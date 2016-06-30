Дом с современными тенденциями

Одной из многих проблем, с которыми архитекторы сталкиваются при планировании нового дома, является вопрос о том, как сделать новое здание настолько интегрированным в существующую среду, чтобы он гармонично смотрелся с соседними домами, а также отражал желаемый современный стиль. Так это было и с нашими специалистами из Prodom Architektura Konstrukcja, они должны были интегрировать стильное новое здание в жилой комплекс из 70-х и 80-х годов в Познани, Польша. Результат отражает характеристики окружающих домов и сохраняет в то же время современные качества.
Иначе выглядит дом с обратной стороны. С большим остеклением и просторной террасой дом раскрывается к виду на сад. Переход между внутренним и внешним пространством свободный, а природа интегрирована в жилищное помещение.
Здесь мы видим дом со стороны улицы. С его остроконечной крышей и классической оптикой он отлично приспосабливается к местности, но действует безошибочно современно и утонченно благодаря расширениям и обтекаемому дизайну, а также очень стильному и актуальному цвету. Для того чтобы обеспечить жителей максимальной приватностью, фасад имеет небольшое окно на этой стороне и выглядит закрытым и интровертным.
Новый дом состоит из двух секций, которые сливаются друг с другом – основная часть представляет собой простое здание с двускатной крышей. На первом этаже есть открытая гостиная/столовая и кухня, на следующем этаже спальня, гардеробная и ванная комната. Вторая часть дома включает в себя гараж на две машины. Обе эти области связаны плоской крышей, что делает их единым целым.
Гармония и последовательность всего проекта была достигнута за счет использования материалов. Белая штукатурка, бетон, дерево и стекло образуют сплоченную, захватывающую картину. Сочетание этих материалов и различных цветов разных областей дома выглядит хорошо на фоне классических соседей.
Мы видим открытое пространство кухни и столовой на первом этаже. В интерьере преобладают в качестве фасада природные контрастные материалы, такие как дерево, камень и бетон. Сдержанное окрашивание на 100% соответствует внешнему дизайну здания. Большие окна с видом на сад наполняют интерьер естественным светом и обеспечивают плавный переход к открытой площадке.
Обеденная зона находится рядом с кухней. Сидя за круглым деревянным столом со старинными стульями, вы можете наблюдать за видом на сад и террасу. В летнее время большие раздвижные двери могут быть открыты полностью, так что внутренние и внешние пространства перетекают друг в друга, и жизненное пространство расширяется наружу.