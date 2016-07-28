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Из сельского ангара в современный дом

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House near Poznan, Neostudio Architekci Neostudio Architekci Дома в стиле модерн
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Дом из серии homify 360 °, с которым мы хотим вас сегодня познакомить расположен на потрясающем участке вблизи города Познань. Раньше эта территория принадлежала сельскохозяйственному университету, а здание использовалось для сушки зерна и семян. Дополнительным преимуществом этого участка площадью 1300 м2 является его уединенность. Он со всех сторон окружен лесом.

Перед местными архитекторами из Neostudio стояла непростая задача: владельцы хотели превратить старое ветхое здание для сушки семян в функциональный стильный дом. Архитекторы решили провести реконструкцию в два этапа. Во-первых, обновить и модернизировать существующий объект, а, во-вторых, пристроить к нему новый объем, который бы обогатил весь проект и подчеркнул его современный характер.

В итоге перед нами дом разделенный на два четко обозначенных объема. Каждый из них отличается друг от друга по внешнему виду и функции. Часть с деревянным фасадом имеет открытую планировку и состоит из гостиной, кухни и столовой. В старой части на первом этаже был оборудован гараж, а на втором расположились спальни. Отделка фасада натуральными материалами и большие окна помогают интегрировать дом в природное окружение.

Реконструкция существующего объема

House near Poznan, Neostudio Architekci Neostudio Architekci Дома в стиле модерн
Neostudio Architekci

House near Poznan

Neostudio Architekci
Neostudio Architekci
Neostudio Architekci

Архитекторы Bartosz Jarosz и Paweł Świerkowski вдохнули новую жизнь в пустынные стены сельского здания. Существующий объем кубической формы, по замыслу архитекторов, должен был служить нейтральным фоном для нового современного пристроя. На первом этаже расположены гараж и подсобные помещения. Фасад здания оштукатурен и покрашен в однородный белый цвет. 

Новый пристрой

House near Poznan, Neostudio Architekci Neostudio Architekci Дома в стиле модерн
Neostudio Architekci

House near Poznan

Neostudio Architekci
Neostudio Architekci
Neostudio Architekci

Новый пристрой стилистически и визуально, можно сказать, полностью отрезан от модернизированного здания старой сушилки, хотя фактически является его продолжением. В результате объем дома делится на две контрастные части. Фасад нового пристроя отделан деревом и имеет большие окна, которые выходят в прекрасный сад. Как мы уже говорили, здесь находится гостиная, кухня и столовая, которые представляют собой одно большое открытое пространство. Еще тут имеется лестница на второй этаж куба, которая соединяет старое и новое.

Открытая планировка

House near Poznan, Neostudio Architekci Neostudio Architekci Гостиная в стиле модерн
Neostudio Architekci

House near Poznan

Neostudio Architekci
Neostudio Architekci
Neostudio Architekci

Дизайн интерьера был разработан той же командой архитекторов из Neostudio. Жилая площадь имеет полностью открытую планировку без каких-либо стен и перегородок. В качестве основного цвета выбран белый. Дизайнеры применили его к полу, стенам, потолку и кухонному гарнитуру с камином. 

В общем, интерьер достаточно минималситичен, за исключением зоны гостиной. Тут мы видим шикарный эксперимент с цветом, формой и фактурой, что визуально отделяет гостиную от общего пространства. Классическая мягкая мебель интенсивных цветов выглядит просто волшебно, а хулиганский журнальный столик с травой является, пожалуй, самым необычным предметом во всемт доме. Панорамные окна наполняют комнату большим количеством естественного света и открывают прекрасный вид на лес вокруг.  

Черно-белая кухня

House near Poznan, Neostudio Architekci Neostudio Architekci Кухня в стиле модерн
Neostudio Architekci

House near Poznan

Neostudio Architekci
Neostudio Architekci
Neostudio Architekci

Как и во всем пристрое полы на кухне выполнены из современного материала – полиуретана. Полиуретановые наливные полы очень практичны и прекрасно подойдут для любого помещения. На кухне мы видим сочетание матовых и глянцевых белых поверхностей, а также контрастную грифельную стену для записей, что очень удобно. Черно-белое сочетание всегда в моде и дизайнеры поспешили им воспользоваться. Размеры кухни позволили разместить остров, который выполняет сразу несколько функций: барный стол, стол для готовки, место хранения и варочная поверхность.

Столовая

House near Poznan, Neostudio Architekci Neostudio Architekci Столовая комната в стиле модерн
Neostudio Architekci

House near Poznan

Neostudio Architekci
Neostudio Architekci
Neostudio Architekci

К кухне примыкает столовая с большим массивным обеденным столом для всей семьи. Вокруг стола расположены стулья из белой пластмассы в минималистическом стиле, которые придают пространству уникальность и некую эклектичность. Также на себя обращают внимание светильники в промышленном стиле. Синий цвет они позаимствовали у мягкой мебели в гостиной. За счет этого пространство выглядит единым целым. Визуально зона столовой и гостиной разделены камином. 

Гостиная

House near Poznan, Neostudio Architekci Neostudio Architekci Гостиная в стиле модерн
Neostudio Architekci

House near Poznan

Neostudio Architekci
Neostudio Architekci
Neostudio Architekci

Мягкая мебель в гостиной антикварная. Она была отреставрирована и обшита новой велюровой обивкой эклектичного цвета. Так старый мебельный комплект превратился в ультрасовременный. Его в свою очередь дополняет инновационный журнальный столик, который покрыт настоящей травой! Время от времени его нужно поливать и следить за тем, чтобы он получал достаточно света. Мобильность ему обеспечивают маленькие колесики. С таким столиком вы можете устроить пикник на траве в любое время суток и вне зависимости от погоды. Замечательная идея, не правда ли? 

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Коридор и лестница

House near Poznan, Neostudio Architekci Neostudio Architekci Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Neostudio Architekci

House near Poznan

Neostudio Architekci
Neostudio Architekci
Neostudio Architekci

Фасад отреставрированной части дома покрыт минеральной штукатуркой, а новый пристрой обшит сибирской лиственницей, но внутри эти два объема сливаются в единое целое. Разделяет их (или объединяет?) только  воздушная лестница, которая ведет на второй этаж в жилые комнаты. Ступеньки сделаны из светлого дуба и практически парят в воздухе. Продолговатый световой люк над лестницей пропускает дополнительный свет и делает пространство коридора более привлекательным и уютным. 

Деревянная терраса

House near Poznan, Neostudio Architekci Neostudio Architekci Дома в стиле модерн
Neostudio Architekci

House near Poznan

Neostudio Architekci
Neostudio Architekci
Neostudio Architekci

Со стороны нового пристроя была обустроена просторная открытая терраса с деревянным настилом. Она словно является горизонталным продолжением фасада. В теплые летние и весенние деньки можно открыть большие раздвижные окна и объединить сад с интерьером дома. 

Еще больше интересных проектов от польских архитекторов вы найдете перейдя по ссылкам:

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