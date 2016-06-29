6 оригинальных идей для оформления сада

Если у вас до сих пор не было возможности заняться своим садом, то сейчас самое время. С каждым днем становится все жарче, и мы все больше времени стараемся проводить в комфортных домашних условиях, общаясь с семьей и друзьями. Так почему бы всем вместе не переместиться в сад, где можно прекрасно отдохнуть и подышать свежим воздухом? К тому же, там вы можете создать не только особый стиль, но и подходящий климат.
Стильный современный сад не может обойтись без предметов декора, которые подчеркнут природное очарование зеленых насаждений. В зависимости о своих пожеланий, вы можете акцентировать внимание на чем-то одном, или же выбрать несколько аксессуаров. Homify сделал для вас подборку идей от талантливых польских дизайнеров – они непременно сделают ваш сад еще лучше!
Компания может предложить и другие варианты планировки, ведь дом по сути построен из нескольких модулей и легко может быть переориентирован на нужды конкретного человека или семьи.
Интересно, что этот дом полностью разбивает все предубеждения насчет малогабаритных квартир или домов, показывая, что настоящий дизайн может существовать в любом пространстве.
В последнее время качели стали очень модной деталью в оформлении сада, к тому же сделать их вовсе не трудно. Поскольку прогрессивные дизайнеры поддерживают «зеленое» движение, особой популярностью пользуются качели на паллетах. Например, модель, которую вы видите на снимке, изготовлена из использованных поддонов – трудно в это поверить, глядя на ее винтажный шик, не правда ли?
Изготавливаются такие качели на заказ в соответствии с индивидуальными требованиями каждого клиента. Вы можете подобрать подходящий размер, а также выбрать подушки. Такие качели – прекрасный вариант для ценителей сада в духе эко.
Чтобы сделать летние вечера более уютными, а также иметь возможность отдыхать в саду после наступления темноты, необходимо установить осветительные приборы. Альтернативой обычным лампам и фонарям могу послужить уникальные камины от EcoSmart™ – это великолепный вариант для тех, кто предпочитает сад в стиле современного минимализма.
Дизайн каминов прост и в то же время прекрасен. Четыре стеклянные панели окружают огонь, подпитывающийся этанолом, и защищают окружающее пространство от пламени. Камины создают весьма необычный акцент в саду и отлично дополняют собой ландшафт.
Еще один тренд последних лет, ставший чрезвычайно популярным – вертикальный сад, представляющий собой, по сути, стену, уставленную горшочками с растениями. Готовые конструкции такого рода из серии Pixel Garden представляет компания Garden Spot.
В горшочки можно посадить любые растения, но предпочтение лучше отдавать стелящимся и вьющимся – они создадут самую настоящую стену, которая заменит собой стандартную изгородь или станет отличной разделительной перегородкой. Кроме того, из-за пышного слоя растительности у вас получится еще и неплохой звуковой экран.
Красивый сад – это не только богатая растительность, но и правильно подобранные украшения. В частности, это идеальное место для скульптур из камня, бетона или металла. Например, статуи в азиатском стиле помогут разнообразить общую композицию и добавят удивительную, волшебную ауру, которая придется по душе приверженцам фэн-шуй. Это великолепный вариант для людей, расценивающих сад не просто как зону отдыха, а как место с особенной энергетикой.
Всевозможные садовые фонари – нестареющая классика, которая вряд ли когда-либо выйдет из моды. Они будут уместны как для веселого барбекю с друзьями, так и для романтического ужина под луной. Очаровательные стеклянные фонарики, несомненно, добавят шарма и элегантности летним вечерам. Установить светильники можно в стратегических местах в качестве ориентиров или же украсить определенное место в саду, создав уютный, волшебный уголок.
Предметы из натурального камня превосходно украшают любой сад – большой или маленький. Различные изделия из этого материала являются прекрасным примером естественного дизайна и гармонично сочетаются с зелеными насаждениями.
Каменный водопад, который мы видим на снимке – проект компании Greenin. Нежное журчание воды имитирует горный ручеек. Этот элемент идеально впишется в любой сад, создавая атмосферу идиллического спокойствия.