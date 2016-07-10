До и после: жизнь с чистого листа в частном коттедже

Многие из нас предпочитают уехать из душных и шумных городов в частные дома, чтобы находиться ближе к природе и наслаждаться тишиной и спокойствием. Плюсы загородной жизни ни у кого не вызывают сомнений. Это просторный дом, который при необходимости можно всегда достроить и перестроить по собственному вкусу. Это приусадебный участок, где можно разбить палисадник и выращивать зелень, фрукты и овощи. Это – свежий воздух, лес с грибами и ягодами рядом с домом, водоем и пляж, и многое-многое другое.
Безусловно не всегда легко радикально поменять жизнь в мегаполисе на загородную, так как мы понимаем, что в собственном жилище все должно быть на высшем уровне. Речь идет не только о необходимой инфраструктуре (свет, газ, водопровод, канализация), но также и об интерьере, который год от года приятно совершенствовать.
Покупая готовый дом, мы заранее готовимся к его благоустройству. Дизайн интерьера может оказаться далеким от наших идеалов. Однако не стоит отчаиваться и отказываться от жилья своей мечты – нет ничего невозможного для истинных профессионалов и ценителей хорошего вкуса. Давайте сперва посмотрим, как выглядели интерьеры этого дома до приглашения специалистов студии PRACOWNIA KAFFKA.
Кухня может быть сколь угодно функциональной и удобной с точки зрения планировки и технического оснащения, но факт остается фактом: помещение, где проводятся каждодневные трапезы, должно излучать теплоту и уют; все в нем обязано быть продуманным и сбалансированным.
Гостиная с каминной зоной – это место, где семья собирается в полном составе. Именно здесь принято отдыхать и общаться друг с другом, забыв о проблемах и рутине. Как считаете, мотивирует ли прежний интерьер на комфортное времяпрепровождение?
Доминирующая цветовая палитра в интерьере, безусловно, является личным выбором. Однако с яркими и сочными оттенками можно легко перестараться, превратив обычный санузел в подобие детской комнаты.
Мы решили начать представление обновленных интерьеров именно с ванной комнаты, так как эффект переделки после предыдущей фотографии наиболее заметен. Из этого относительно небольшого пространства исчезла практически вся громоздкая мебель, уступив место новой современной. Белоснежный цвет отныне доминирует во всем доме; в ванной комнате атмосфера стерильности и идеальной чистоты подчеркнута при помощи изящного зеркала и хромированных элементов мебели и сантехники.
Метаморфозы в гостиной не менее интересны. Отныне это пространство лишено стены, отделявшей его от кухни. В результате появилось место для столового гарнитура. Кирпичная кладка сияет белизной, а зеркало над камином делает место возле него центральным в комнате. Также в интерьере активно задействованы оттенки серого цвета – мы видим их в элементах мебели, напольной плитке и текстиле. Стеклянные светильники, хромированные ножки журнального столика, а также полированные поверхности столешниц добавляют сложившемуся интерьеру законченный вид.
В зоне отдыха ощущается масштаб жилой площади, а также свобода передвижения. На стенах – краска и обои с аккуратным орнаментом, их задача – придавать поверхностям более сложную, но в то же время сдержанную фактуру. Мебели уделено повышенное значение, вместе с подобранным текстилем и предметами декора она смотрится предельно органично.