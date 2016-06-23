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10 горячих идей – камины в саду

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Gasfeuer für Garten und Terrasse, Kaminwunder - Eurolux GmbH Kaminwunder - Eurolux GmbH Сад Грильницы
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Камин в саду – это не только большое преимущество для прохладных летних ночей, но и важный объект для прохладной осени или даже зимних дней. Он, в конце концов, не только согревает, но и создает атмосферное настроение, обеспечивает приятный свет. Кому-то нужен многофункциональный камин, для других только декоративный аспект должен быть в центре внимания. Мы представляем вам десять горячих новых идей каминов для сада.

1. Камин для наружной установки

Outdoor Kitchens and BBQ Areas, Design Outdoors Limited Design Outdoors Limited Сад в средиземноморском стиле
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchens and BBQ Areas

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

Камины предназначены не только для гостиной – вот, как удивительно камин может выглядеть в саду или на террасе. На фото мы видим модель, которая даже в холодные дни обеспечивает уютные посиделки на открытом воздухе. Имя было получено из греческого слова для маяка. И в самом деле, она включает в себя башню, которая производится в огне.

2. Очаг: сердце в огне

flammendes Herz 3D, HufeisenGlück HufeisenGlück Сад Грильницы
HufeisenGlück

HufeisenGlück
HufeisenGlück
HufeisenGlück

Для тех, кто имеет довольно деревенский стиль сада, подойдет этот вариант. Это пылающее сердце, которое было подготовлено с любовью, создано из натуральной, изношенной подковы. Этот камин в саду гарантирует, что все обратят на него внимание – и не только после наступления темноты, но в течение дня, как на садовую скульптуру.

3. Камин с колоннами

Möbel, Holzhandel Stefan GmbH Holzhandel Stefan GmbH Сад Грильницы
Holzhandel Stefan GmbH

Holzhandel Stefan GmbH
Holzhandel Stefan GmbH
Holzhandel Stefan GmbH

Этот очаг даст приятный свет в теплые летние вечера или холодные осенние ночи, обеспечит приятную, стильную атмосферу. Современные декоративные колонны сделаны из древесины высокого качества различных размеров и конструкций. Оснащен профессиональной горелкой и огнеупорными безопасными стеклами.

4. Очаг: одно нажатие кнопки

Gasfeuer für Garten und Terrasse, Kaminwunder - Eurolux GmbH Kaminwunder - Eurolux GmbH Сад Грильницы
Kaminwunder – Eurolux GmbH

Kaminwunder - Eurolux GmbH
Kaminwunder – Eurolux GmbH
Kaminwunder - Eurolux GmbH

Настоящий огонь и атмосферный воздух у вас под рукой, если есть этот камин. Такой очаг является безопасным, управляемым и простым в использовании – без искр, дыма, пепла. Эти камины работают с использованием стандартного пропана, испускают уютное тепло.

5. Очаг: огненный шар

Feuertonnen, Feuertonnen Feuertonnen Сад Грильницы
Feuertonnen

Feuertonnen
Feuertonnen
Feuertonnen

Такая ручная работа станет поистине оригинальным элементом вашего сада. Этот очаг не только очень декоративный, но и супер функциональный. Потому что вокруг камина расположен мангал, где вы можете приготовить все виды лакомства и кулинарные изыски.

6. Очаг: современный из нержавеющей стали

Feuerstellen , Radius Design Radius Design Сад Грильницы
Radius Design

Radius Design
Radius Design
Radius Design

Этот очаг от Radius Design является атмосферным и функциональным. Благодаря грилю можно приготовить что-то непосредственно над открытым огнем и очень оригинальным способом  шашлыки. Вы не голодны? Нет проблем, тогда вы просто используйте его как современный камин в саду и позвольте себе быть очарованными уютной атмосферой.

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7. Очаг: стильная оболочка

Inferno, scheidtdesign scheidtdesign Сад Грильницы
scheidtdesign

scheidtdesign
scheidtdesign
scheidtdesign

Произведение искусства или практичный садовый аксессуар? До восьми человек могут собраться вокруг этого камина и чувствовать себя комфортно. Сделан очаг из прочного материала. Кому будет не по душе такой огонь, может заполнить чашу водой.

8. Очаг: Пылающий свет

außergewöhnliche Feuerstellen - Blütenschale, Atelier51 Atelier51 Сад Грильницы
Atelier51

Atelier51
Atelier51
Atelier51

Такая чаша с огнем является приманкой для глаз. Ее основа служит в качестве контейнера для золы, но также может быть использована отдельно в качестве цветочных горшков. У вас есть специальные требования дизайна? Нет проблем, декоративные камины изготовлены из стальной пластины и смогут привнести модный, деревенский шарм вашему саду.

9. Очаг: универсальность

Feuerstelle /// Grill "Stone", Rolandsschalenwerkstatt Rolandsschalenwerkstatt Сад Грильницы
Rolandsschalenwerkstatt

Rolandsschalenwerkstatt
Rolandsschalenwerkstatt
Rolandsschalenwerkstatt

Это настоящий универсал, благодаря своему мультифункциональному дизайну он может быть в любое время и в любом месте использован – как камин в саду, как барбекю на террасе или в качестве декоративных плантаторов с красочными цветами. В любом случае этот гениальный объект имеет абсолютный потенциал. Он изготовлен из стали в модном дизайне.

10. Очаг: Изысканная ручная работа

homify Сад Грильницы
homify

homify
homify
homify

Этот предмет искусства является огненной чашей из гончарной мастерской Йоханна Брюкнера. Керамическая чаша представляет собой контейнер для биоэтанола, который генерирует пламя. Частью этого является круглая крышка из глины, которая может быть использована либо для тушения пламени или просто для покрытия контейнера.

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