Изящный дом словно из сказки

В практичности и функциональности быта, мы не перестаем мечтать и рисовать в своем воображении образы идеального
дома мечты – роскошно-утонченного словно хрустальное творение мастеров. Проект, который мы хотим представить вашему вниманию сочетает классическую элегантность и удивительную красоту форм и деталей.
Этот белоснежный особняк расположен в дивном уголке природы, на окраине национального парка, окруженной зелеными полянами и сосновым лесом. При этом от дома в Польше совсем недалеко до центра Влоцлава, что обеспечивает идеальный баланс городского комфорта и уединенной жизни на природе. Сам дом, с площадью 140 квадратных метров, окружен элегантным садом с роскошным газоном и большим количеством зелени.
Классическая архитектура этого одноэтажного дома проста, респектабельна и элегантна. Особую роль в формировании образа дома играет контрастная цветовая гамма: белоснежные фасады и угольно-черная крыша идеально дополняют и подчеркивают друг друга. Черные же квадраты широких окон и дверей задают рисунок геометрии, придают массивному фасаду легкость и стройность. Особо, конечно, выделяются оригинальной формы колонны, расширяющиеся книзу.
Сказка продолжается и при входе в дом. Светлая цветовая гамма изумительно смотрится на фоне зеленый пейзажей за окнами, а голубые детали отделки еще ярче подчеркивают невероятную легкость и изысканность интерьера. Помещения буквально купаются в ярком свете, невесомости и мягкости. Жемчужно серые диваны и текстиль, сочетание классической мебели и восточных узоров декора – обстановка комнаты располагает к вальяжному отдыху и размеренному домашнему общению.
Рядом с гостиной в открытом пространстве светлой комнаты находится и столовая. Благодаря размещению в ней массивного стола из дерева с причудливыми резными ножками, в окружении очень комфортных и элегантных светлых стульев с утонченной стеганной обивкой и серебряным декором, область столовой приобретает характер колониальной стилистики. Эту же тему продолжают многочисленные аксессуары и украшения, оформленные в восточном колорите. Привезены они были из дальних путешествий, в которых произвели яркое впечатление на живущих в этом доме архитекторов.
Открытая кухня оформлена простой мебелью с гладкими фасадами в цвете светлого графита и белых стен, которые частично отделаны обоями в вертикальную полоску. Окно обеспечивает приток естественного света, увеличивая интерьер. На правой стене находятся подвесные шкафчики, создавая дополнительные места для хранения. Черные столешницы обеспечивают удобные рабочие поверхности, что делает использование такой кухни комфортным и аккуратным.
Изящный стиль дома полностью продолжен и интерьере спальни. Хотя здесь доминируют холодные цвета серой и нежно-голубой гаммы, комната смотрится чрезвычайно уютно благодаря мягкому напольному покрытию и оригинальному декору текстиля. В интерьере спальни гармонично дополняют друг друга текстуры и цвета: легкая вуаль штор на окне и серые мрамор стены в изголовье, пушистый ковер под ногами и глянцевая поверхность мебели.
Белые стены ванной комнаты оживляет необычный волнистый узор плитки, создавая иллюзию морской волны. Обильные потоки воды из квадратной поверхности душа скрыты от остального помещения за стеклянной перегородкой. Голубые акценты мебели наполняют атмосферу ванной комнаты свежестью, напоминая о ярких сочетаниях морского прибоя на фоне белоснежного песка.
Под сводчатыми арками у входа в дом расположилась дощатая терраса из светлой, выбеленной лиственницы. Величественные колоны образуют надежную защиту от ветра и дождя. Удобная мебель образует здесь летнюю гостиную: диванчик, передвижной низкий столик из поддонов.