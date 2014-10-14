Квартира в Нью-Йорке: декаданс и дисциплина

Кто из нас не мечтал хотя бы некоторое время пожить в непревзойденном короле всех мегаполисов городе Нью-Йорке? Этот яркий, динамичный и многонациональный город ежегодно привлекает миллионы туристов, многие из которых, после посещения
Большого яблока, решают во что бы то ни стало остаться и пустить корни в крупнейшем городе США.
Представленная квартира была оформлена архитектурной студией Labo Design Studio. Ее интерьер как нельзя лучше соответствует духу города, совмещая в себе такие на первый взгляд несовместимые черты как склонность к декадансу и любовь к порядку. Впрочем, именно эти качества понадобятся вам прежде всего, если вы задумали переезд в Нью-Йорк. Чем бы вы не зарабатывали на жизнь, вы просто обязаны иметь представление о поэзии, независимом кино и современном искусстве. В тоже время, чтобы обустроиться и преуспеть в этом сумасшедшем мегаполисе, вам не обойтись без жесткой дисциплины и четкого распорядка дня.
Стоимость арендного жилья в Нью-Йорке очень высокая, поэтому даже вполне обеспеченные люди вынуждены, порой, ютиться в студиях и ухитряться совместить в одной комнате гостиную, столовую и рабочий кабинет. Первое, что бросается в глаза, глядя на эту часть комнаты, это два бирюзовых стула Акапулько. Легенда гласит, что этот необычный стул был придуман французским туристом, проводившем отпуск на мексиканском побережье. Стул, на котором он сидел, оказался слишком жетским, и чтобы сделать стул мягче, француз вплел в него бечевку от гамака. Ставший классикой стул Акапулько неизменно ассоциируются с отдыхом и беззаботным весельем. Слева расположен обеденный стол, а на нижих полках книжнего шкафа спрятались посуда, кастрюли и сковородки. Что тут скажешь, типичный Нью-Йорк.
Глядя на этот коридор, невольно вспоминается холостяцкая квартира Кэрри Брэдшоу, в частности, ее гардеробная, где даже хрупкой колумнистке иногда бывало тесновато. Узкий проход выложен досками, слева длинная белая занавеска скрывает полки с одеждой. Конец прохода обозначен металлической панелью, выкрашенной в стильный темно-серый цвет.
Ванная комната имеет необычные двери от пола до потолка. Молочный цвета стекла и черные рамы удачно контрастируют друг с другом. Интерьер ванной выполнен в классическом белом цвете, серый пол – из бетона, хаотичные разводы которого внесут легкое разнообразие в белый интерьер. К сожалению, изображение не позволяет нам заглянуть вовнутрь ванной, но судя по всему, в этой комнате дизайнеры проделали замечательную работу.
Не удивляйтесь, плита с вытяжкой между двумя шкафами – не такое уж и редкое для ньюйоркских квартир явление, скромный метраж которых заставляет максимально рационально использовать каждый метр. Кому-то подобное интерьерное решение покажется не слишком приемлемым, но, стоит немного пожить в такой студии, как вы убедитесь в том, что нет ничего странного в присутствии в жилой комнате плиты. Более того, готовить и кушать в гостиной удобно и приятно, особенно когда плита и раковина выглядят так стильно и, благодаря специальному покрытию, имеют такой же благородный черно-коричневый цвет как и шкафы.
Если описанная выше часть комнаты больше походила на столовую, то эту часть скорее можно принять за гостиную. Пестрые цвета мебели придают комнате слегка неупорядоченный вид, но от нее все равно веет уютом и очень хочется побыть в этой гостеприимной атмосфере. Рядом со стульями Акопулько расположилось кресло B9 и пуфик B10, спроектированные знаменитым американским дизайнером и одним из основоположников направления Баухаус Марселем Бройером. Абсолютная стабильность пуфика была достигнута за счет согнутой балки из стали. Сейчас тонкие стальные трубы часто выступают в качестве каркаса для мягкой мебели, однако в первой половине 19-го века подобный дизайн вызвал настоящий фурор. Красочный ковер лишь подчеркивает непринужденное настроение этой креативной нью-йркской квартиры.
В дополнении к хорошо известным предметам мебели в нью-йоркской студии нашлось место и для произведений искусства. Как и полагается жителю
Большого яблока, хозяин студии любит читать и любит свободу передвижения. Даже в типичной нью-йоркской малометражке совместными с дизайнерами усилиями он создал максимум свободного пространства.