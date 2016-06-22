Оригинальный трехуровневый дом

За много лет и поколений, выросших в стенах этого дома, архитектура здания претерпела много изменений, зачастую без какой либо четкой организации и планировки. В ходе реконструкции и ремонта специалисты вернули изначальную ясность формы, сделали каждый уровень самостоятельным шедевром. На первом этаже – в белом цоколе, расположились кухня и столовая, выше – в отделке из деревянных реек – панорамные окна гостиной и уютный балкончик под крышей.