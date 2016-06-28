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Деревенский домик – простой, но оригинальный

Перла Вереника Перла Вереника
Dom jednorodzinny w Zielonkach koło Krakowa, Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski Дома в стиле модерн
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Дом был построен по проекту архитектора Михаила Шимановского, а идея его была  в том, чтобы сделать здание несколько отличающееся от других построек в пригороде Кракова. Простота форм дополнена яркой деревянной отделкой и контрастной крышей, оригинальными деталями и планировочными решениями.

Со стороны сада

Dom jednorodzinny w Zielonkach koło Krakowa, Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski Дома в стиле модерн
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski

Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski

Если с фронтальной стороны дом радует глаз традиционным деревом фасада, то со стороны сада мы видим полностью противоположную картину из серого бетона. 

Как отмечает сам архитектор, пригородная застройка часто характеризуется излишне пасторальным образом. Домики напоминают классические усадьбы, романтичные и сложные.  В этом проекте была сделана ставка на простоту, целостность, гармонию и функциональность – именно это выделяет дом на фоне других, находящихся в том же районе.

Подчеркнутый минимализм бетонной стены является является интересным дополнением к фасаду. Первый этаж здания  открыт окружающей природе  благодаря многочисленным панорамным окнам и раздвижным дверям, ведущим прямо в сад или на террасу.

Со стороны въезда

Dom jednorodzinny w Zielonkach koło Krakowa, Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski Дома в стиле модерн
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski

Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski

Домик отгорожен от оживленной улицы основательным бетонным забором, что позволило сделать двор открытым и зеленым. С фронтальной части к дому примыкает гараж в окружении зеленых газонов. Архитектура здания простая, но сочный цвет древесины настолько гармонично подчеркивает объем двухскатной крыши графитового цвета, что скучным этот дом точно не выглядит. А под высокими скатами крыши разместилась еще и просторное помещение с широкими окнами под выступающим навесом выступов козырьков.  

Входные ворота

Dom jednorodzinny w Zielonkach koło Krakowa, Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski Дома в стиле модерн
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski

Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski

От шумной улицы дом защищен высоким бетонным забором, но чтобы как то скрасить впечатление от этой серой стены, на черном металле ворот дизайнеры позволили себе изобразить оригинальную композицию из стайки белых пичуг. Согласитесь, зачастую при проектировании площадки вокруг дома мы думаем о собственном комфорт, но такие инсталляции на входных воротах – минимальных комплимент, который может порадовать не только жильцов дома, но и его гостей еще на подходе к строению.

Интерьер

Dom jednorodzinny w Zielonkach koło Krakowa, Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski Гостиная в стиле модерн
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski

Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski

Первый этаж дома открывается в просторную гостиную, а оригинальная деревянная лестница ведет в спальни на втором этаже. Интерьер гостиной наполнен уютом и радушием. Широкие окна и раздвижные стеклянные двери делают его максимально интегрированным с зеленым двориком вокруг дома.

Столовая

Dom jednorodzinny w Zielonkach koło Krakowa, Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski Гостиная в стиле модерн
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski

Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski

Рядом с гостиной находится и светлая гостиная. Основательный деревянный стол окружен изящными белыми стульями, мягкий диванчик располагает к доверительным семейным вечерам. В солнечные летние дни можно полностью открыть раздвижные двери и столовая по сути превращается в летнюю веранду. 

Терраса

Dom jednorodzinny w Zielonkach koło Krakowa, Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski Гостиная в стиле модерн
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski

Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski

Под навесом рядом с домом оборудована еще и тенистая веранда. Здесь можно устроить барбекю и летний пикник на зеленом газоне.

Какие еще могут быть обустроены летние веранды можно подробнее посмотреть в статье Изумительные террасы.

До и После: Ремонт квартиры в старом доме
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