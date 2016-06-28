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Огонь в саду – 6 креативных идей

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Kuchnia w ogrodzie, Kuchnia w Ogrodzie Kuchnia w Ogrodzie
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Красивый, уютный сад – место, где хочется проводить каждую свободную минуту. И чтобы минуты эти были максимально комфортными, неплохо было бы установить дополнительное оборудование. Например, очаг, благодаря которому ваш сад будет теплым и светлым в любое время года и суток. 

Homify подготовил для вас шесть интересных идей для использования огня в саду – возможно, они вдохновят и вас!

Цилиндрический камин

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Создание идеального очага – дело нелегкое. Первое, что необходимо сделать – найти подходящее место, дабы дым от огня не проникал в дом и не мешал соседям. Также огромное значение имеет материал, из которого изготавливается конструкция.

Идеальный выбор – отдельно стоящий камин, не требующий установки фумигантов или других соединений. Современные модели рассчитаны на использование биоэтанола для разжигания и поддержания огня, а не древесины. Это высококачественный материал, благодаря которому вы сделаете вклад в сохранение окружающей среды.

Если площадь сада позволяет, вы можете сделать камин в форме цилиндра. Он выглядит довольно просто и в то же время эффектно. Разместив его у входа в дом, вы удивите гостей, и сами получите массу удовольствия, отдыхая в саду у огня.

Дух старины – каменная печь

Kuchnia w ogrodzie, Kuchnia w Ogrodzie Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

Да-да, печь может служить не только для обогрева жилища, но и для украшения. Массивная каменная конструкция очень гармонично впишется в общую картину, придав вашему саду сказочность. Кроме того, огонь в печи не только будет освещать ваш сад, но еще и позволит готовить различные блюда на свежем воздухе. Ваши гости будут просто в восторге, если вы предложите им провести вечерок в саду, лакомясь свежими блюдами, приготовленными на гриле. Такая печь куда интереснее стандартного барбекю!

Альтернативный камин

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Если вас манит романтика пешего туризма с ночевкой в палатках и песнями у костра, этот необычный садовый камин наверняка вам понравится. Он имитирует собой классические коническое кострище, сооруженное из веток – вместо них использованы металлические прутья различной длины. Выглядит такая конструкция очень стильно, а для поддержания пламени не нужны ни дрова, ни уголь, так как используется этанол, поэтому вам не придется постоянно следить за огнем.

Камин-фонарь

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ilumia.pl

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Такая модель вряд ли сможет кого-либо оставить равнодушным. Простая лаконичная форма сочетается с необычным эффектом световых брызг, обеспеченным с помощью специального покрытия. Камин дарит мягкий, теплый свет и создает в саду удивительную атмосферу, которая идеально подойдет для уютных дружеских посиделок или романтического вечера. Несмотря на то, что конструкция кажется тяжелой и хрупкой, ее можно легко переносить с места на место.

Вечная классика

EcoSmart Fire kominki ekologiczne z Australii, ilumia.pl ilumia.pl Балкон и терраса в стиле модерн
ilumia.pl

ilumia.pl
ilumia.pl
ilumia.pl

Вас трудно вытащить на свежий воздух, потому что отдыху в саду вы предпочитаете комфортное вылеживание на диване? Так почему бы не создать атмосферу уютной классической гостиной у себя во дворе? Большой мягкий диван и массивный камин подарят вам комфорт и тепло в любое время, а вместо надоевшего телевизора вы будете любоваться красотой сада и звездного неба. Подобрав удобный столик, вы сможете наслаждаться чаепитием или полноценным ужином под открытым небом.

Торшер

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Planika Fires

Planika Fires
Planika Fires
Planika Fires

В последнее время дизайнеры все чаще заменяют обычные лампы живым огнем, упрятанным под стекло – выглядит он гораздо красивее и создает особую атмосферу. Если вы не хотите, чтобы камин доминировал в саду и притягивал к себе слишком много внимания, вы можете установить изящную вертикальную конструкцию – она будет чем-то вроде маяка в темноте. Изысканные формы не позволят такому садовому торшеру загромождать пространство, но в то же время и не останутся незамеченными.

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