовой вариации, и пляжный, если основан на прибрежном образе жизни. Тропический стиль гордится своей природной основой и в современном образе очень практичен.
Такие урбанистические и брутальные стили, как индастриал и лофт, тоже могут помочь вам оформить парадный вход. Вам пригодится бетон, железо и сталь, глянцевые поверхности, а также встроенная подсветка, серая или черная основа и красный кирпич.
Люксовый латиноамериканский модерн выглядит в дизайне этого парадного входа просто прекрасно – он гламурный, стильный, современный, но при этом очень позитивный и привлекательный. Здесь вам нужны современные технологии, встроенная подсветка, светлая цветовая гамма с простыми оттенками и глянцевые эффекты.
Американское крыльцо, внушающее не только доверие и уважение к владельцу дома, но еще и представляющее просто очень красивый элемент в архитектуре, основан на козырьке, опирающемся на колонны, большой двустворчатой двери с окнами по сторонам и ступенях с коваными или деревянными перилами. Американское крыльцо большое и просторное и всегда является фокусной точкой.
Современный стиль ар-деко, который нередко можно встретить в дизайне вилл в Испании, Флориде, Бразилии и Австралии, выглядит как модерн 60х, яркой украшенный блестками, гламурными элементами и другими роскошными деталями. Среди явных признаков ар-деко – изогнутые линии, цветное бирюзовое стекло, большие форматы и объемы, часто – большие участки с глухими фасадами и общее ощущение «дома-конструктора».
Очень колоритный, иногда драматичный, но всегда изысканный колониальный испанский стиль основан на черепичной крыше, теплых кофейных или охристых оттенках и черных декоративных элементах. Ковка, мозаика, вытянутая форма дверей и окон, арочные своды и слегка средневековая атмосфера ждут вас на пороге такого дома.
Строгая геометричность, встречающая вас черно-белая шахматка или мрамор в холле, красивые карнизы и белая расстекловка на окнах – то, что делает французский стиль столь узнаваемым. Двойные распашные двери с кованым декором и геометричные клумбы прилагаются.
Стиль рустик в оформлении парадного входа может быть основан как на древесине, так и на кирпиче. Главной деталью здесь являются окна и двери, выполненные, как правило, из древесины, а также яркие акценты в оформлении (в данном случае, например, голубой).
Люксовый азиатский тропический стиль в дизайне экстерьера выглядит как восточное шале – в нем есть динамика, дерево и камень, очаровательная подсветка и брутальность большого дома.
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