Квартира в Нью-Йорке: декаданс и дисциплина

Кто из нас не мечтал хотя бы некоторое время пожить в непревзойденном короле всех мегаполисов городе Нью-Йорке? Этот яркий, динамичный и многонациональный город ежегодно привлекает миллионы туристов, многие из которых, после посещения Большого яблока , решают во что бы то ни стало остаться и пустить корни в крупнейшем городе США.

Представленная квартира была оформлена архитектурной студией Labo Design Studio. Ее интерьер как нельзя лучше соответствует духу города, совмещая в себе такие на первый взгляд несовместимые черты как склонность к декадансу и любовь к порядку. Впрочем, именно эти качества понадобятся вам прежде всего, если вы задумали переезд в Нью-Йорк. Чем бы вы не зарабатывали на жизнь, вы просто обязаны иметь представление о поэзии, независимом кино и современном искусстве. В тоже время, чтобы обустроиться и преуспеть в этом сумасшедшем мегаполисе, вам не обойтись без жесткой дисциплины и четкого распорядка дня.