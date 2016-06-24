Инновационный энергоэффективный дом

Современные здания в стиле Баухаус как правило имеют четкие геометрические формы и отделку в бело-сером цвете. Цвет в таких объектах редко играет главную роль. Дом, который мы хотим показать вам сегодня тоже был спроектирован по принципам немецкой школы, однако, в данном случае архитекторы решили не придерживаться
бесцветных требований и поэкспериментировали с цветом. Ржаво-красный фасад выгодно выделяет его на фоне соседних домов, да и на фоне зданий похожей архитектуры тоже. Но не только цвет выделяет его
из толпы. Архитекторы из VOMSATTEL WAGNER ARCHITEKTEN также уделили особое внимание подбору материалов и дизайну интерьера, применив ряд инновационных идей. Давайте познакомимся с этим потрясающим домом ближе!
Из сада на дом открывается, пожалуй, самый интересный вид. За счет пустоты,
вырезанной в объеме, заказчики получили террасу на первом уровне и оригинальное световое окно в плоской крыше. Архитекторы словно вырезали кусок из торта и теперь через панорамное остекление на обоих этажах мы можем наблюдать изящную начинку этого необычного объекта. Благодаря обширному остеклению изнутри открывается живописный вид на долину. За счет освещения однотонная поверхность фасада варьируется от ярко-красного до темно-рыжего, что выгодно отличает его от популярных в наше время однотонных белых зданий.
Не только современная форма делает этот дом особенным, но и инновационные материалы в его отделке. Фасад отделан современными вентилируемыми панелями BRUAG швейцарского производства. Благодаря прессованию и пропитке специальными средствами деревянные панели полностью атмосферостойки. Со стороны фасад даже кажется металлическим.
На первом этаже дома расположены: гардероб (черный куб) который является ядром дома, лестница на второй этаж, открытая гостиная с кухней и офис. Интерьер дома повторяет кубический дизайн фасада.
Этот объект отвечает самым строгим нормам швейцарского стандарта добровольного применения Minergie (стандарт строительства энергоэффективных зданий). Основное внимание в стандарте уделено качеству микроклимата в помещениях, высокий уровень которого обеспечивают современные ограждающие конструкции здания и правильный воздухообмен. Отдельно рассмотрен вопрос защиты окружающей среды. Главной целью является строительство зданий, наносящих минимальный вред окружающей среде.
На этой фотографии мы видим куб (ядро) со стороны гостиной. С этой стороны в него встроен телевизор и мультимедийная система, что очень удобно. Таким образом она не занимает свободное место в пространстве. Что касается цветовой гаммы, то мы видим, что весь цвет достался фасаду. В интерьере на него нет и намека. Вместо яркого кирпичного гармоничное взаимодействие светлого дерева, белого и серых оттенков.
На втором этаже инновационного семейного дома расположены спальни и эта потрясающая ванная с панорамным окном и прекрасным видом. Общая картина опять же характеризуется высоким качеством материалов, дизайном с прямыми линиями без излишеств и светлой цветовой гаммой в сочетании с деревом.
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