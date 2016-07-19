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Дом в Празмове из необычных материалов

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Dom jednorodzinny w Prażmowie, OPS Architekt Maciej Olczak OPS Architekt Maciej Olczak
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Сегодня Homify подготовил для вас нечто совершенно особенное – удивительный дом, находящийся в польском городе Празмов. После завершения его строительства многие скептики заявили, что внешний вид здания ни за что не привлечет потенциальных покупателей, но главный архитектор Мачек Ольчак видел потенциал дома именно в нетрадиционной форме. И снаружи, и изнутри постройка выглядит очень необычно, и в этом – ее очарование.

Основная концепция

Dom jednorodzinny w Prażmowie, OPS Architekt Maciej Olczak OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

Целью архитекторов было возведение дома с максимально выгодной формой и адаптировать его к условиям участка. Традиционная двускатная крыша была изменена в соответствии в особенностями местности. Чтобы эффективно использовать пространство, один скат сделали длинным и пологим, а другой – более коротким и заостренным.

На фото мы видим дом именно с той стороны, где скат крыши более крутой, поэтому здание кажется нам выше, чем оно на самом деле. Фасад окрашен серым – темные полосы чередуются со светлыми. При этом стены дома, тоже имеющие нестандартную форму, с одной стороны переходят непосредственно в забор.

Вид со стороны сада

Dom jednorodzinny w Prażmowie, OPS Architekt Maciej Olczak OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

Здесь мы видим дом с другой стороны – той, где скат крыши более длинный. Отсюда здание кажется более массивным. В этой стороне дома расположена гостиная, откуда можно любоваться садом через большие окна. Маленькая особенность, задающая настроение всей картине – небольшой балкон второго этажа, опирающийся на скошенную, будто немного покосившуюся подпорку.

Дневная зона

Dom jednorodzinny w Prażmowie, OPS Architekt Maciej Olczak OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

Высокие потолки и открытая планировка – особенности, позаимствованные у стиля лофт. Собственно, то же самое касается грубых материалов, создающих ненавязчивое впечатление легкой незавершенности. В дневной зоне дома, объединившей гостиную, столовую и кухню, все эти детали отлично видны.

Так, потолок здесь покрыт ДСП, пол залит эпоксидной смолой, а кое-где проглядывает кладка красного кирпича. Стены же, идеально гладкие и выхоленные, выкрашены белым, и все остальные цвета, даже самые сдержанные, на их фоне выглядят контрастно. Маленькая, но необычная деталь, подчеркивающая высоту потолка – книжная полка, установленная так высоко, что добраться до нее из гостиной попросту невозможно.

Ванная комната

Dom jednorodzinny w Prażmowie, OPS Architekt Maciej Olczak OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

Еще одна комната, в которой смело использованы необычные материалы – ванная. Выполненная в серых тонах, она выложена плиткой с неравномерной поверхностью. Ее монохромность буквально сломана неожиданными полосами из желтой мозаики. Появляясь то тут, то там, без какой-либо последовательности и системности, они вносят в интерьер особое настроение.

Кухня

Dom jednorodzinny w Prażmowie, OPS Architekt Maciej Olczak OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

Белая кухонная мебель с матовым стеклом придает интерьеру современный характер с некоторым ощущением стерильности. Однако эта прозрачно-белая идиллическая картина была нарушена установкой массивного, грубого острова из бетона. Несмотря на весьма необычный дизайн, он весьма функционален, а большая площадь и удобная поверхность позволяют одновременно и готовить на нем, и обедать.

Садовый водопад

Dom jednorodzinny w Prażmowie, OPS Architekt Maciej Olczak OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

На задней стороне дома находится обширный сад, который благодаря большой стеклянной двери становится своеобразным продолжением гостиной. Это прекрасное решение для большой семьи, которая часто принимает гостей. Между изящными березами, растущими в саду, натянут тент, под которым можно организовать отличное место для семейного завтрака, игр или отдыха.

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Лестница

Dom jednorodzinny w Prażmowie, OPS Architekt Maciej Olczak OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

Ведущая на второй этаж лестница – еще один шедевр по части объединения необычных материалов. Основная ее часть покрыта антрацитовой плиткой, но три нижние ступени сделаны из дерева и, кроме того, имеют разную длину и разное расстояние друг между другом. Лестница помещается между двумя стенами – белой, отделяющей жилое пространство от других помещений, и задней, покрытой кирпичом-сырцом. Дерево, красный кирпич, сталь и черная плитка создают весьма необычный, современный ансамбль.

Вид ночью

Dom jednorodzinny w Prażmowie, OPS Architekt Maciej Olczak OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

После наступления темноты мы можем в полной мере оценить, как выглядят большие окна и двери, выходящие в сад. Они заливают все окружающее пространство ярким светом, а интерьер дома с этой стороны хорошо проглядывается, что будто бы размывает границы между садом и гостиной.

Как украсить маленький сад
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