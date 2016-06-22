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Оригинальный трехуровневый дом

Перла Вереника Перла Вереника
Loft im Grün - Umbau in Perchtoldsdorf, Franz&Sue Franz&Sue Дома в стиле модерн
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Сложно догадаться по внешнему виду этого стильного здания, что здесь  не одно поколение большой семьи, и столь современная архитектура – результат кропотливой работы  по реконструкции, перепланировке и дизайну интерьеров. 

Внешний вид

Loft im Grün - Umbau in Perchtoldsdorf, Franz&Sue Franz&Sue Дома в стиле модерн
Franz&amp;Sue

Franz&Sue
Franz&amp;Sue
Franz&Sue

За много лет и поколений, выросших в стенах этого дома, архитектура здания претерпела много изменений, зачастую без какой либо четкой организации и планировки. В ходе реконструкции и ремонта специалисты вернули изначальную ясность формы, сделали каждый уровень самостоятельным шедевром. На первом этаже – в белом цоколе, расположились кухня  и столовая, выше – в отделке из деревянных реек – панорамные окна гостиной и уютный балкончик под крышей.

Гостиная с панорамным окном

Loft im Grün - Umbau in Perchtoldsdorf, Franz&Sue Franz&Sue Гостиная в стиле минимализм
Franz&amp;Sue

Franz&Sue
Franz&amp;Sue
Franz&Sue

Пространство гостиной – просторное и широкое, буквально затоплено лучистыми солнечными потоками из огромной панорамы углового окна. Белый угловой диван подчеркивает эту великолепную композицию открытого к природе интерьера. 

Уютный уголок с камином

Loft im Grün - Umbau in Perchtoldsdorf, Franz&Sue Franz&Sue Гостиная в стиле модерн
Franz&amp;Sue

Franz&Sue
Franz&amp;Sue
Franz&Sue

Напротив панорамного окна в гостиной – еще один подарок уюту и комфорту, камин с теплом живого огня. Красота и природная сила окружают вас в этой гостиной со всех сторон, выступая и в роли фона, и главного интерьерного мотива. 

Столовая с переходом на террасу

Loft im Grün - Umbau in Perchtoldsdorf, Franz&Sue Franz&Sue Столовая комната в стиле минимализм
Franz&amp;Sue

Franz&Sue
Franz&amp;Sue
Franz&Sue

Выгоды расположения столовой на первом этаже в полной мере дополняются соединением пространства комнаты с летней террасой и прекрасным видом на сад. Легкая дизайнерская мебель, минимум декора и светлый, солнечный интерьер готов к употреблению.

Кухня с видом на сад

Loft im Grün - Umbau in Perchtoldsdorf, Franz&Sue Franz&Sue Столовая комната в стиле модерн
Franz&amp;Sue

Franz&Sue
Franz&amp;Sue
Franz&Sue

Рядом со столовой и также близко к природе находится кухня. Таким образом, комплекс замыкается в совершенное пространство, уютное и радушное. В городских квартирах о таких пейзажах и свежести обстановки остается только мечтать, но реконструируя дом, окруженный великолепным разнообразным садом, архитекторы постарались сделать внутреннее пространство комнат максимально открытым, сдав интеграцию с природой основным интерьерным решением

Преимущества добавления карниза в дизайн дома
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