Перевоплощение старого гаража в современную кухню

Наверняка вы сталкивались с ненужным строением на участке – сараем, из которого хочется сделать что-то большее, чем склад для ненужной утвари. В этом проекте из такого помещения, где когда-то был гараж, сделали просторную кухню. Отныне здесь можно достигать кулинарных высот, проводить время с семьей и наслаждаться жизнью.

Строительная компания «TWINDESIGN– комплексные строительные услуги» делится с нами своим потрясающим проектом и идеями о том, как можно превратить старое помещение без определенного функционального назначения в пригодное для жизни пространство.

Посмотрим, что из этого получилось?