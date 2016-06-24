Инновационный энергоэффективный дом

На первом этаже дома расположены: гардероб (черный куб) который является ядром дома, лестница на второй этаж, открытая гостиная с кухней и офис. Интерьер дома повторяет кубический дизайн фасада.

Этот объект отвечает самым строгим нормам швейцарского стандарта добровольного применения Minergie (стандарт строительства энергоэффективных зданий). Основное внимание в стандарте уделено качеству микроклимата в помещениях, высокий уровень которого обеспечивают современные ограждающие конструкции здания и правильный воздухообмен. Отдельно рассмотрен вопрос защиты окружающей среды. Главной целью является строительство зданий, наносящих минимальный вред окружающей среде.