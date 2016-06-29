Перевоплощение старого гаража в современную кухню

Наверняка вы сталкивались с ненужным строением на участке – сараем, из которого хочется сделать что-то большее, чем склад для ненужной утвари. В этом проекте из такого помещения, где когда-то был гараж, сделали просторную кухню. Отныне здесь можно достигать кулинарных высот, проводить время с семьей и наслаждаться жизнью.
Строительная компания «TWINDESIGN– комплексные строительные услуги» делится с нами своим потрясающим проектом и идеями о том, как можно превратить старое помещение без определенного функционального назначения в пригодное для жизни пространство.
Посмотрим, что из этого получилось?
Самое главное – это не то, что гараж требовал вложений, а то, что хозяева достаточно продолжительное время не решались дать ему вторую жизнь и свободу от старых вещей. В данном случае была поставлена цель – создать кухню, поэтому сперва пришлось очистить помещение от всех вещей, что в нем хранились. Свалка в стенах собственного дома была ликвидирована.
Помимо отсутствия ремонта, строители TWINDESIGN поняли, что придется проделать работы по восстановлению фундамента. Дефекты и деформации конструкции требовалось незамедлительно устранить, как и причину их появлений, которой являлась повышенная влажность.
Метаморфозы по преобразованию старого помещения в новое начались с замены старых ворот. Одна из установленных оконных секций в будущем будет сложить дверью с выходом в сад. Так как ранее в помещении не подразумевалась установка источников естественного освещения, экономить на размерах оконного проема не стали.
Следующий шаг – новый пол с изоляцией влаги и утеплением. Интересно, что в зимнее время обогрев помещения будет происходить за счет плинтусного отопления. Помимо прочего, требовалось заменить электрическую проводку и создать «мокрую точку» для будущей мойки.
Вместе с косметическими работами проводилась подготовка мебели к установке. Размеры кухонного гарнитура впечатляют, однако перед нами еще далеко не окончательный вариант оформления этого помещения. Давайте скорее посмотрим на следующее фото.
Итак, результат проведенных работ завораживает. Действительно сложно поверить, что когда-то это помещение служило стоянкой для автомобиля и местом хранения инструментов. Нам понравилась идея плавного перетекания столешницы кухонного острова в стол для трапезы и барную стойку.
Вы спросите нас, что же произошло с семейным автомобилем? Авторы данного проекта рекомендуют не беспокоиться на этот счет. Возле дома был сооружен специальный навес, который защищает машину от неблагоприятных погодных условий.