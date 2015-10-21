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Фальшпанели для кухни

АлёнаЧубукова АлёнаЧубукова
Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 Кухня в стиле модерн
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В деле декора кухни не так давно появился новый игрок: фальшпанели. Это стеновая плита, состоящая из однородного материала (от ПВХ до стекла), предназначена для того, чтобы задекорировать лишние проемы между предметами мебели, скрыть неэстетичные провода и трубы, а так же дефекты стен. Материал для фальшпанелей чаще всего используется идентичный фасадам мебели или оформлению стен. Фальшпанели сегодня – это оптимальная замена керамической плитке. 

В нижней части гарнитура фальшпанели отлично скрывают ножки шкафов, в верхней – служит, в первую очередь, для эстетического наполнения интерьера. В соответствии с назначением, фальшпанели делятся на два вида по типу крепления: съемные (на магнитах) и прочно зафиксированные. Первый случай идеален, если панель декорирует трубы или другие технические устройства, к которым время от времени нужен доступ. 

Фальшпанели – это своеобразный фартук на стене, ведь он принимает на себя все загрязнения от процесса готовки. В них крепят розетки, выключатели, светильники, за ними проводят провода и скрывают трещины. Дело дизайнера – подобрать подходящий материал и цвет, чтобы фальшпанели органично вписались в интерьер кухни, непременно украсив его. 

Красный цвет как акцент

Яркий, сложный, всеми любимый Ход Конем, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Кухни в эклектичном стиле
YOUSUPOVA

Яркий, сложный, всеми любимый Ход Конем

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

В интерьере кухни кухни на фото мы видим яркий цветовой акцент – красный цвет, разлитый сразу в нескольких предметах. Стандартные белоснежные фасады отлично гармонируют с деревянными столешницами и создают традиционную атмосферу. Однотонные фальшпанели органично смотрятся на фоне типичного кухонного гарнитура.

Один из самых популярных материалов для фальшпанелей – это, конечно, натуральное дерево. В частности, используется дуб, кедр, клен, ольха и т.д. В классической кухне такие панели смотрятся наиболее уместно. Помимо экологичности, обработанная воском и особыми веществами древесина не пропускает влагу и устойчива к высоким температурам, а так же гарантированно долго прослужит, благодаря своим изначальным свойствам. 

В качестве материалов для фальшпанелей гораздо реже предыдущих используют бетон, гранит, ребристый облицовочный камень с небольшими углублениями, металлическую мозаику с темной затиркой. Работа с подобными материалами требует непосредственного участия профессионалов, поэтому без специалистов здесь не обойтись. Установщики легко вмонтируют фальшпанели без единого зазора, поскольку владеют технологией укладки нестандартных материалов. 

Ультрасовременный модерн

Проект 4х комнатной квартиры, Инна Михайская Инна Михайская Кухня в стиле модерн Черный
Инна Михайская

Проект 4х комнатной квартиры

Инна Михайская
Инна Михайская
Инна Михайская

Потрясающая современная кухня выполнена в черно-белых тонах, а фальшпанели зеленого-синих цветов прекрасно дополняют эту атмосферу. Стильное оформление кухни соответствует модным тенденциям и уравновешивает даже черный цвет в интерьере. Подвесные светильники прекрасно гармонируют с необычной формой вытяжки над плитой. 

Узнайте, как выбрать стеновые панели из нашей статьи. 

Еще один популярный материал для фальшпанелей – это обычный ДСП. Это бюджетный вариант, доступный для большинства. Тем не менее, он имеет свои недостатки: не выдерживает резкие скачки температур и сильных внешних повреждений. Так же ДСП не стоит чистить с помощью бытовой химии, достаточно теплой воды и абразивной стороны губки.

Модная отделка лофта

КВАРТИРА ДЛЯ МОЛОДОЙ ПАРЫ В КРАСНОДАРЕ, Домрачева Екатерина Домрачева Екатерина Кухня в стиле лофт
Домрачева Екатерина

КВАРТИРА ДЛЯ МОЛОДОЙ ПАРЫ В КРАСНОДАРЕ

Домрачева Екатерина
Домрачева Екатерина
Домрачева Екатерина

Лаконичные натуральные оттенки удачно гармонируют с имитацией кирпичной кладки и матовыми фасадами. Со вкусом отделанная кухня создает впечатление суперфункционального пространства, которое, несмотря на отсутствие деталей, приятно удивляет своей атмосферой. Освещение организовано в строгом порядке: светильники расположены один за другим. Непосредственно над рабочей зоной закреплены небольшие светильники – это обеспечивает комфортную работу на кухне в любое время суток.

