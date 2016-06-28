Огонь в саду – 6 креативных идей

Красивый, уютный сад – место, где хочется проводить каждую свободную минуту. И чтобы минуты эти были максимально комфортными, неплохо было бы установить дополнительное оборудование. Например, очаг, благодаря которому ваш сад будет теплым и светлым в любое время года и суток.
Homify подготовил для вас шесть интересных идей для использования огня в саду – возможно, они вдохновят и вас!
Создание идеального очага – дело нелегкое. Первое, что необходимо сделать – найти подходящее место, дабы дым от огня не проникал в дом и не мешал соседям. Также огромное значение имеет материал, из которого изготавливается конструкция.
Идеальный выбор – отдельно стоящий камин, не требующий установки фумигантов или других соединений. Современные модели рассчитаны на использование биоэтанола для разжигания и поддержания огня, а не древесины. Это высококачественный материал, благодаря которому вы сделаете вклад в сохранение окружающей среды.
Если площадь сада позволяет, вы можете сделать камин в форме цилиндра. Он выглядит довольно просто и в то же время эффектно. Разместив его у входа в дом, вы удивите гостей, и сами получите массу удовольствия, отдыхая в саду у огня.
Да-да, печь может служить не только для обогрева жилища, но и для украшения. Массивная каменная конструкция очень гармонично впишется в общую картину, придав вашему саду сказочность. Кроме того, огонь в печи не только будет освещать ваш сад, но еще и позволит готовить различные блюда на свежем воздухе. Ваши гости будут просто в восторге, если вы предложите им провести вечерок в саду, лакомясь свежими блюдами, приготовленными на гриле. Такая печь куда интереснее стандартного барбекю!
Если вас манит романтика пешего туризма с ночевкой в палатках и песнями у костра, этот необычный садовый камин наверняка вам понравится. Он имитирует собой классические коническое кострище, сооруженное из веток – вместо них использованы металлические прутья различной длины. Выглядит такая конструкция очень стильно, а для поддержания пламени не нужны ни дрова, ни уголь, так как используется этанол, поэтому вам не придется постоянно следить за огнем.
Такая модель вряд ли сможет кого-либо оставить равнодушным. Простая лаконичная форма сочетается с необычным эффектом световых брызг, обеспеченным с помощью специального покрытия. Камин дарит мягкий, теплый свет и создает в саду удивительную атмосферу, которая идеально подойдет для уютных дружеских посиделок или романтического вечера. Несмотря на то, что конструкция кажется тяжелой и хрупкой, ее можно легко переносить с места на место.
Вас трудно вытащить на свежий воздух, потому что отдыху в саду вы предпочитаете комфортное вылеживание на диване? Так почему бы не создать атмосферу уютной классической гостиной у себя во дворе? Большой мягкий диван и массивный камин подарят вам комфорт и тепло в любое время, а вместо надоевшего телевизора вы будете любоваться красотой сада и звездного неба. Подобрав удобный столик, вы сможете наслаждаться чаепитием или полноценным ужином под открытым небом.
В последнее время дизайнеры все чаще заменяют обычные лампы живым огнем, упрятанным под стекло – выглядит он гораздо красивее и создает особую атмосферу. Если вы не хотите, чтобы камин доминировал в саду и притягивал к себе слишком много внимания, вы можете установить изящную вертикальную конструкцию – она будет чем-то вроде маяка в темноте. Изысканные формы не позволят такому садовому торшеру загромождать пространство, но в то же время и не останутся незамеченными.