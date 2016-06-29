Современные дома на любой бюджет

Наверное каждого городского жителя иной раз посещает желание перебраться жить поближе к природе, в тихий пригород или построить себе небольшую дачу на берегу озера. Но, скажем честно, мы не готовы отказываться от привычного уровня комфорта, обитая где-нибудь в девственных лесах, а строительство полноценного оборудованного дома кажется порой просто невыполним проектом для нашего бюджета.

Сегодня мы хотим рассказать вам об альтернативном варианте, который может быть гораздо более прост в постройке и более бюджетным. Испанские архитекторы разработали несколько вариантов модульных домов Cube с простой, но стильной формой и отличным уровнем функционального оснащения.

Cube – это группа из более чем сорока квалифицированных специалистов строительной отрасли, которые составляют комфортные и современные модульные дома, предназначенные для всей семьи. Можно выбирать между двумя основными категориями: Cube и Cube Basic и различными моделями домов в зависимости от ваших потребностей и предпочтений. А так как эти дома имеют очень специфический характер и размеры, в серии Cube-Деко, эта компания также предлагает продажу сделанных на заказ, мебели и аксессуаров. Все эти аксессуары изготавливаются вручную и в экологически безопасным способом.