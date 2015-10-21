Фальшпанели для кухни

В деле декора кухни не так давно появился новый игрок: фальшпанели. Это стеновая плита, состоящая из однородного материала (от ПВХ до стекла), предназначена для того, чтобы задекорировать лишние проемы между предметами мебели, скрыть неэстетичные провода и трубы, а так же дефекты стен. Материал для фальшпанелей чаще всего используется идентичный фасадам мебели или оформлению стен. Фальшпанели сегодня – это оптимальная замена керамической плитке.

В нижней части гарнитура фальшпанели отлично скрывают ножки шкафов, в верхней – служит, в первую очередь, для эстетического наполнения интерьера. В соответствии с назначением, фальшпанели делятся на два вида по типу крепления: съемные (на магнитах) и прочно зафиксированные. Первый случай идеален, если панель декорирует трубы или другие технические устройства, к которым время от времени нужен доступ.

Фальшпанели – это своеобразный фартук на стене, ведь он принимает на себя все загрязнения от процесса готовки. В них крепят розетки, выключатели, светильники, за ними проводят провода и скрывают трещины. Дело дизайнера – подобрать подходящий материал и цвет, чтобы фальшпанели органично вписались в интерьер кухни, непременно украсив его.