Шикарная реконструкция дома 1970 года

Сегодня мы рассмотрим дом 1970 года постройки, который получил вторую жизнь за счет нового дизайна интерьера и необычной отделки фасада. За реконструкцию объекта отвечали польские архитекторы из Kluj Architekci. Новый дизайн впечатляет контрастом форм, линий, современного и традиционного, а все вместе выглядит более чем гармонично. Убедитесь сами!
Из сада фасад предстает перед нами в более минималистическом свете. Здесь опять же присутствуют деревянные панели, но основную площадь занимают панорамные окна в два этажа. С этой стороны (особенно в вечернее время) мы можем наблюдать внутренний интерьер со стильным характером. Окна обрамлены в тонкую крестообразную раму, форму которой задает структура здания. Вид просто потрясающий!
С этой стороны фасад имеет очень интересный дизайн. Довольно строгую кубическую геометрию архитекторы разбавили игривым узором. Большая часть фасада отделана панелями из древесного шпона, которые помогают вписать дом в природный ландшафт. Панели в свою очередь имеют интересный орнамент лазерной резки. За этой растительной перфорацией находится панорамное окно спальни. Таким образом дизайнеры замаскировали комнату от посторонних глаз, не лишая ее естественного света. Отличная идея, не так ли? Витиеватые завитки орнамента будут повторяться и в дизайне интерьера, но об этом позже, а сейчас давайте рассмотрим объект с противоположной стороны.
Наше знакомство с интерьером дома мы начнем с кухни, которая объединена с пространством столовой. Вся кухонная техника встроена в шоколадно-коричневый шкаф во всю ширину комнаты. Этот насыщенный цвет нашел свое место и в кухонном острове, что визуально выделяет зону кухни. Рабочая поверхность и боковины острова имеют белый цвет, который создает сильный контраст с коричневым – такой дизайнерский прием прекрасно оживляет пространство. Круглый стол со стеклянной поверхностью и прозрачные пластиковые стулья от Филиппа Старка добавляют интерьеру легкости и практически растворяются в нем. Над столом нависает винтажная люстра, которая придает современному интерьеру шарм.
Контраст темного и светлого также определяет цветовую гамму гостиной, которая находится на первом этаже. Черная стена со встроенным телевизором и камином является бесспорным акцентом всего пространства. Поддерживают ее мощный цвет несколько мягких кресел. Необходимая яркость и свет в комнате обеспечиваются за счет преобладания белого цвета и панорамного окна в сад. В вечернее время гостиную освещают встроенные светильники и антикварная люстра, похожая на ту, что в кухне.
На первом этаже дома есть еще рабочий кабинет. За счет окна во всю стену комната залита естественным светом, а прекрасный вид за окном вдохновляет на работу. Интерьер представляет собой контрастное сочетание старинной и современной мебели. Простой по конфигурации стеллаж от пола до потолка обеспечивает достаточно места для хранения книг, которые берут на себя еще и функцию цветового украшения минималистического пространства. Батареи встроены в пол у окна, поэтому все стены остаются от них свободными.
Спальня выглядит очень благородно. Растительная перфорация на фасаде влияет на внутреннюю атмосферу в комнате и делает ее более романтичной и сказочной. Мебель дизайнерами была подобрана массивная в стиле современной классики. Искусная резьба на спинках кровати перекликается с завитками за окном. Слева находится прикроватный столик-комод, что очень удобно. Золотой столик и барочное зеркало добавляют роскоши. Сочетание дерева и белого перекликается с цветовой гаммой кухни и кабинета.
И, наконец, мы представляем вашему вниманию туалетную комнату, которая кратко излагает общий стиль дома. Доминирующими цветами в этом пространстве также являются черный и белый, которые придают комнате классический современный вид. Несмотря на длинную узкую форму она идеально меблирована. Большое зеркало отражает свет и делает комнату визуально шире.
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Фотографии были любезно предоставлены Jeremi Buczkowski и Anna B. Gregorczyk.