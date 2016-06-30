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Современный деревенский дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projeto, FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO Дома в колониальном стиле
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То, как выглядит этот деревенский дом, наверняка вас порадует. Он просторный, практичный, современный, имеет все необходимые коммуникации и даже больше, а также выполнен профессиональными архитекторами, строителями и дизайнерами.

Студия FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO представляет нам один из таких проектов – деревенский дом, в котором жить удобнее, чем в городской квартире. Возможно, именно он вдохновит вас на мысли о том, что жизнь в теплой стране или просто в более теплом регионе подходит вам больше, чем что-либо иное. Посмотрим?

​Дизайн фасадов

Projeto, FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO Дома в колониальном стиле
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

Комбинированная отделка на основе кирпича, двух типов декоративного камня и красивых деревянных окон с частой расстекловкой выглядит на этой красочной поляне очень атмосферно. Здесь растут кипарисы, на заднем плане виден густой лес, а окна имеют еще одно преимущество – они являются слайдерами и помогают в хорошую погоду открыть гостиную навстречу природе.

​Столовая

Projeto, FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO Столовая комната в колониальном стиле
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

Шикарная столовая с панорамным остеклением от пола до потолка смотрится в этом проекте просто невероятно. Здесь царит атмосфера в стиле тропического рустика, а плетеный навес подразумевает, что данная комната является летней. На террасе есть еще один навес – более современный, а над окнами мы можем видеть оригинальную балку перекрытий. В столовой есть и встроенный модуль для декора и аксессуаров, над ним спрятан за экраном кондиционер, без которого летом здесь просто не обойтись!

​Деревенская летняя кухня

Projeto, FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO Кухня в колониальном стиле
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

Настоящая деревенская кухня не возможна без настоящей печи, старого деревянного буфета, маленьких самодельных полочек и окон с узкими подоконниками! Здесь, на этой кухне, кажется, 20-ый век никогда не уходил и мы переносимся прямо в его начало.

​Современная кантри-кухня

Projeto, FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO Кухня в колониальном стиле
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

Основной же кухней в этом доме является эта – с яркой отделкой в винном цвете, гарнитуром на основе общего глиняного каркаса и интегрированных ящиков и дверей, с большими потолками под скатом крыши и современной техникой! Очень красиво здесь выглядят полочки вдоль окна справа, кухонный фартук на основе керамической плитки с растительным узором и кровля, оформленная в интерьере в белый и добавляющая этой кухне особого простора.

Столовая

Projeto, FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO Столовая комната в колониальном стиле
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

Столовая, деревенская и современная кухни в этом проекте находятся в соседних комнатах. Вместе они создают комплекс для приятной жизни большой семьи на природе – в окружении красивых пейзажей, с домашними блюдами на столе и в дружной большой компании.

​Уголок бара

Projeto, FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO Коридор, прихожая и лестница в колониальном стиле
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

 В гостиной возле лестницы мы найдем уголок бара на консольном столике в стиле рустик, чуть дальше – настоящий бар с холодильником и барной стойкой, полочками для спиртного и детских газированных напитков.

​Кирпичный и деревенский

Projeto, FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO Дома в колониальном стиле
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

В этом доме прекрасно сочетаются элементы кантри, современная техника и колорит теплого климата. Иметь такой где-нибудь у моря, возле Сочи, в Турции или Греции – настоящее счастье! Подумать о покупке никогда не поздно, ведь стоимость подобных приобретений начинаются всего лишь от 2-4 млн. рублей в разных теплых регионах мира.

Если вам нравится этот проект коттеджа, вы можете начать собирать Книги Идей с лучшими для вас проектами, подходящими идеями и решениями в дизайне загородного дома. Сделать это можно сразу после регистрации на homify, количество Книг и фотографий для всех участников сообщества – не ограничено. Кроме того, вы сможете оставлять авторские комментарии, участвовать в обсуждении проектов, стилей и идей и быть полноценным членом нашей команды!

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