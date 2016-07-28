Из сельского ангара в современный дом

Дом из серии homify 360 °, с которым мы хотим вас сегодня познакомить расположен на потрясающем участке вблизи города Познань. Раньше эта территория принадлежала сельскохозяйственному университету, а здание использовалось для сушки зерна и семян. Дополнительным преимуществом этого участка площадью 1300 м2 является его уединенность. Он со всех сторон окружен лесом.

Перед местными архитекторами из Neostudio стояла непростая задача: владельцы хотели превратить старое ветхое здание для сушки семян в функциональный стильный дом. Архитекторы решили провести реконструкцию в два этапа. Во-первых, обновить и модернизировать существующий объект, а, во-вторых, пристроить к нему новый объем, который бы обогатил весь проект и подчеркнул его современный характер.