10 горячих идей – камины в саду

Камины предназначены не только для гостиной – вот, как удивительно камин может выглядеть в саду или на террасе. На фото мы видим модель, которая даже в холодные дни обеспечивает уютные посиделки на открытом воздухе. Имя было получено из греческого слова для маяка. И в самом деле, она включает в себя башню, которая производится в огне.