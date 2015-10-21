Как подобрать влагостойкий ламинат

Трудно представить декоративную отделку жилого помещения без современных напольных покрытий. Наиболее популярные покрытия: ламинат, линолеум, паркетная доска, штучный паркет, пробковый пол и ковролин. Ламинит среди них – один из самых востребованных. Причин этому достаточно: он долговечен, экономичен и легко укладывается.

Следует различать водостойкий и влагостойкий ламинат. Оба вида успешно используются в ванных, для кухни же лучше всего подходит влагостойкий. Существуют разновидности ламината, которые мимикрируют под натуральный камень, керамоплитку и сланец. Такой материал используют для отделки бассейн и саун.

Влагостойкий ламинат отличается от обычного и в своем составе имеет следующие слои: верхний рифленый, усиленный водостойкий, декорирующая пленка, водостойкая основа, крепление и подложка. Благодаря своему составу, подобный ламинат прежде всего, препятствует проникновению влаги, устойчив к повреждениям и высоким температурам. Кроме того, этот материал экологически безопасен, на нем вряд ли заведется плесень и осядет пыль.