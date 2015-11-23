Как удалить ржавчину с ванны

Время от времени в квартире возникают мелкие проблемы: то кран потечет, то раковина засорится, то лампочка в люстре перегорит. Ничего катастрофичного в этом нет, но в идеале нужно знать, как в считанные минуты решить возникшую проблему. Сегодня разберем тему «как быстро удалить ржавчину с ванны».

Прежде всего, следует знать, из какого материала сделана ванна. Сегодня существует несколько видов:

- чугунные,

- стальные,

- акриловые,

- квариловые,

- стальные,

- мраморные,

- гидромассажные.

Самые распространенные – чугунные ванны с эмалированным покрытием. Такие ванны установлены в большинстве современных квартир. Кран с неисправностями, низкое качество воды – все это основные причины появления ржавчины. Как только вы заметили неприятные пятна, следует сразу же удалить их, чтобы ржа не распространилась по всей ванной, тем более, что через время от них труднее будет избавиться.

Среди средств бытовой химии довольно сложно найти подходящее и самое лучшее. Поэтому многие до сих пор по старинке пользуются народными средствами. Зачастую это самый правильный вариант, поскольку неверно выбранное магазинное средство может не оказать никакого воздействия и даже испортить эмалевое покрытие.