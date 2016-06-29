6 оригинальных идей для оформления сада

Если у вас до сих пор не было возможности заняться своим садом, то сейчас самое время. С каждым днем становится все жарче, и мы все больше времени стараемся проводить в комфортных домашних условиях, общаясь с семьей и друзьями. Так почему бы всем вместе не переместиться в сад, где можно прекрасно отдохнуть и подышать свежим воздухом? К тому же, там вы можете создать не только особый стиль, но и подходящий климат.

Стильный современный сад не может обойтись без предметов декора, которые подчеркнут природное очарование зеленых насаждений. В зависимости о своих пожеланий, вы можете акцентировать внимание на чем-то одном, или же выбрать несколько аксессуаров. Homify сделал для вас подборку идей от талантливых польских дизайнеров – они непременно сделают ваш сад еще лучше!