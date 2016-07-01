До и После: Из простой квартиры в технологичную

Именно так она выглядит из зоны гостиной и имеет общую площадь около 8 кв. метров. Такая ниша могла бы успешно организовать хранение не только на кухне, но и в гостиной, прихожей, спальне, детской. Всего лишь 1 метр с одной из сторон комнаты, две двери-слайдера, и у вас в доме есть потрясающая гардеробная, которая к тому же невидима при закрытом формате!

Кроме того, эта гостиная оформлена в стиле европейский урбан. Она лаконична, имеет всего один цветовой акцент и серо-бежевую цветовую гамму. Модульный диван является мобильным и отлично отражает желание владельца собирать гостей, на кухне мы видим лишь лаконичные формы и стремление к минимализму, а шикарная подсветка в потолке выглядит феерически, благодаря стильном решению – зона кухни и столовой будто отделена от гостиной полосой неоновой нити.

Отлично подобрана и столовая группа – все линии в дизайне стола и стульев тонкие, размер ножек минимальный, поэтому такая столовая в уголке смотрится стильном и аккуратно.

Гламурный ковер у дивана – очень важный тренд в дизайне интерьера современной квартиры. Высокий ворс и буквально плюшевая мягкость позволяют превратить любую новую и современную квартиру в оазис спокойствия, расслабленности и отдыха! Такой ковер в буквальном смысле могут спасти ваши выходные.