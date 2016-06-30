Дом с современными тенденциями

Одной из многих проблем, с которыми архитекторы сталкиваются при планировании нового дома, является вопрос о том, как сделать новое здание настолько интегрированным в существующую среду, чтобы он гармонично смотрелся с соседними домами, а также отражал желаемый современный стиль. Так это было и с нашими специалистами из Prodom Architektura Konstrukcja, они должны были интегрировать стильное новое здание в жилой комплекс из 70-х и 80-х годов в Познани, Польша. Результат отражает характеристики окружающих домов и сохраняет в то же время современные качества.