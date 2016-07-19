Дом в Празмове из необычных материалов

Сегодня Homify подготовил для вас нечто совершенно особенное – удивительный дом, находящийся в польском городе Празмов. После завершения его строительства многие скептики заявили, что внешний вид здания ни за что не привлечет потенциальных покупателей, но главный архитектор Мачек Ольчак видел потенциал дома именно в нетрадиционной форме. И снаружи, и изнутри постройка выглядит очень необычно, и в этом – ее очарование.
Целью архитекторов было возведение дома с максимально выгодной формой и адаптировать его к условиям участка. Традиционная двускатная крыша была изменена в соответствии в особенностями местности. Чтобы эффективно использовать пространство, один скат сделали длинным и пологим, а другой – более коротким и заостренным.
На фото мы видим дом именно с той стороны, где скат крыши более крутой, поэтому здание кажется нам выше, чем оно на самом деле. Фасад окрашен серым – темные полосы чередуются со светлыми. При этом стены дома, тоже имеющие нестандартную форму, с одной стороны переходят непосредственно в забор.
Здесь мы видим дом с другой стороны – той, где скат крыши более длинный. Отсюда здание кажется более массивным. В этой стороне дома расположена гостиная, откуда можно любоваться садом через большие окна. Маленькая особенность, задающая настроение всей картине – небольшой балкон второго этажа, опирающийся на скошенную, будто немного покосившуюся подпорку.
Высокие потолки и открытая планировка – особенности, позаимствованные у стиля лофт. Собственно, то же самое касается грубых материалов, создающих ненавязчивое впечатление легкой незавершенности. В дневной зоне дома, объединившей гостиную, столовую и кухню, все эти детали отлично видны.
Так, потолок здесь покрыт ДСП, пол залит эпоксидной смолой, а кое-где проглядывает кладка красного кирпича. Стены же, идеально гладкие и выхоленные, выкрашены белым, и все остальные цвета, даже самые сдержанные, на их фоне выглядят контрастно. Маленькая, но необычная деталь, подчеркивающая высоту потолка – книжная полка, установленная так высоко, что добраться до нее из гостиной попросту невозможно.
Еще одна комната, в которой смело использованы необычные материалы – ванная. Выполненная в серых тонах, она выложена плиткой с неравномерной поверхностью. Ее монохромность буквально сломана неожиданными полосами из желтой мозаики. Появляясь то тут, то там, без какой-либо последовательности и системности, они вносят в интерьер особое настроение.
Белая кухонная мебель с матовым стеклом придает интерьеру современный характер с некоторым ощущением стерильности. Однако эта прозрачно-белая идиллическая картина была нарушена установкой массивного, грубого острова из бетона. Несмотря на весьма необычный дизайн, он весьма функционален, а большая площадь и удобная поверхность позволяют одновременно и готовить на нем, и обедать.
На задней стороне дома находится обширный сад, который благодаря большой стеклянной двери становится своеобразным продолжением гостиной. Это прекрасное решение для большой семьи, которая часто принимает гостей. Между изящными березами, растущими в саду, натянут тент, под которым можно организовать отличное место для семейного завтрака, игр или отдыха.
Ведущая на второй этаж лестница – еще один шедевр по части объединения необычных материалов. Основная ее часть покрыта антрацитовой плиткой, но три нижние ступени сделаны из дерева и, кроме того, имеют разную длину и разное расстояние друг между другом. Лестница помещается между двумя стенами – белой, отделяющей жилое пространство от других помещений, и задней, покрытой кирпичом-сырцом. Дерево, красный кирпич, сталь и черная плитка создают весьма необычный, современный ансамбль.
После наступления темноты мы можем в полной мере оценить, как выглядят большие окна и двери, выходящие в сад. Они заливают все окружающее пространство ярким светом, а интерьер дома с этой стороны хорошо проглядывается, что будто бы размывает границы между садом и гостиной.