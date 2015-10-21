Как подобрать влагостойкий ламинат

Трудно представить декоративную отделку жилого помещения без современных напольных покрытий. Наиболее популярные покрытия: ламинат, линолеум, паркетная доска, штучный паркет, пробковый пол и ковролин. Ламинит среди них – один из самых востребованных. Причин этому достаточно: он долговечен, экономичен и легко укладывается.
Следует различать водостойкий и влагостойкий ламинат. Оба вида успешно используются в ванных, для кухни же лучше всего подходит влагостойкий. Существуют разновидности ламината, которые мимикрируют под натуральный камень, керамоплитку и сланец. Такой материал используют для отделки бассейн и саун.
Влагостойкий ламинат отличается от обычного и в своем составе имеет следующие слои: верхний рифленый, усиленный водостойкий, декорирующая пленка, водостойкая основа, крепление и подложка. Благодаря своему составу, подобный ламинат прежде всего, препятствует проникновению влаги, устойчив к повреждениям и высоким температурам. Кроме того, этот материал экологически безопасен, на нем вряд ли заведется плесень и осядет пыль.
Кухонный гарнитур оттенков белого с фальшпанелями под кирпич отлично смотрится в рамках небольшого пространства. Освещение организовано очень грамотно: непосредственно над столом и по периметру гарнитура.
Особенность влагостойкого ламината в том, что всевозможные щели заполнены воском – это обеспечивает защиту от влаги на долгое время. Отдельные производители применяют пластиковую основу вместо древесной, что в большей степени гарантирует водостойкость ламината. Основные изготовители этого материала – немецкие компании Grande и Castilia.
Оформление ванной комнаты в голубых тонах очень удачно, поскольку этот оттенок ассоциируется с водой. На фото мы видим, что дизайнеры постарались при отделке комнаты: раковина белый санфаянц, ручки-роллинги, удобный шкафчик для полотенец и эстетичный зеркальный шкафчик, в котором удобно расположились зубные щетки и паста.
Влагостойкий ламинат требует соответствующего ухода. Любое количество воды, попавшее на поверхность, следует вытереть, не дожидаясь, когда влага испарится самостоятельно. Если проверять ламинат на прочность, вскоре даже самый стойкий материал вспухнет , и напольное покрытие придется менять. Конечно, качественный ламинат долгое время не деформируется и не изнашивается, тем не менее экспериментировать лишний раз не стоит.
Супермодная ванная, отделанная натуральным камнем, смотрится потрясающе в дополнении с прозрачной душевой и столиком из массива дерева. В помещении очень грамотно организовано освещение, благодаря этому свет мягко распределяется по всему пространству. Влагостойкий ламинат естественного древесного оттенка смотрится в этом контексте как нельзя кстати.
Выбирая материал для пола в ванной или кухне, обратите внимание на описание: в характеристиках обычно фигурирует слово aqua (Aqua-Protect, Aqua Resist). Кроме того, о водоустойчивости можно догадаться по специальным обозначениям, которые можно найти на упаковке: чаще всего это зонтик или водопроводный кран.
�тся и не изнашивается, тем не менее экспериментировать лишний раз не стоит.
Лаконичный белый цвет служит идеальным фоном ванной, а разноцветное панно – отличным цветовым акцентом. Подвесные унитаз и раковина прекрасно вписываются в модерновый интерьер. Яркая рамка для зеркала – еще один цветовой акцент. Отделка ламинатом не только пола, но и главной стороны ванны – отличное решение для этой комнаты.
Для того, чтобы определить качество ламината, следует обратиться к классу нагрузки. Чаще всего рекомендуется 32-ой класс. Чем выше класс, тем дольше он прослужит. Для ванной отлично подойдет 33-ий класс, а вот 34-ый уже больше подходит для офисов и других нежилых помещений. В некоторых случаях срок службы материала зависит от производителя. Иногда импортный ламинат невысокого класса оказывается высокого прочнее отечественного.
На фото мы видим лаконичную скандинавскую кухню с элементами классики. Огромное количество крупных шкафчиков и маленьких отделений, несколько крючков для прихваток и кухонных полотенец, внушительный остров столешницы – эта кухня создана для готовки на большую семью. Столовое помещение плавно переходит в гостиную и прихожую – квартира-студия идеальна для подобного стиля.
Визуальный признак, по которому можно определить влагостойкость ламината – это несущая зеленая HDF-плита. Эта составная часть с антибактериальным слоем, которая становится видной при разрезе. Критерий качества – это показатель плотности и коэффициент разбухания. Первый показатель должен быть высоким, а второй – низким (процент разбухания – не выше 18%).
Кафель и ламинат – идеальные материалы для отделки ванной комнаты. Лаконичное цветовое оформление помещения демонстрирует стильность отделки. Подвесная тумба без ручек очень удачно вписывается в обстановку ванной, а отсутствие лишних предметов интерьера позволяет сосредоточиться, к примеру, на приеме ванны. Ламинат орехового цвета органично смотрится среди бежевой плитки. Форма ванны очень современна и демонстрирует модный выбор дизайнеров.
Вполне закономерно, что стоимость влагостойкой ламинатной доски в несколько раз выше обычной. Тем не менее, и здесь существует разброс цен. Материал эконом-класса продается по цене 500 рублей за квадратный метр. При выборе очень важно помнить, что если ламинат 32-ого класса продается меньше, чем за 380 рублей – это самый низкокачественный материал. Самый дорогой ламинат европейского производства стоит 1300-1500 рублей за квадратный метр.
Почти идеальная ванная – так можно описать эту комнату. Душевая из прозрачного материала, ванна оригинальной формы, единое цветовое оформление – все это прекрасным образом создает уютную расслабляющую атмосферу. Ретро-тумба, винтажные светильники и художественная рамка для зеркала отлично передают эстетику оформления. Сочетания черного, белого и бежевого оттенков создают подходящую для ванной комнаты цветовую гамму.
Тумба представляет собой фигурный комод на четырех ножках с крупными выдвижными ящиками. Даже фурнитура на комоде идеально вписывается в общую картину комнаты. Раковина санфаянц здесь как нельзя к месту.
При выборе ламината желательно остановиться на чуточку рельефной и структурной поверхности – такое покрытие не будет скользить, даже если на него попадет вода. Структура, схожая с поверхностью керамической плитки – лучший выбор для влагостойкого ламината. Узнайте подробнее, как выбрать качественное напольное покрытие.
Пол и стены оформлены в одном цвете седого ореха. На полу положен влагостойкий ламинат, стены же отделаны керамогранитом. Все вкупе это очень органично смотрится, особенно в присутствии стеклянной душевой. В таком контексте белоснежная ванна выглядит интерьерным акцентом.
Перед приобретением обязательно обратите внимание на соединительные замки. При самых лучших обстоятельствах замки полностью совпадают друг с другом без малейших щелей, и вода просто физически не может просочиться. Обычно замки имеют сильную пропитку – воск на поверхности не поддается соскабливанию. Если вам удалось с легкостью соскрести покрытие, это низкокачественный материал.