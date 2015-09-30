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Большие зеркала в квартире

Перла Вереника Перла Вереника
Provence Villa in İstanbul, Orkun Indere Interiors Orkun Indere Interiors Гостиная в стиле кантри
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Зеркало – это во всех отношениях многогранный и многофункциональный аксессуар в интерьере. Нет ни одного другого предмета, так кардинально преобразующего  свет, наполнение и всю геометрию пространства. Большое зеркало в комнате  всегда меняет помещение и, уводя в свою глубину метаморфоз отражений, это исключительное интерьерное украшение раскрывает привычные предметы комнаты  с совершенно новых сторон – иллюзорно-отраженных, но не менее ощутимо реальных. 

Эксклюзивный дизайн

Зеркало - INDUSTRIAL/NEW-YORK[silver] KAGADATO ГостинаяАксессуары и декорации
KAGADATO

Зеркало – INDUSTRIAL/NEW-YORK[silver]

KAGADATO
KAGADATO
KAGADATO

Гладкие зеркальные поверхности, в которых можно увидеть свое отражение – один из древнейших предметов в жизни человека, многовековая история использования которого, зачастую задает привычный вид и размещение зеркал в современном интерьере. Но этом материале скрыты и  глубокие возможности и неповторимая энергия, позволяющие  воплотить оригинальность идей в абсолютно новых формах. В работах KAGADATO зеркала  - как глина в руках скульптора обретают пластичность и превращаются из куска холодного стекла в мощные, самостоятельные, живые творения.

Зеркальные стены

Квартира в Балашихе, ДизайновТочкаРу ДизайновТочкаРу Гостиные в эклектичном стиле
ДизайновТочкаРу

Квартира в Балашихе

ДизайновТочкаРу
ДизайновТочкаРу
ДизайновТочкаРу

Большие зеркала в этой квартире впечатляют не только своими размерами, но  еще и необычной техникой выполнения из отдельных квадратов с фацетами. Симметрично размещенные в угловых зонах гостиной, огромные панели зеркальных плиток создают действительно оригинальную фактуру стен и пространства. Ромбовидный узор зеркальных плиток отражает без искажений окружающие предметы, но при этом неуловимо меняет ощущение восприятия, создавая внутри зеркальной реальности какой-то другой, более волшебный и загадочный мир. 

Уголок Парижа

Комната для молодой семьи Вид 1 Рязанова Галина Спальня в стиле минимализм
Рязанова Галина

Комната для молодой семьи Вид 1

Рязанова Галина
Рязанова Галина
Рязанова Галина

’Au soleil, sous la pluie  

À midi ou à minuit   

Il y a tout ce que vous voulez  

Aux Champs-Élysées!’

Интерьер этой светлой спальни будто рассказывает историю романтичного путешествия в Париж. Большие зеркала на на дверцах углового шкафа словно отражают панно с видом на улочки Парижа, расположенное в изголовье кровати, и обычный шкаф чудесным образом превращается в роскошный французский балкон. Кажется, что комната из этого портала  наполняется по утрам ароматом французских круассанов и кофе, перенося в воображаемое путешествие по уютным парижским улочкам за столик небольшого кафе.

Зеркало в стилистике лофта

Midlife Crisis Loft, Lev Lugovskoy Lev Lugovskoy Спальня в стиле лофт
Lev Lugovskoy

Midlife Crisis Loft

Lev Lugovskoy
Lev Lugovskoy
Lev Lugovskoy

Большое квадратное зеркало в изголовье кровати – гармоничное  украшение интерьера в стиле лофт, поддерживающее основное настроение нарочитой грубости материалов и форм этого помещения. Зеркало в стиле лофт тоже пронизано этой атмосферой свободы и четкости, одновременно и отражая ее в себе,  и наполняя своим характером. Использование в интерьере такого приема своеобразного круговорота энергии в пространстве, заложенного в большой зеркальной поверхности на стене, организует ритм, динамику жизни небольшой комнаты. Присмотритесь к своему интерьеру, может  тоже достаточно добавить такой  вечный двигатель в виде большого зеркала, и все заиграет и заживет в совершенно другом ритме и настроении?

