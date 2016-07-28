Из сельского ангара в современный дом

Дом из серии homify 360 °, с которым мы хотим вас сегодня познакомить расположен на потрясающем участке вблизи города Познань. Раньше эта территория принадлежала сельскохозяйственному университету, а здание использовалось для сушки зерна и семян. Дополнительным преимуществом этого участка площадью 1300 м2 является его уединенность. Он со всех сторон окружен лесом.
Перед местными архитекторами из Neostudio стояла непростая задача: владельцы хотели превратить старое ветхое здание для сушки семян в функциональный стильный дом. Архитекторы решили провести реконструкцию в два этапа. Во-первых, обновить и модернизировать существующий объект, а, во-вторых, пристроить к нему новый объем, который бы обогатил весь проект и подчеркнул его современный характер.
В итоге перед нами дом разделенный на два четко обозначенных объема. Каждый из них отличается друг от друга по внешнему виду и функции. Часть с деревянным фасадом имеет открытую планировку и состоит из гостиной, кухни и столовой. В
старой части на первом этаже был оборудован гараж, а на втором расположились спальни. Отделка фасада натуральными материалами и большие окна помогают интегрировать дом в природное окружение.
Архитекторы Bartosz Jarosz и Paweł Świerkowski вдохнули новую жизнь в пустынные стены сельского здания. Существующий объем кубической формы, по замыслу архитекторов, должен был служить нейтральным фоном для нового современного пристроя. На первом этаже расположены гараж и подсобные помещения. Фасад здания оштукатурен и покрашен в однородный белый цвет.
Новый пристрой стилистически и визуально, можно сказать, полностью отрезан от модернизированного здания старой сушилки, хотя фактически является его продолжением. В результате объем дома делится на две контрастные части. Фасад нового пристроя отделан деревом и имеет большие окна, которые выходят в прекрасный сад. Как мы уже говорили, здесь находится гостиная, кухня и столовая, которые представляют собой одно большое открытое пространство. Еще тут имеется лестница на второй этаж
куба, которая соединяет
старое и
новое.
Дизайн интерьера был разработан той же командой архитекторов из Neostudio. Жилая площадь имеет полностью открытую планировку без каких-либо стен и перегородок. В качестве основного цвета выбран белый. Дизайнеры применили его к полу, стенам, потолку и кухонному гарнитуру с камином.
В общем, интерьер достаточно минималситичен, за исключением зоны гостиной. Тут мы видим шикарный эксперимент с цветом, формой и фактурой, что визуально отделяет гостиную от общего пространства. Классическая мягкая мебель интенсивных цветов выглядит просто волшебно, а хулиганский журнальный столик с травой является, пожалуй, самым необычным предметом во всемт доме. Панорамные окна наполняют комнату большим количеством естественного света и открывают прекрасный вид на лес вокруг.
Как и во всем пристрое полы на кухне выполнены из современного материала – полиуретана. Полиуретановые наливные полы очень практичны и прекрасно подойдут для любого помещения. На кухне мы видим сочетание матовых и глянцевых белых поверхностей, а также контрастную грифельную стену для записей, что очень удобно. Черно-белое сочетание всегда в моде и дизайнеры поспешили им воспользоваться. Размеры кухни позволили разместить остров, который выполняет сразу несколько функций: барный стол, стол для готовки, место хранения и варочная поверхность.
К кухне примыкает столовая с большим массивным обеденным столом для всей семьи. Вокруг стола расположены стулья из белой пластмассы в минималистическом стиле, которые придают пространству уникальность и некую эклектичность. Также на себя обращают внимание светильники в промышленном стиле. Синий цвет они позаимствовали у мягкой мебели в гостиной. За счет этого пространство выглядит единым целым. Визуально зона столовой и гостиной разделены камином.
Мягкая мебель в гостиной антикварная. Она была отреставрирована и обшита новой велюровой обивкой эклектичного цвета. Так старый мебельный комплект превратился в ультрасовременный. Его в свою очередь дополняет инновационный журнальный столик, который покрыт настоящей травой! Время от времени его нужно поливать и следить за тем, чтобы он получал достаточно света. Мобильность ему обеспечивают маленькие колесики. С таким столиком вы можете устроить пикник на траве в любое время суток и вне зависимости от погоды. Замечательная идея, не правда ли?
Фасад отреставрированной части дома покрыт минеральной штукатуркой, а новый пристрой обшит сибирской лиственницей, но внутри эти два объема сливаются в единое целое. Разделяет их (или объединяет?) только воздушная лестница, которая ведет на второй этаж в жилые комнаты. Ступеньки сделаны из светлого дуба и практически парят в воздухе. Продолговатый световой люк над лестницей пропускает дополнительный свет и делает пространство коридора более привлекательным и уютным.
Со стороны нового пристроя была обустроена просторная открытая терраса с деревянным настилом. Она словно является горизонталным продолжением фасада. В теплые летние и весенние деньки можно открыть большие раздвижные окна и объединить сад с интерьером дома.
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