Материал, набирающий популярность у потребителей – привычный ПВХ, разбавленный смягчителями. Такие фальшпанели отличительны тем, что довольно гигиеничны, просты в уходе и абсолютно экологичны. Они так же обладают прочностью, устойчивостью к механическим повреждениям и солнечным лучам. Панели ПВХ декорируют под природные покрытия: камень, дерево, кирпичная кладка и т.д.

Мозаичная фальшпанель

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura Кухня в рустикальном стиле
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

Удивительно яркая кухня замечательна своим разнообразием. Разноцветная мозаика, украшающая всю стену по периметру, обращает на себя все внимание и является основным декоративным акцентом. Важно, что все элементы мозаики очень красочные, с узорами и значительно отличающиеся друг от друга.

Кухонная панель и столешница красного цвета замечательно смотрятся с традиционными фасадами. Напольное покрытие по цвету потрясающе гармонирует с фасадами натурального цвета и наполняет комнату теплыми оттенками.

Стеклянные фальшпанели отлично украшают кухонные стены, обычно обеспечны дополнительной подсветкой и фотопечатью. Стекло экологично, довольно прихотливо в уходе (непросто добиться прозрачности панелей, без неприятных разводов), спокойно относится к влаге и резкой перемене температур. Подобный материал обладает невысокой прочностью, но в то же время значительной износостойкостью из-за применения  закаленного стекла и внешней привлекательностью.

Стильная однотонность

APARTAMENT W SZCZECINIE, ARCHINSIDE STUDIO KATARZYNA PARZYMIES ARCHINSIDE STUDIO KATARZYNA PARZYMIES Кухня в стиле модерн
ARCHINSIDE STUDIO KATARZYNA PARZYMIES

ARCHINSIDE STUDIO KATARZYNA PARZYMIES
ARCHINSIDE STUDIO KATARZYNA PARZYMIES
ARCHINSIDE STUDIO KATARZYNA PARZYMIES

Стильная кухня в стиле минимализма отлично включает в себя однотонную фальшпанель красного цвета. Обилие оттенков белого подходящим образом контрастирует с черной столешницей и элементами интерьера. Металлические и деревянные элементы так же уместны в этой компактной кухне.

Прекрасная орхидея полноценно украшает столешницу, другой декор в этой обстановке будет даже лишним. Действительно, дизайнеры идеально оформили эту комнату, наполнив ее белым цветом, несмотря на его маркость и сильную подверженность загрязнениям. Красный цвет фальшпанели потрясающим цветовым акцентом смотрится на фоне белоснежного. Хотя стоит учесть, что глянцевая поверхность панели требует внимательного ухода и не терпит жирных пятен.

Нержавающая сталь так же используется для изготовления металлических фальшпанелей. На материал можно с легкостью нанести любой понравившийся узор или надпись. Металл закономерно не реагирует перепады температур, влажность и повреждения. Подобному материалу не страшна коррозия, средства бытовой химия и прочие факторы воздействия. В то же время металл не должен соприкасаться с огнем – открытый огонь значительно повредит материал.

Фальшпанели под искусственный камень

Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 Кухня в стиле модерн
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Современный стиль оформления кухни чувствуется даже в деталях: даже смеситель и выключатели выглядят как последнее слово техники. Отделка стены под ребристый камень (это и есть фальшпанель) демонстрирует удачное дизайнерское решение, а контраст черного и белого цветов в полной мере оживляет модерновую кухню.

Важно помнить, что, если для фальшпанелей вы выбираете керамику или стекло, эта часть кухни автоматически приобретает нарядный вид и значительно выделяется на фоне остальных элементов интерьера. Стекло удачно использовать при малом количестве естественного света, ведь неяркие лучи, играя на стеклянной поверхности, автоматически увеличат количество света в кухне.

В плане монтажа фальшпанели для кухни не имеют какие-либо серьезных особенностей. Процесс включает в себя три этапа: подготовка, разметка и непосредственная сборка. На первой стадии необходимо выровнять стену, к примеру, с помощью штукатурки.

Разметка позволяет подготовить поверхность к установке реек и каркаса. Завершающая стадия так же довольно проста, с ней справится даже начинающий мастер. К каркасу через рейку просто крепятся панели с помощью саморезов. После установки фальшпанелей можно навешивать шкафчики кухонного гарнитура.

Современный коттедж для отдыха

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