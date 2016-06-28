Деревенский домик – простой, но оригинальный

Если с фронтальной стороны дом радует глаз традиционным деревом фасада, то со стороны сада мы видим полностью противоположную картину из серого бетона.

Как отмечает сам архитектор, пригородная застройка часто характеризуется излишне пасторальным образом. Домики напоминают классические усадьбы, романтичные и сложные. В этом проекте была сделана ставка на простоту, целостность, гармонию и функциональность – именно это выделяет дом на фоне других, находящихся в том же районе.

Подчеркнутый минимализм бетонной стены является является интересным дополнением к фасаду. Первый этаж здания открыт окружающей природе благодаря многочисленным панорамным окнам и раздвижным дверям, ведущим прямо в сад или на террасу.