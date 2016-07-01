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До и После: Из простой квартиры в технологичную

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO Гостиная в стиле модерн
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Копишь на первый взнос, берешь ипотеку, получаешься договор и ключи и думаешь, что вот она – твоя любимая квартира в новостройке, и ничего тебе больше не нужно! А потом оказывается, что, чтобы в ней удобно жить на современном уровне, без дизайнера просто не обойтись. Ведь так хочется использовать абсолютно все возможности, новые технологии и умные решения!

Студия LTAB/LABSTUDIO создала для этой новой квартиры потрясающее решение в зоне кухни-гостиной. Она нашла уязвимые места, замаскировала их, взяла плюсы и увеличила их вдовое! Посмотрим, как?

​До: большая комната с одним окном

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO Гостиная в стиле модерн
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

Одним из минусов было то, что дальняя часть большой комнаты (кухни-гостиной) оставалась всегда плохо освещена естественным светом. Здесь не просто было темно, а ощущалась слегка враждебная атмосфера. Скомпенсировать это было решено встроенной системой хранения глубиной около 1 метра вдоль всей задней стены. В ней разместилась кладовая, модуль для кухни с духовым шкафом, прачечная, холодильник, буфет, бытовое хранение и гардеробная зона. Формируют эту зону перегородки из гипсокартона и двери-слайдеры со стильными принтами-граффити.

​После: комната с системой хранения

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO Гостиная в стиле модерн
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

Именно так она выглядит из зоны гостиной и имеет общую площадь около 8 кв. метров. Такая ниша могла бы успешно организовать хранение не только на кухне, но и в гостиной, прихожей, спальне, детской. Всего лишь 1 метр с одной из сторон комнаты, две двери-слайдера, и у вас в доме есть потрясающая гардеробная, которая к тому же невидима при закрытом формате!

Кроме того, эта гостиная оформлена в стиле европейский урбан. Она лаконична, имеет всего один цветовой акцент и серо-бежевую цветовую гамму. Модульный диван является мобильным и отлично отражает желание владельца собирать гостей, на кухне мы видим лишь лаконичные формы и стремление к минимализму, а шикарная подсветка в потолке выглядит феерически, благодаря стильном решению – зона кухни и столовой будто отделена от гостиной полосой неоновой нити.

Отлично подобрана и столовая группа – все линии в дизайне стола и стульев тонкие, размер ножек минимальный, поэтому такая столовая в уголке смотрится стильном и аккуратно.

Гламурный ковер у дивана – очень важный тренд в дизайне интерьера современной квартиры. Высокий ворс и буквально плюшевая мягкость позволяют превратить любую новую и современную квартиру в оазис спокойствия, расслабленности и отдыха! Такой ковер в буквальном смысле могут спасти ваши выходные.

​Дизайн кухни

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO Кухня в стиле модерн
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

Кухня выполнена на основе белых матовых фасадов и белой столешницы. Кухонный фартук здесь очень низкий – около 18 см в высоту от уровня столешницы. Рациональность расположения функциональных зон практически безупречна, а это важно, ведь на маленькой площади важны каждые 10 сантиметров! Раковина здесь расположилась в углу, плита – в модуле слева, а холодильник и духовка – в закрывающемся модуле справа.

​Дизайн-проект и визуализация

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO Кухня в стиле модерн
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

Так выглядел проект этой стильной столовой. Изменился лишь принт дверей-слайдеров, тип столовой группы, а небольшая надстройка барной стойки стала декоративным сервировочным элементом, а не настоящей зоной бара. Вытяжка для плиты тоже была смонтирована в другом формате – она выступает из потолка, что смотрится действительно очень современно и стильно.

​Итог

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO Гостиная в стиле модерн
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

В итоге владелица этой квартиры получила очень стильное решение, которое позволило из большой комнаты с одним окном и плохим освещением сделать шикарную современную студию!

Далее на homify:

— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра;

— Идеи дизайна красивой кухни.

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