Современные дома на любой бюджет

Наверное каждого городского жителя иной раз посещает желание перебраться жить поближе к природе, в тихий пригород или построить себе небольшую дачу на берегу озера. Но, скажем честно, мы не готовы отказываться от привычного уровня комфорта, обитая где-нибудь в девственных лесах, а строительство полноценного оборудованного дома кажется порой просто невыполним проектом для нашего бюджета.
Сегодня мы хотим рассказать вам об альтернативном варианте, который может быть гораздо более прост в постройке и более бюджетным. Испанские архитекторы разработали несколько вариантов модульных домов Cube с простой, но стильной формой и отличным уровнем функционального оснащения.
Cube – это группа из более чем сорока квалифицированных специалистов строительной отрасли, которые составляют комфортные и современные модульные дома, предназначенные для всей семьи. Можно выбирать между двумя основными категориями: Cube и Cube Basic и различными моделями домов в зависимости от ваших потребностей и предпочтений. А так как эти дома имеют очень специфический характер и размеры, в серии Cube-Деко, эта компания также предлагает продажу сделанных на заказ, мебели и аксессуаров. Все эти аксессуары изготавливаются вручную и в экологически безопасным способом.
Эта модификация дома во многом отличается от предыдущих моделей. Фасад домов серии Cube Basic изготовлен в черном цвете, фасады домов типа Cube, в свою очередь, матовое покрытие в цвете Мокко, который дополняют кремовые элементы. ,
Стекла, используемые в огромных панорамных окнах – бронированные, пуленепробиваемые и очень плотные, прекрасно зарекомендовали себя как материал, предотвращающий потери тепла из здания и делает, что делает весь проект очень экономичным.
Прототип, показанный на фотографии – модель 100. Кроме обычных помещений, он дополнен крыльцом с навесом, образующим небольшую уютную террасу возле дома.
Этот стильный серый дом, базовый в серии Cube Basic – конструкция для любого применения и динамической архитектуре. Показанный на фото проект имеет полезную площадь 50 м2, но существуют также модификации в размерах 36 м2 и 75 м2. Дома могут иметь от 1 до 3 спален, плюс кухня, ванная комната и гостная. Кроме того, за дополнительную плату можно добавить такие модули, как гараж, веранда, хозяйственные помещения и бассейн.
Дома серии Cube гораздо больше, чем Cube Basic и бывают двух размеров: 100 м2 и 150 м2. Конструкция домов может содержать до 4 спален, комнаты большие и очень просторные. Все помещения оснащены в стандартной комплектации системой освещения, отопления и утепления, выполненных из материалов новейших технологий, благодаря чему владельцы могут наслаждаться домом на более высоком уровне эффективности, чем тот, который обеспечивает традиционная изоляция. В модуль можно включить те же дополнительные помещения, что в предыдущей категории. Кроме того, дом оснащен всей необходимой бытовой техникой и электрическими жалюзи, а также мощной система защиты и безопасности.
В первую очередь давайте посмотрим на интерьеры домов серии Cube Basic. Из-за компактной площади планировка помещений и оформление интерьера сделано максимально функциональным и эффективным. Чтобы не создавать несколько узких и закрытых помещений, дизайнеры решили активно использовать интеграцию комнат, например кухни и гостиной.
В интерьерах домов серии Cube находится большая гостиная, которая ненавязчиво соединена с кухней через внутреннее окно в одной из стен. Слева раскинулся широкий коридор, который связывает между собой отдельные помещения в доме. Полы сделаны из синтетических панелей, которые прекрасно имитируют натуральное дерево. Они придают интерьеру ощущение тепла и домашнего уюта.
Заглянем на кухню, находящуюся в серии домов Cube. Набор мебели и техники здесь очень современный и функциональный, планировка продумана в деталях. Кухонные шкафы в белом цвете интересно контрастируют с деревянной столешницей, серебром, бытовой техникой и изысканными оттенками серого. Металлические элементы отделки обеспечивают, в свою очередь, характерный блеск всему кухонному комплексу.
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