Большие зеркала в квартире

Сочетание уюта и простоты стиля прованс с оригинальными винтажными предметами создает действительно неповторимый интерьер – и по настроению, и по характеру каждого аксессуара. Винтажное белое большое зеркало – как гость из другого времени, прекрасной далекой эпохи, впечатляет и своей изящной простотой красоты и ощущением домашнего тепла и душевности. Красивое без вычурности, позитивное без слащавой приторности и фальши – это зеркало со спокойным достоинством украшает простой интерьер, гармонично соседствуя с другими, по-своему интересными и индивидуальными винтажными предметами.

Посмотреть примеры других интерьеров с использованием винтажных аксессуаров можно в статье Колоритный интерьер дома в винтажном стиле.