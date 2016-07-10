До и после: жизнь с чистого листа в частном коттедже

Многие из нас предпочитают уехать из душных и шумных городов в частные дома, чтобы находиться ближе к природе и наслаждаться тишиной и спокойствием. Плюсы загородной жизни ни у кого не вызывают сомнений. Это просторный дом, который при необходимости можно всегда достроить и перестроить по собственному вкусу. Это приусадебный участок, где можно разбить палисадник и выращивать зелень, фрукты и овощи. Это – свежий воздух, лес с грибами и ягодами рядом с домом, водоем и пляж, и многое-многое другое.

Безусловно не всегда легко радикально поменять жизнь в мегаполисе на загородную, так как мы понимаем, что в собственном жилище все должно быть на высшем уровне. Речь идет не только о необходимой инфраструктуре (свет, газ, водопровод, канализация), но также и об интерьере, который год от года приятно совершенствовать.