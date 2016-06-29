Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

6 оригинальных идей для оформления сада

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Ogród minimalistyczny ze strefą do medytacji, Ogrody Przyszłości Ogrody Przyszłości Ванная комната в стиле минимализм
Loading admin actions …

Если у вас до сих пор не было возможности заняться своим садом, то сейчас самое время. С каждым днем становится все жарче, и мы все больше времени стараемся проводить в комфортных домашних условиях, общаясь с семьей и друзьями. Так почему бы всем вместе не переместиться в сад, где можно прекрасно отдохнуть и подышать свежим воздухом? К тому же, там вы можете создать не только особый стиль, но и подходящий климат.

Стильный современный сад не может обойтись без предметов декора, которые подчеркнут природное очарование зеленых насаждений. В зависимости о своих пожеланий, вы можете акцентировать внимание на чем-то одном, или же выбрать несколько аксессуаров. Homify сделал для вас подборку идей от талантливых польских дизайнеров – они непременно сделают ваш сад еще лучше!

В стиле релакс

Studio jardin, .oboo-outdoor .oboo-outdoor Сад в стиле модерн
.oboo-outdoor

.oboo-outdoor
.oboo-outdoor
.oboo-outdoor

Компания может предложить и другие варианты планировки, ведь дом по сути построен из нескольких модулей и легко может быть переориентирован на нужды конкретного человека или семьи.

Интересно, что этот дом полностью разбивает все предубеждения насчет малогабаритных квартир или домов, показывая, что настоящий дизайн может существовать в любом пространстве.

Паллетные качели

Huśtawka z palet, Palletideas Palletideas Сад Игровая площадка и качели
Palletideas

Palletideas
Palletideas
Palletideas

В последнее время качели стали очень модной деталью в оформлении сада, к тому же сделать их вовсе не трудно. Поскольку прогрессивные дизайнеры поддерживают «зеленое» движение, особой популярностью пользуются качели на паллетах. Например, модель, которую вы видите на снимке, изготовлена из использованных поддонов – трудно в это поверить, глядя на ее винтажный шик, не правда ли?

Изготавливаются такие качели на заказ в соответствии с индивидуальными требованиями каждого клиента. Вы можете подобрать подходящий размер, а также выбрать подушки. Такие качели – прекрасный вариант для ценителей сада в духе эко.

Необычное освещение

EcoSmart Fire kominki ekologiczne z Australii, ilumia.pl ilumia.pl Сад Освещение
ilumia.pl

ilumia.pl
ilumia.pl
ilumia.pl

Чтобы сделать летние вечера более уютными, а также иметь возможность отдыхать в саду после наступления темноты, необходимо установить осветительные приборы. Альтернативой обычным лампам и фонарям могу послужить уникальные камины от EcoSmart™ – это великолепный вариант для тех, кто предпочитает сад в стиле современного минимализма.

Дизайн каминов прост и в то же время прекрасен. Четыре стеклянные панели окружают огонь, подпитывающийся этанолом, и защищают окружающее пространство от пламени. Камины создают весьма необычный акцент в саду и отлично дополняют собой ландшафт.

Вертикальные сады

Niezwykłe ogrody pionowe. Tworzymy innowacyjne rozwiązania dla ciebie, Pixel Garden Pixel Garden Сад в стиле модерн
Pixel Garden

Pixel Garden
Pixel Garden
Pixel Garden

Еще один тренд последних лет, ставший чрезвычайно популярным – вертикальный сад, представляющий собой, по сути, стену, уставленную горшочками с растениями. Готовые конструкции такого рода из серии Pixel Garden представляет компания Garden Spot.

В горшочки можно посадить любые растения, но предпочтение лучше отдавать стелящимся и вьющимся – они создадут самую настоящую стену, которая заменит собой стандартную изгородь или станет отличной разделительной перегородкой. Кроме того, из-за пышного слоя растительности у вас получится еще и неплохой звуковой экран.

Оригинальная скульптура

Ogród minimalistyczny ze strefą do medytacji, Ogrody Przyszłości Ogrody Przyszłości Ванная комната в стиле минимализм
Ogrody Przyszłości

Ogrody Przyszłości
Ogrody Przyszłości
Ogrody Przyszłości

Красивый сад – это не только богатая растительность, но и правильно подобранные украшения. В частности, это идеальное место для скульптур из камня, бетона или металла. Например, статуи в азиатском стиле помогут разнообразить общую композицию и добавят удивительную, волшебную ауру, которая придется по душе приверженцам фэн-шуй. Это великолепный вариант для людей, расценивающих сад не просто как зону отдыха, а как место с особенной энергетикой.

Фонарики

homify Сад Аксессуары и декор
homify

homify
homify
homify

Всевозможные садовые фонари – нестареющая классика, которая вряд ли когда-либо выйдет из моды. Они будут уместны как для веселого барбекю с друзьями, так и для романтического ужина под луной. Очаровательные стеклянные фонарики, несомненно, добавят шарма и элегантности летним вечерам. Установить светильники можно в стратегических местах в качестве ориентиров или же украсить определенное место в саду, создав уютный, волшебный уголок.

Садовый водопад

projekty i realizacje, greenin greenin
greenin

greenin
greenin
greenin

Предметы из натурального камня превосходно украшают любой сад – большой или маленький. Различные изделия из этого материала являются прекрасным примером естественного дизайна и гармонично сочетаются с зелеными насаждениями.

Каменный водопад, который мы видим на снимке – проект компании Greenin. Нежное журчание воды имитирует горный ручеек. Этот элемент идеально впишется в любой сад, создавая атмосферу идиллического спокойствия.

Перевоплощение старого гаража в современную кухню
Непременно воспользуйтесь этими оригинальными идеями для оформления сада!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо