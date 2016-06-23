Шикарная реконструкция дома 1970 года

И, наконец, мы представляем вашему вниманию туалетную комнату, которая кратко излагает общий стиль дома. Доминирующими цветами в этом пространстве также являются черный и белый, которые придают комнате классический современный вид. Несмотря на длинную узкую форму она идеально меблирована. Большое зеркало отражает свет и делает комнату визуально шире.

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Фотографии были любезно предоставлены Jeremi Buczkowski и Anna B. Gregorczyk.