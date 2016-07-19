Дом в Празмове из необычных материалов

Целью архитекторов было возведение дома с максимально выгодной формой и адаптировать его к условиям участка. Традиционная двускатная крыша была изменена в соответствии в особенностями местности. Чтобы эффективно использовать пространство, один скат сделали длинным и пологим, а другой – более коротким и заостренным.

На фото мы видим дом именно с той стороны, где скат крыши более крутой, поэтому здание кажется нам выше, чем оно на самом деле. Фасад окрашен серым – темные полосы чередуются со светлыми. При этом стены дома, тоже имеющие нестандартную форму, с одной стороны переходят непосредственно в забор.