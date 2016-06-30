Современный деревенский дом

То, как выглядит этот деревенский дом, наверняка вас порадует. Он просторный, практичный, современный, имеет все необходимые коммуникации и даже больше, а также выполнен профессиональными архитекторами, строителями и дизайнерами.

Студия FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO представляет нам один из таких проектов – деревенский дом, в котором жить удобнее, чем в городской квартире. Возможно, именно он вдохновит вас на мысли о том, что жизнь в теплой стране или просто в более теплом регионе подходит вам больше, чем что-либо иное. Посмотрим?