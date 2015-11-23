Как удалить ржавчину с ванны

Время от времени в квартире возникают мелкие проблемы: то кран потечет, то раковина засорится, то лампочка в люстре перегорит. Ничего катастрофичного в этом нет, но в идеале нужно знать, как в считанные минуты решить возникшую проблему. Сегодня разберем тему «как быстро удалить ржавчину с ванны».
Прежде всего, следует знать, из какого материала сделана ванна. Сегодня существует несколько видов:
- чугунные,
- стальные,
- акриловые,
- квариловые,
- стальные,
- мраморные,
- гидромассажные.
Самые распространенные – чугунные ванны с эмалированным покрытием. Такие ванны установлены в большинстве современных квартир. Кран с неисправностями, низкое качество воды – все это основные причины появления ржавчины. Как только вы заметили неприятные пятна, следует сразу же удалить их, чтобы ржа не распространилась по всей ванной, тем более, что через время от них труднее будет избавиться.
Среди средств бытовой химии довольно сложно найти подходящее и самое лучшее. Поэтому многие до сих пор по старинке пользуются народными средствами. Зачастую это самый правильный вариант, поскольку неверно выбранное магазинное средство может не оказать никакого воздействия и даже испортить эмалевое покрытие.
Обилие белого цвета древесные элементы создают прекрасную расслабляющую атмосферу, пусть и слегка однообразную. Средиземноморский стиль отлично подходит для небольшого пространства этой ванны, а оттенки белого визуально расширяют территорию.
Один из самых популярных способов чистки ванны – с помощью перекиси водорода и нашатырного спирта. Наденьте перчатки, смешайте 100 граммов спирта и 50 граммов перекиси, после чего нанесите получившуюся смесь на мягкую губку. Протрите поверхность губкой и оставьте смесь на 15 минут, после чего тщательно вымойте ванну теплой водой.
Цветовое решение имеет очень большое значение при оформлении ванной комнаты. Дизайнеры в случае этой модерновой ванны создали идеальную комнату: правильное освещение и цветовые акценты сделали свое дело, и ванна выглядит закончено и стильно.
Если вы делаете ремонт, и на поверхности ванны обнаружили застарелое пятно, с ним легко можно справиться теми же народными средствами. Смешиваете одинаковое количество винного уксуса и поваренной соли (к примеру, по 100 граммов) и нагреваете получившуюся смесь на на водяной бане до 60-70 градусов. Затем обработайте этим веществом ванну и оставьте на 15 минут. После просто вымойте поверхность ванны теплой водой.
Отделка ванны плиткой желтого оттенка наиболее оптимальна в колониальном стиле. Посмотрите, как прекрасно она сочетается с темной древесиной и оформленной под позолоту фурнитурой. Кованая вешалка и аналогичный столик самым подходящим образом дополняют общую картину ванного интерьера.
Трудно представить себе, что в подобной ванной может появиться ржавчина, тем не менее рассмотрим третий способ быстрого удаления ржавчины. Воспользуйтесь соляной кислотой, но с большой осторожностью. Перед работой наденьте перчатки и респиратор, закройте полиэтиленом все хромированные детали (смеситель, душ). Нанесите кислоту с помощью губки на пораженные поверхности и оставьте на 15 минут. После этого времени тщательно промойте ванну теплой водой, обработайте привычным моющим средством и оставьте ее сохнуть.
Шикарная ванная комната, сделанная из стекла и камня, выглядит потрясающе. Стиль – модерн, хотя видны черты минимализма – ничего лишнего. Полки в стене, массивное основание под раковину и мраморная ванна – все это создает впечатление масштабности и дизайнерского размаха. Мы видим максимальный комфорт и роскошь оформления, против которых трудно спорить.
Как ни странно, даже на ванных из дорогих материалов вроде мрамора со временем тоже появляется ржавчина. Для борьбы с ней используют обычные сильно газированные напитки: от колы до фанты. Так же можно использовать горчичный порошок и лимонный сок, если загрязнения небольшие. Этого вполне достаточно, чтобы быстро удалить ржавчину с ванны.
�ьно промойте ванну теплой водой, обработайте привычным моющим средством и оставьте ее сохнуть.
Оформленная под старину ванна смотрится органично с соответствующими атрибутами. К примеру, здесь мы видим классическую, отдельно стоящую ванну на фигурных ножках и прекрасную картину, висящую над ней и много свободного пространства. Это очень стильное оформление ванны под ретро, буквально попадающее в точку. Винтажные узоры на стене и самой ванне – самая удачна деталь в интерьере.
И все же даже такие ванны иногда пачкаются. Дадим еще несколько советов по чистке поверхностей. Прежде всего, губка не должна содержать абразивную часть, желательно, чтобы она была очень мягкой и без шершавых поверхностей. Если вам по каким-то причинам не подходят народные способы, не пользуйтесь химическими абразивными средствами – они могут сильно повредить или вовсе стереть эмаль.
�тавьте ее сохнуть.
Пластик, выдающий себя за дерево – отличное бюджетное и эстетическое решение. Главное – чтобы монтаж обеспечивал герметичность и водоустойчивость. Белый цвет замечательно гармонирует с древесным оттенком коричневого и зрительно расширяет пространство ванной.
Для предотвращения появления ржавчины будьте предусмотрительны: не оставляйте на бортиках ванны бритвенные станки и другие металлические предметы. В соприкосновении с эмалированной поверхностью они дают реакцию, в результате за короткое время на ванне может остаться неприятная ржавая полоса. Поэтому лучше хранить подобные вещи в специальной упаковке или стаканчике.
Ультрасовременная масштабная ванная, с повышенным уровнем комфортности и необычным внешним видом – так можно в двух словах охарактеризовать интерьер перед нами.
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Если ванная имеет дверь на улицу, как в случае на фото, можно не опасаться за появление ржавчины, конечно, если только кран не протекает уже долгое время. Если комната регулярно проветривается, уборка проводится регулярно, и все краны в исправном состоянии – этого достаточно для поддержания оптимального состояния ванны. В таких условиях можно с уверенностью констатировать: ржавчина не появится здесь еще долгое-долгое время.
Черные цвета не всегда мрачные. Как показывает практика, ими удачно можно оформить ванную комнату. Все дело в нюансах. В интерьере на фото дизайнеры позаботились о необычности оформления: такая привычная стена стала дизайнерской находкой, а форма ванны делает ее настоящим украшением этой комнаты.
Первым делом на ванне образуется налет. Происходит это из-за слишком жесткой воды или скопления воды в одном месте. Желтый налет – начальная стадия ржавчины, с которым можно бороться. Для этого достаточно немного нагреть лимонную кислоту или столовый уксус – за 20 минут раствор удалит неприятное образование, словно его и не бывало. Обычным уксусом так же можно с успехом чистить слив, насадку для душа и даже смеситель.