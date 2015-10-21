Фальшпанели для кухни

В деле декора кухни не так давно появился новый игрок: фальшпанели. Это стеновая плита, состоящая из однородного материала (от ПВХ до стекла), предназначена для того, чтобы задекорировать лишние проемы между предметами мебели, скрыть неэстетичные провода и трубы, а так же дефекты стен. Материал для фальшпанелей чаще всего используется идентичный фасадам мебели или оформлению стен. Фальшпанели сегодня – это оптимальная замена керамической плитке.
В нижней части гарнитура фальшпанели отлично скрывают ножки шкафов, в верхней – служит, в первую очередь, для эстетического наполнения интерьера. В соответствии с назначением, фальшпанели делятся на два вида по типу крепления: съемные (на магнитах) и прочно зафиксированные. Первый случай идеален, если панель декорирует трубы или другие технические устройства, к которым время от времени нужен доступ.
Фальшпанели – это своеобразный фартук на стене, ведь он принимает на себя все загрязнения от процесса готовки. В них крепят розетки, выключатели, светильники, за ними проводят провода и скрывают трещины. Дело дизайнера – подобрать подходящий материал и цвет, чтобы фальшпанели органично вписались в интерьер кухни, непременно украсив его.
В интерьере кухни кухни на фото мы видим яркий цветовой акцент – красный цвет, разлитый сразу в нескольких предметах. Стандартные белоснежные фасады отлично гармонируют с деревянными столешницами и создают традиционную атмосферу. Однотонные фальшпанели органично смотрятся на фоне типичного кухонного гарнитура.
Один из самых популярных материалов для фальшпанелей – это, конечно, натуральное дерево. В частности, используется дуб, кедр, клен, ольха и т.д. В классической кухне такие панели смотрятся наиболее уместно. Помимо экологичности, обработанная воском и особыми веществами древесина не пропускает влагу и устойчива к высоким температурам, а так же гарантированно долго прослужит, благодаря своим изначальным свойствам.
В качестве материалов для фальшпанелей гораздо реже предыдущих используют бетон, гранит, ребристый облицовочный камень с небольшими углублениями, металлическую мозаику с темной затиркой. Работа с подобными материалами требует непосредственного участия профессионалов, поэтому без специалистов здесь не обойтись. Установщики легко вмонтируют фальшпанели без единого зазора, поскольку владеют технологией укладки нестандартных материалов.
Потрясающая современная кухня выполнена в черно-белых тонах, а фальшпанели зеленого-синих цветов прекрасно дополняют эту атмосферу. Стильное оформление кухни соответствует модным тенденциям и уравновешивает даже черный цвет в интерьере. Подвесные светильники прекрасно гармонируют с необычной формой вытяжки над плитой.
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Еще один популярный материал для фальшпанелей – это обычный ДСП. Это бюджетный вариант, доступный для большинства. Тем не менее, он имеет свои недостатки: не выдерживает резкие скачки температур и сильных внешних повреждений. Так же ДСП не стоит чистить с помощью бытовой химии, достаточно теплой воды и абразивной стороны губки.
Лаконичные натуральные оттенки удачно гармонируют с имитацией кирпичной кладки и матовыми фасадами. Со вкусом отделанная кухня создает впечатление суперфункционального пространства, которое, несмотря на отсутствие деталей, приятно удивляет своей атмосферой. Освещение организовано в строгом порядке: светильники расположены один за другим. Непосредственно над рабочей зоной закреплены небольшие светильники – это обеспечивает комфортную работу на кухне в любое время суток.
Материал, набирающий популярность у потребителей – привычный ПВХ, разбавленный смягчителями. Такие фальшпанели отличительны тем, что довольно гигиеничны, просты в уходе и абсолютно экологичны. Они так же обладают прочностью, устойчивостью к механическим повреждениям и солнечным лучам. Панели ПВХ декорируют под природные покрытия: камень, дерево, кирпичная кладка и т.д.
Удивительно яркая кухня замечательна своим разнообразием. Разноцветная мозаика, украшающая всю стену по периметру, обращает на себя все внимание и является основным декоративным акцентом. Важно, что все элементы мозаики очень красочные, с узорами и значительно отличающиеся друг от друга.
Кухонная панель и столешница красного цвета замечательно смотрятся с традиционными фасадами. Напольное покрытие по цвету потрясающе гармонирует с фасадами натурального цвета и наполняет комнату теплыми оттенками.
Стеклянные фальшпанели отлично украшают кухонные стены, обычно обеспечны дополнительной подсветкой и фотопечатью. Стекло экологично, довольно прихотливо в уходе (непросто добиться прозрачности панелей, без неприятных разводов), спокойно относится к влаге и резкой перемене температур. Подобный материал обладает невысокой прочностью, но в то же время значительной износостойкостью из-за применения закаленного стекла и внешней привлекательностью.
Стильная кухня в стиле минимализма отлично включает в себя однотонную фальшпанель красного цвета. Обилие оттенков белого подходящим образом контрастирует с черной столешницей и элементами интерьера. Металлические и деревянные элементы так же уместны в этой компактной кухне.
Прекрасная орхидея полноценно украшает столешницу, другой декор в этой обстановке будет даже лишним. Действительно, дизайнеры идеально оформили эту комнату, наполнив ее белым цветом, несмотря на его маркость и сильную подверженность загрязнениям. Красный цвет фальшпанели потрясающим цветовым акцентом смотрится на фоне белоснежного. Хотя стоит учесть, что глянцевая поверхность панели требует внимательного ухода и не терпит жирных пятен.
Нержавающая сталь так же используется для изготовления металлических фальшпанелей. На материал можно с легкостью нанести любой понравившийся узор или надпись. Металл закономерно не реагирует перепады температур, влажность и повреждения. Подобному материалу не страшна коррозия, средства бытовой химия и прочие факторы воздействия. В то же время металл не должен соприкасаться с огнем – открытый огонь значительно повредит материал.
Современный стиль оформления кухни чувствуется даже в деталях: даже смеситель и выключатели выглядят как последнее слово техники. Отделка стены под ребристый камень (это и есть фальшпанель) демонстрирует удачное дизайнерское решение, а контраст черного и белого цветов в полной мере оживляет модерновую кухню.
Важно помнить, что, если для фальшпанелей вы выбираете керамику или стекло, эта часть кухни автоматически приобретает нарядный вид и значительно выделяется на фоне остальных элементов интерьера. Стекло удачно использовать при малом количестве естественного света, ведь неяркие лучи, играя на стеклянной поверхности, автоматически увеличат количество света в кухне.
В плане монтажа фальшпанели для кухни не имеют какие-либо серьезных особенностей. Процесс включает в себя три этапа: подготовка, разметка и непосредственная сборка. На первой стадии необходимо выровнять стену, к примеру, с помощью штукатурки.
Разметка позволяет подготовить поверхность к установке реек и каркаса. Завершающая стадия так же довольно проста, с ней справится даже начинающий мастер. К каркасу через рейку просто крепятся панели с помощью саморезов. После установки фальшпанелей можно навешивать шкафчики кухонного гарнитура.