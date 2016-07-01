​13 стилей в дизайне парадного входа

Современный модерн основан на простых линиях, четких контурах, геометричности и прямоугольниках. В дизайне используется нейтральная цветовая гамма, максимум, с одним ярким акцентом. Такой порядок позволяет сделать образ вашего дома стильным и современным, а также расслабляющим взгляд.

Важно, что в модерне основную роль играют конструктивные элементы, а цвета оконных рам, дверей, фасада и кровли строго учтены в дизайн-проекте, вплоть до полутонов.