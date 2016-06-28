Огонь в саду – 6 креативных идей

Создание идеального очага – дело нелегкое. Первое, что необходимо сделать – найти подходящее место, дабы дым от огня не проникал в дом и не мешал соседям. Также огромное значение имеет материал, из которого изготавливается конструкция.

Идеальный выбор – отдельно стоящий камин, не требующий установки фумигантов или других соединений. Современные модели рассчитаны на использование биоэтанола для разжигания и поддержания огня, а не древесины. Это высококачественный материал, благодаря которому вы сделаете вклад в сохранение окружающей среды.

Если площадь сада позволяет, вы можете сделать камин в форме цилиндра. Он выглядит довольно просто и в то же время эффектно. Разместив его у входа в дом, вы удивите гостей, и сами получите массу удовольствия, отдыхая в саду у огня.