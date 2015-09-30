Большие зеркала в квартире

Зеркало – это во всех отношениях многогранный и многофункциональный аксессуар в интерьере. Нет ни одного другого предмета, так кардинально преобразующего свет, наполнение и всю геометрию пространства. Большое зеркало в комнате всегда меняет помещение и, уводя в свою глубину метаморфоз отражений, это исключительное интерьерное украшение раскрывает привычные предметы комнаты с совершенно новых сторон – иллюзорно-отраженных, но не менее ощутимо реальных.
Гладкие зеркальные поверхности, в которых можно увидеть свое отражение – один из древнейших предметов в жизни человека, многовековая история использования которого, зачастую задает привычный вид и размещение зеркал в современном интерьере. Но этом материале скрыты и глубокие возможности и неповторимая энергия, позволяющие воплотить оригинальность идей в абсолютно новых формах. В работах KAGADATO зеркала - как глина в руках скульптора обретают пластичность и превращаются из куска холодного стекла в мощные, самостоятельные, живые творения.
Большие зеркала в этой квартире впечатляют не только своими размерами, но еще и необычной техникой выполнения из отдельных квадратов с фацетами. Симметрично размещенные в угловых зонах гостиной, огромные панели зеркальных плиток создают действительно оригинальную фактуру стен и пространства. Ромбовидный узор зеркальных плиток отражает без искажений окружающие предметы, но при этом неуловимо меняет ощущение восприятия, создавая внутри зеркальной реальности какой-то другой, более волшебный и загадочный мир.
’Au soleil, sous la pluie
À midi ou à minuit
Il y a tout ce que vous voulez
Aux Champs-Élysées!’
Интерьер этой светлой спальни будто рассказывает историю романтичного путешествия в Париж. Большие зеркала на на дверцах углового шкафа словно отражают панно с видом на улочки Парижа, расположенное в изголовье кровати, и обычный шкаф чудесным образом превращается в роскошный французский балкон. Кажется, что комната из этого портала наполняется по утрам ароматом французских круассанов и кофе, перенося в воображаемое путешествие по уютным парижским улочкам за столик небольшого кафе.
Большое квадратное зеркало в изголовье кровати – гармоничное украшение интерьера в стиле лофт, поддерживающее основное настроение нарочитой грубости материалов и форм этого помещения. Зеркало в стиле лофт тоже пронизано этой атмосферой свободы и четкости, одновременно и отражая ее в себе, и наполняя своим характером. Использование в интерьере такого приема своеобразного круговорота энергии в пространстве, заложенного в большой зеркальной поверхности на стене, организует ритм, динамику жизни небольшой комнаты. Присмотритесь к своему интерьеру, может тоже достаточно добавить такой вечный двигатель в виде большого зеркала, и все заиграет и заживет в совершенно другом ритме и настроении?
Большие зеркала от полка до потолка, размещенные на дверцах шкафа, даже самый минималистичный интерьер прихожей преобразуют в эксклюзивное и воздушное пространство, наполненное безграничным светом и глубиной. Все, казалось бы, на своих привычных местах – вместительный шкаф, классические элементы прямоугольного декора на потолке, неяркое освещение, но отражаясь в высоких панелях зеркал, комната оживает и словно приобретает дополнительное, четвертое измерение.
При помощи совершенно простых предметов, например – большого зеркала и легких перегородок, зонирующих пространство, можно создать в небольшом помещении целый мир из параллельных линий и лучей света. Основную роль здесь играет, безусловно, большая зеркальная поверхность по центру прихожей – от пола до потолка, как вертикальная колонна держащая на себе и связывающая в единую систему все остальные элементы интерьера. В высоком зеркальном полотне отражается четкий геометрический рисунок прямоугольных полок, рисую светлую картину в стиле абстракционизма на фоне интерьера гостиной.
Простая по своей реализации идея размещения большого зеркала напротив лестницы в прихожей, тем не менее, создает потрясающий эффект расширения и углубления пространства небольшой прихожей. Две лестницы, одна напротив другой – в комнате и в зеркале, кардинально разворачивают перспективу взгляда, уводят в глубину зеркального отражения. Такое использование больших зеркал в квартирах для увеличения пространства небольших помещений, является одним из классических приемов их размещения в интерьерах, не теряющее от этого своей оригинальности – в зависимости от индивидуального решения в каждом конкретном случае.
Сочетание уюта и простоты стиля прованс с оригинальными винтажными предметами создает действительно неповторимый интерьер – и по настроению, и по характеру каждого аксессуара. Винтажное белое большое зеркало – как гость из другого времени, прекрасной далекой эпохи, впечатляет и своей изящной простотой красоты и ощущением домашнего тепла и душевности. Красивое без вычурности, позитивное без слащавой приторности и фальши – это зеркало со спокойным достоинством украшает простой интерьер, гармонично соседствуя с другими, по-своему интересными и индивидуальными винтажными предметами.
Посмотреть примеры других интерьеров с использованием винтажных аксессуаров можно в статье Колоритный интерьер дома в винтажном стиле.
Широкоформатной картиной в черной раме оформлено большое зеркало в белом интерьере спальни. Размер этого зеркального полотна напоминает экран кинозала, ну а главные роли принадлежат жителям комнаты, их сон и жизнь в этом светлом пространстве.
Что наша жизнь? Игра! – столько философов и поэтов, от древнеримского писателя Гая Петрония, до А.С. Пушкина, соглашаясь друг с другом, повторяли вновь и вновь на разных языках эту крылатую фразу.
Наш воображаемый и реальный миры порой так тесно переплетаются, что их отражение в объективном пространстве зеркальной поверхности возможно единственный способ увидеть и уловить разницу.
Торжественно и величаво смотрятся высокие зеркала в дверях классического белоснежного шкафа, отражая безупречной белизны мрамор лестницы и блики света в хрустальных капельках люстры. Большие зеркала всегда безупречно работают в строгом и дорогом декоре классического стиля. Когда каждая деталь выполнена с изящной отточенностью, ее отражение в зеркальной поверхности лишь увеличивает общую красоту и гармоничность пространства.