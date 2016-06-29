Изящный дом словно из сказки

Рядом с гостиной в открытом пространстве светлой комнаты находится и столовая. Благодаря размещению в ней массивного стола из дерева с причудливыми резными ножками, в окружении очень комфортных и элегантных светлых стульев с утонченной стеганной обивкой и серебряным декором, область столовой приобретает характер колониальной стилистики. Эту же тему продолжают многочисленные аксессуары и украшения, оформленные в восточном колорите. Привезены они были из дальних путешествий, в которых произвели яркое впечатление на живущих в этом доме архитекторов.