Глубина зеркал

NYC. East 40th Street, KAPRANDESIGN KAPRANDESIGN Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Серый
KAPRANDESIGN

NYC. East 40th Street

KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN

Большие зеркала от  полка до потолка, размещенные на дверцах шкафа, даже самый минималистичный интерьер прихожей преобразуют в эксклюзивное и воздушное пространство, наполненное безграничным светом и глубиной. Все, казалось бы, на своих привычных местах – вместительный шкаф, классические элементы прямоугольного декора на потолке, неяркое освещение, но отражаясь в высоких панелях зеркал, комната оживает и словно приобретает дополнительное, четвертое измерение.

Игры разума

Декоративные полки Yana Ryabchenko Гостиная в стиле минимализм
Yana Ryabchenko

Декоративные полки

Yana Ryabchenko
Yana Ryabchenko
Yana Ryabchenko

При помощи совершенно простых предметов, например – большого зеркала и легких  перегородок, зонирующих  пространство, можно создать в небольшом помещении целый мир из параллельных линий и лучей света. Основную роль здесь играет, безусловно, большая зеркальная поверхность по центру прихожей – от пола до потолка, как вертикальная колонна держащая на себе и связывающая в единую систему все остальные элементы интерьера. В высоком зеркальном полотне отражается четкий  геометрический рисунок прямоугольных полок,  рисую светлую картину в стиле абстракционизма на фоне интерьера гостиной.

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Два в одном – лестница и отражение

Interior products, Simona Carcano Simona Carcano Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
Simona Carcano

Simona Carcano
Simona Carcano
Simona Carcano

Простая по своей реализации идея размещения большого зеркала напротив лестницы в прихожей, тем не менее, создает потрясающий эффект расширения и углубления пространства небольшой прихожей. Две лестницы, одна напротив другой – в комнате и в зеркале, кардинально разворачивают перспективу взгляда, уводят в глубину зеркального отражения. Такое использование больших зеркал в квартирах для увеличения пространства небольших помещений, является одним из классических приемов их размещения в интерьерах, не теряющее от этого своей оригинальности – в зависимости от индивидуального решения в каждом конкретном случае.

Винтажный шик

Provence Villa in İstanbul, Orkun Indere Interiors Orkun Indere Interiors Гостиная в стиле кантри
Orkun Indere Interiors

Provence Villa in İstanbul

Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors

Сочетание уюта и простоты стиля прованс с оригинальными винтажными предметами создает действительно неповторимый интерьер – и по настроению, и по характеру каждого аксессуара. Винтажное белое  большое зеркало – как гость из другого времени, прекрасной далекой эпохи,  впечатляет и своей изящной простотой красоты и ощущением домашнего тепла и душевности.  Красивое без вычурности, позитивное без слащавой приторности и фальши – это зеркало со спокойным достоинством украшает простой интерьер, гармонично соседствуя с другими, по-своему интересными и индивидуальными винтажными предметами.

Посмотреть примеры других интерьеров с использованием винтажных аксессуаров можно в статье Колоритный интерьер дома в винтажном стиле.

Широта пространства

Mieszkanie, Sic! Zuzanna Dziurawiec Sic! Zuzanna Dziurawiec Спальня в скандинавском стиле
Sic! Zuzanna Dziurawiec

Sic! Zuzanna Dziurawiec
Sic! Zuzanna Dziurawiec
Sic! Zuzanna Dziurawiec

Широкоформатной картиной в черной раме оформлено большое зеркало в белом интерьере спальни. Размер этого зеркального полотна напоминает экран кинозала, ну а главные роли принадлежат жителям  комнаты, их сон и жизнь в этом светлом пространстве. 

Что наша жизнь? Игра! – столько философов и поэтов, от древнеримского писателя Гая Петрония, до А.С. Пушкина, соглашаясь друг с другом, повторяли вновь и вновь на разных языках эту крылатую фразу. 

Наш  воображаемый  и реальный миры порой так тесно переплетаются, что их отражение в объективном пространстве зеркальной поверхности возможно единственный способ увидеть и уловить разницу.

Зеркальная классика

Лестничный холл Частный дизайнер Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Частный дизайнер

Лестничный холл

Частный дизайнер
Частный дизайнер
Частный дизайнер

Торжественно и величаво смотрятся высокие зеркала в дверях классического белоснежного шкафа, отражая безупречной белизны мрамор лестницы и блики света в хрустальных капельках люстры. Большие зеркала всегда безупречно работают в строгом и дорогом декоре классического стиля. Когда каждая деталь выполнена с изящной отточенностью,  ее отражение в зеркальной поверхности лишь увеличивает общую красоту и гармоничность пространства. 

Эффективное использование углового участка
Какие приемы размещения больших зеркал в квартире вы выберете для себя?

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